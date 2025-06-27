ETV Bharat / entertainment

'স্ত্রী 2' সিনেমাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ! কাজলের 'মা' দেখে হনেস্ট রিভিউ নেটপাড়ায় - KAJOL MOVIE MAA X REVIEW

কী বলছেন নেটিজেনরা ?

Maa X Review:
কাজলের 'মা' দেখে হনেস্ট রিভিউ নেটপাড়ায় (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 27 জুন: মা- এমন এক শক্তিশালী শব্দ যা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় ৷ মা পাশে থাকলে অশুভ শক্তিকে হেলায় হারানো যায় ৷ মা যেমন এক নতুন জীবনের জন্ম দিতে পারে তেমনই প্রয়োজনে শয়তানকে শেষও করতে পারে ৷ এমনই এক সন্তান ও মায়ের নিঃশর্ত ভালোবাসা- অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই পর্দায় এনেছেন অভিনেত্রী কাজল ( Kajol) ৷ মুক্তি পেয়েছে মাইথোলজিক্যাল হরর (mythological horror) সিনেমা 'মা' (Maa) ৷

প্রথমবার কোনও ভৌতিক সিনেমায় (Horror Film) অন্য রূপে দেখা গিয়েছে কাজলকে ৷ শুক্রবার সিনেমার ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো অনেকেই দেখে নিয়েছেন ৷ সোশাল হ্যান্ডেলে এসে গিয়েছে রিভিউ (Maa Review) ৷ এক্স হ্যান্ডেলে কী বলছেন নেটিজেনরা, এই উইকেন্ডে সিনেমা দেখার আগে পরে নিতে পারেন ৷

পৌরাণিক ভৌতিক গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি কাজল অভিনীত 'মা' দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে ৷ বিশেষ করে কাজলের অভিনয় দেখে থ সকলেই ৷ একাধিক ভৌতিক দৃশ্য যেমন ভয়ে লোম খাঁড়া করিয়ে দিয়েছে তেমনি অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে একজন মায়ের লড়াই সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করেছে ৷

সিনেমা সমালোচক তরণ আদর্শ এই সিনেমার রিভিউ দিয়ে গিয়ে লিখেছেন 'চমৎকার' ৷ তিনি লেখেন, "মা ভার্সেস অশুভ শক্তি ৷ মা সিনেমায় ভয় আছে, আবেগ আছে আবার পৌরানিক কাহিনি সুন্দর মেলবন্ধন রয়েছে ৷ কাজলের অভিনয় অসাধারণ ৷ মা-সন্তানের বন্ডিং পরিচালক বিশাল ফুরিয়া যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা হৃদয় ছুঁয়ে যায় ৷ একাধিক ভয়ের দৃশ্য রয়েছে ৷ মায়ের সঙ্গে অশুভ শক্তির লড়াই চোখের পলক ফেলতে দেবে না ৷"

এক নেটিজেন লিখেছেন, "জাস্ট মা সিনেমা দেখলাম ৷ কাজলের অভিনয় অনবদ্য ৷ সে একাই নিজের কাঁধে পুরো সিনেমা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ কাজল এই মুহূর্তে বিনোদন জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী অভিনেত্রী ৷ এককথায় সিনেমা অসাধারণ ৷ ভিএফএক্স, ক্লাইম্যাক্স, ইমোশন, মিস্ট্রি সবকিছু রয়েছে এই সিনেমায় ৷" আর এক নেটিজেনের মতে, "মা সিনেমা অবশ্যই দেখা উচিত ৷ এই সিনেমা স্ত্রী 2-র থেকে বেটার ৷ আবেগ আর ভৌতিক বিষয় সিনেমায় দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ কাজলের অভিনয়, ভিএফএক্স, বিজিএম দারুণ ৷"

আর এক দর্শকের মতে, "অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে এক মায়ের লড়াই, ভীতিকর, আবেগঘন এবং শক্তিশালী। কাজল একটি দুর্দান্ত, বাস্তব এবং শক্তিশালী অভিনয় উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। দুর্দান্ত গল্প, শক্তিশালী অভিনয়, ভুতুড়ে মুহূর্তগুলি 'মা'কে একটি হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে।"

বিশাল ফুরিয়া পরিচালিত 'মা' ছবিতে কাজলকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে ৷ অনান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রনিত রায় বোস, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, খেরিন শর্মার মতো অভিনেতারা ৷

হায়দরাবাদ, 27 জুন: মা- এমন এক শক্তিশালী শব্দ যা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় ৷ মা পাশে থাকলে অশুভ শক্তিকে হেলায় হারানো যায় ৷ মা যেমন এক নতুন জীবনের জন্ম দিতে পারে তেমনই প্রয়োজনে শয়তানকে শেষও করতে পারে ৷ এমনই এক সন্তান ও মায়ের নিঃশর্ত ভালোবাসা- অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই পর্দায় এনেছেন অভিনেত্রী কাজল ( Kajol) ৷ মুক্তি পেয়েছে মাইথোলজিক্যাল হরর (mythological horror) সিনেমা 'মা' (Maa) ৷

প্রথমবার কোনও ভৌতিক সিনেমায় (Horror Film) অন্য রূপে দেখা গিয়েছে কাজলকে ৷ শুক্রবার সিনেমার ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো অনেকেই দেখে নিয়েছেন ৷ সোশাল হ্যান্ডেলে এসে গিয়েছে রিভিউ (Maa Review) ৷ এক্স হ্যান্ডেলে কী বলছেন নেটিজেনরা, এই উইকেন্ডে সিনেমা দেখার আগে পরে নিতে পারেন ৷

পৌরাণিক ভৌতিক গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি কাজল অভিনীত 'মা' দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে ৷ বিশেষ করে কাজলের অভিনয় দেখে থ সকলেই ৷ একাধিক ভৌতিক দৃশ্য যেমন ভয়ে লোম খাঁড়া করিয়ে দিয়েছে তেমনি অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে একজন মায়ের লড়াই সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করেছে ৷

সিনেমা সমালোচক তরণ আদর্শ এই সিনেমার রিভিউ দিয়ে গিয়ে লিখেছেন 'চমৎকার' ৷ তিনি লেখেন, "মা ভার্সেস অশুভ শক্তি ৷ মা সিনেমায় ভয় আছে, আবেগ আছে আবার পৌরানিক কাহিনি সুন্দর মেলবন্ধন রয়েছে ৷ কাজলের অভিনয় অসাধারণ ৷ মা-সন্তানের বন্ডিং পরিচালক বিশাল ফুরিয়া যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা হৃদয় ছুঁয়ে যায় ৷ একাধিক ভয়ের দৃশ্য রয়েছে ৷ মায়ের সঙ্গে অশুভ শক্তির লড়াই চোখের পলক ফেলতে দেবে না ৷"

এক নেটিজেন লিখেছেন, "জাস্ট মা সিনেমা দেখলাম ৷ কাজলের অভিনয় অনবদ্য ৷ সে একাই নিজের কাঁধে পুরো সিনেমা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ কাজল এই মুহূর্তে বিনোদন জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী অভিনেত্রী ৷ এককথায় সিনেমা অসাধারণ ৷ ভিএফএক্স, ক্লাইম্যাক্স, ইমোশন, মিস্ট্রি সবকিছু রয়েছে এই সিনেমায় ৷" আর এক নেটিজেনের মতে, "মা সিনেমা অবশ্যই দেখা উচিত ৷ এই সিনেমা স্ত্রী 2-র থেকে বেটার ৷ আবেগ আর ভৌতিক বিষয় সিনেমায় দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ কাজলের অভিনয়, ভিএফএক্স, বিজিএম দারুণ ৷"

আর এক দর্শকের মতে, "অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে এক মায়ের লড়াই, ভীতিকর, আবেগঘন এবং শক্তিশালী। কাজল একটি দুর্দান্ত, বাস্তব এবং শক্তিশালী অভিনয় উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। দুর্দান্ত গল্প, শক্তিশালী অভিনয়, ভুতুড়ে মুহূর্তগুলি 'মা'কে একটি হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে।"

বিশাল ফুরিয়া পরিচালিত 'মা' ছবিতে কাজলকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে ৷ অনান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রনিত রায় বোস, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, খেরিন শর্মার মতো অভিনেতারা ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

MAA MOVIE X REVIEWMAA PUBLIC REVIEWকাজলAJAY DEVGN MAA FILMKAJOL MOVIE MAA X REVIEW

Quick Links / Policies

ফিচার

বিমান দুর্ঘটনায় শোকে আচ্ছন্ন আমেদাবাদ, মিলে গেল সব ধর্ম-বর্ণ

কাঁচা লঙ্কা উৎপাদনের হাব হয়ে উঠছে সিঙ্গুর, জাপানে রফতানিতে ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকে টেক্কা

পহেলগাঁওয়ের পাল্টা অপারেশন সিঁদুর! পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা সেনার

ডায়াবেটিস কি আপনার যৌন ইচ্ছা কমাতে পারে ? এই সতর্কতাগুলি মেনে চলতে পারেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.