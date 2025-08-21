কলকাতা, 21 অগস্ট: এই শীতে গানের ওম ছড়াতে কলকাতায় আসছেন 'ও সনম' গায়ক লাকি আলি (Lucky Ali) ৷ নভেম্বর থেকে লাকি আলি শুরু করছেন ইন্ডিয়া ট্যুর ৷ 2 নভেম্বর দিল্লিতে হবে প্রথম অনুষ্ঠান ৷ এরপর বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদের পাশাপাশি কলকাতাতেও বসবে গায়কের সঙ্গীতের আসর ৷ শহর তিলোত্তমায় কবে-কোথায় গানে গানে মাতাবেন লাকি আলি ?
বলিউড গানের জগতে একাধিক গান জনপ্রিয় লাকি আলির কণ্ঠে ৷ যার মধ্যে উল্লেখ করা যায়, ও সনম, সফরনামা, এক পল কা জিনা-র মতো গান ৷ একাধিক লাইভ কনসার্টে গায়কের এই গান বারবার শুনতে চায় দর্শক ও শ্রোতারা ৷ চলতি বছর শীতে লাকি অনুরাগীদের সেই ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে ৷ 2 নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা লাকি আলির ইন্ডিয়া ট্যুর চলবে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷
2 নভেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠান করার পর সঙ্গীত শিল্পী কলকাতায় পা রাখবেন 22 নভেম্বর ৷ এরপর 6 ডিসেম্বর তিনি শো করবেন বেঙ্গালুরুতে ৷ 13 ডিসেম্বর গানের অনুষ্ঠান রয়েছে হায়দরাবাদে ৷ এরপর 30 ডিসেম্বর আমেদাবাদে রয়েছে লাকি আলির লাইভ কনসার্ট ৷ লাকি আলি বলেন, "ভারতে প্রতিভার শেষ নেই ৷ নানা প্রতিভা নানা সময়ে সুযোগ পান ৷ আমিও তেমন একটা সুযোগ পেয়েছি বলা যেতে পারে ৷"
22 নভেম্বর অর্থাৎ শনিবার অ্যাকোয়াটিকা গ্রাউন্ডে হতে চলেছে লাকি আলির গানের অনুষ্ঠান ৷ আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যে 7টার সময় ৷ বুইক মাই শো-তে খুলে গিয়েছে টিকিট ৷ সব থেকে কম টিকিটের দাম 999 টাকা ৷ সবচেয়ে বেশি টিকিটের দাম 40 হাজার টাকা ৷ ভিআইপি, গোল্ড, প্ল্যাটিনাম, সিলভার, ডায়মন্ড দর্শকদের বসার জন্য নানা ভাগ রয়েছে ৷ টিকিটের মূল্য যথাক্রমে, 1499 টাকা, 1799 টাকা, 1999 টাকা, 2499 টাকা, 3499 টাকা, 4499 টাকা ৷
প্রায় 9বছর রূপোলি পর্দা থেকে দূরে ছিলেন লাকি আলি ৷ গত বছর তিনি দো অউর দো প্য়ায়ার সিনেমার দ্য লোকাল ট্রেন গান গেয়ে সঙ্গীত দুনিয়ায় কামব্যাক করেন ৷ এবার তিনি শুরু করছেন ইন্ডিয়া ট্যুর ৷ রি:সাউন্ড বাই জেট লাইভ ব্যানারে এই ট্যুর চলবে ৷ জয়পুর, গুয়াহাটি মুম্বই ও পুণেতেও খব তাড়াতাড়ি কনসার্ট হবে বলে জানা গিয়েছে ৷