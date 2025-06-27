হায়দরাবাদ, 27 জুন: মা- এমন এক শক্তিশালী শব্দ যা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় ৷ মা পাশে থাকলে অশুভ শক্তিকে হেলায় হারানো যায় ৷ মা যেমন এক নতুন জীবনের জন্ম দিতে পারে তেমনই প্রয়োজনে শয়তানকে শেষও করতে পারে ৷ এমনই এক সন্তান ও মায়ের নিঃশর্ত ভালোবাসা- অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই পর্দায় এনেছেন অভিনেত্রী কাজল ( Kajol) ৷ মুক্তি পেয়েছে মাইথোলজিক্যাল হরর (mythological horror) সিনেমা 'মা' (Maa) ৷
প্রথমবার কোনও ভৌতিক সিনেমায় (Horror Film) অন্য রূপে দেখা গিয়েছে কাজলকে ৷ শুক্রবার সিনেমার ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো অনেকেই দেখে নিয়েছেন ৷ সোশাল হ্যান্ডেলে এসে গিয়েছে রিভিউ (Maa Review) ৷ এক্স হ্যান্ডেলে কী বলছেন নেটিজেনরা, এই উইকেন্ডে সিনেমা দেখার আগে পরে নিতে পারেন ৷
পৌরাণিক ভৌতিক গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি কাজল অভিনীত 'মা' দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে ৷ বিশেষ করে কাজলের অভিনয় দেখে থ সকলেই ৷ একাধিক ভৌতিক দৃশ্য যেমন ভয়ে লোম খাঁড়া করিয়ে দিয়েছে তেমনি অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে একজন মায়ের লড়াই সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করেছে ৷
সিনেমা সমালোচক তরণ আদর্শ এই সিনেমার রিভিউ দিয়ে গিয়ে লিখেছেন 'চমৎকার' ৷ তিনি লেখেন, "মা ভার্সেস অশুভ শক্তি ৷ মা সিনেমায় ভয় আছে, আবেগ আছে আবার পৌরানিক কাহিনি সুন্দর মেলবন্ধন রয়েছে ৷ কাজলের অভিনয় অসাধারণ ৷ মা-সন্তানের বন্ডিং পরিচালক বিশাল ফুরিয়া যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা হৃদয় ছুঁয়ে যায় ৷ একাধিক ভয়ের দৃশ্য রয়েছে ৷ মায়ের সঙ্গে অশুভ শক্তির লড়াই চোখের পলক ফেলতে দেবে না ৷"
#OneWordReview...#Maa: GRIPPING.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 27, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐️½
A mother's instinct versus the dark forces – #Maa blends emotions, horror, and mythology seamlessly... #Kajol delivers a knockout act... Watch it! #MaaReview
Director #VishalFuria crafts a taut, atmospheric horror tale that never… pic.twitter.com/odeLv2q0VZ
Just saw #Maa but review comes tomorrow.— Upala KBR ❤ (@upalakbr999) June 26, 2025
All I can say today is that I am mesmerized by @itsKajolD in #MAA
She carries the film on her shoulders. Kajol is the most powerful actress in India today who can breathe fire into a scene with just a look or expression. And her eyes… pic.twitter.com/6IypM8EIy7
এক নেটিজেন লিখেছেন, "জাস্ট মা সিনেমা দেখলাম ৷ কাজলের অভিনয় অনবদ্য ৷ সে একাই নিজের কাঁধে পুরো সিনেমা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ কাজল এই মুহূর্তে বিনোদন জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী অভিনেত্রী ৷ এককথায় সিনেমা অসাধারণ ৷ ভিএফএক্স, ক্লাইম্যাক্স, ইমোশন, মিস্ট্রি সবকিছু রয়েছে এই সিনেমায় ৷" আর এক নেটিজেনের মতে, "মা সিনেমা অবশ্যই দেখা উচিত ৷ এই সিনেমা স্ত্রী 2-র থেকে বেটার ৷ আবেগ আর ভৌতিক বিষয় সিনেমায় দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ কাজলের অভিনয়, ভিএফএক্স, বিজিএম দারুণ ৷"
#OneWordReview...#Maa winer— Sanju kholwal (@Praveenmee93227) June 27, 2025
Rating: ⭐️⭐️ ⭐ ⭐️
A mother's instinct versus the dark forces – #Maa blends emotions, horror, and mythology seamlessly... #Kajol delivers a knockout act... Watch it! #MaaReview
VFX NY solid #Shaitaan Universe #AjayDevgn director climax super pic.twitter.com/WGkaz3HbWo
Maa नाम की एक फिल्म आज रिलीज हुई है जो horror ओर एक्शन ड्रामा फिल्म है #MaaTheFilm #MaaReview #MaaFilm #AjayDevgn स्त्री*2 फिल्म से भी बेस्ट फिल्म है एक बार जरूर देखना आप इस फिल्म को सिनेमा में जाके #MaaMovie #MaaMovieBlockbuster— Sanju kholwal (@Praveenmee93227) June 27, 2025
⭐⭐⭐⭐
4/5
जय हिंद 🚩
हर हर महादेव ❣️ pic.twitter.com/sQcUYPaLSo
আর এক দর্শকের মতে, "অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে এক মায়ের লড়াই, ভীতিকর, আবেগঘন এবং শক্তিশালী। কাজল একটি দুর্দান্ত, বাস্তব এবং শক্তিশালী অভিনয় উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। দুর্দান্ত গল্প, শক্তিশালী অভিনয়, ভুতুড়ে মুহূর্তগুলি 'মা'কে একটি হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে।"
Rating - ⭐⭐⭐⭐#Maa is simply terrific stuff. An paranormal subject layered with emotions. The film is a must watch for the brilliance of #Kajol and the VFX and BGM . #ronitboseroy #IndraneilSengupta are equally competent. Brilliant.@itsKajolD #Maa #MaaTheFilm pic.twitter.com/VSUQBN2MxN— AHMY (@ahmy30) June 27, 2025
#MaaReview— আশিক মৃধা🌹🏳️ (@Ashik222786) June 27, 2025
Maa: ⭐️⭐️⭐️⭐️
A mother’s fight with dark forces.
scary, emotional, and powerful.#Kajol is amazing, real & fearless.
Great story,strong acting, spooky moments.#Maa is horror with heart.
Must Watch.@itsKajolD @ajaydevgn @ADFFilms @danishdevgn#AjayDevgn pic.twitter.com/uE73lgUrj0
বিশাল ফুরিয়া পরিচালিত 'মা' ছবিতে কাজলকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে ৷ অনান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রনিত রায় বোস, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, খেরিন শর্মার মতো অভিনেতারা ৷