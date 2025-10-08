ETV Bharat / entertainment

বিলাসবহুল গাড়ি পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগ ! দক্ষিণী তারকাদের বাড়িতে ED তল্লাশি

শুল্ক মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে বুধবার কেরলজুড়ে বিশিষ্ট অভিনেতাদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷

Luxury Cars Smuggling Case: ED Raids Prominent Actors Prithviraj, Dulquer Salman and Agents office In Kerala
দক্ষিণী তারকাদের বাড়িতে ইডির তল্লাশি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: ভুটান থেকে ভারতে বিলাসবহুল গাড়ি পাচার চক্রের তদন্তের স্বার্থে অভিনেতা পৃথ্বীরাজ, দুলকের সলমান এবং অমিত চাক্কালকাল-সহ আরও কয়েকজনের অফিসে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি ৷ সরকারি সূত্রে খবর, শুল্ক মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে বুধবার কেরলজুড়ে বিশিষ্ট অভিনেতাদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশি অভিযানে এর্নাকুলাম, ত্রিশুর, কোঝিকোড়, মালাপ্পুরম, কোট্টায়াম এবং কোয়েম্বাটুরের কিছু গাড়ির মালিক, অটো ওয়ার্কশপ এবং ব্যবসায়ীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে মোট 17টি অফিস নজরে আছে ইডির আধিকারিকদের ৷ বিলাসবহুল গাড়ি পাচার এবং অননুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অভিযোগে কাস্টমস থেকে প্রকাশিত একটি মামলায় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (FEMA)-এর অধীনে এই তল্লাশির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারত-ভুটান এবং নেপাল রুটে ল্যান্ড ক্রুজার, ডিফেন্ডার এবং মাসেরাটির মতো বিলাসবহুল গাড়ি অবৈধভাবে আমদানি এবং বিক্রির মধ্যে একটি বড় সিন্ডিকেটের তথ্যের ভিত্তিতে এই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ আধিকারিকদের মতে, প্রাথমিকভাবে তদন্তে জানা গিয়েছে, কোয়েম্বাটুর-ভিত্তিক একটি নেটওয়ার্ক জাল নথি (যা ভারতীয় সেনাবাহিনী, মার্কিন দূতাবাস এবং বিদেশ মন্ত্রকের বলে দাবি করা হয়) এবং অরুণাচল প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে জাল RTO রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে গাড়িগুলি চালাচ্ছিল।

পরে গাড়িগুলি সিনেমা জগতের ব্যক্তিত্বদের কাছে হাই নেট ওর্থ (HNI) অর্থাৎ কম দামে বিক্রি করা হয়েছে ৷ এরপরেই বুধবার অভিনেতা পৃথ্বীরাজ, দুলকের সলমান এবং অমিত চাক্কালকাল-সহ আরও কয়েকজনের অফিসে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি ৷ মনে করা হচ্ছে, এই সকল অভিনেতা যে সব বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছেন, তা কোথা থেকে কিনেছেন, তার সঠিক কাগজ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পারেন ইডি আধিকারিকরা ৷

