গান বাজনা নিয়ে নিজের মধ্যে মারাত্মক অনিশ্চয়তা কাজ করত- লোপামুদ্রা - LOPAMUDRA MITRA

লোপামুদ্রার কথায়, "গানের রিয়ালিটি শোয়ে শিল্পীদের জন্য নতুন কোনও গান নেই। ওই 30-40 টা গান বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। ওরা সেগুলিই গেয়ে যাচ্ছে ।"

সঙ্গীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র (ইটিভি ভারত)
Published : August 20, 2025 at 11:57 AM IST

কলকাতা, 20 অগস্ট: পুজোর নতুন গান নিয়ে ইতিমধ্যেই হাজির শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র (Lopamudra Mitra)। সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে 'হৈ হৈ করে বাঁচি' শীর্ষক একটি গান গেয়েছেন তিনি। আর গানের সঙ্গে রয়েছে জমজমাট ভিডিয়ো। এই পুজোতে শ্রোতার জন্য এটাই উপহার তাঁর। এরই সঙ্গে 19 অগস্ট এগারো বছরে পা রাখল শিল্পীর বুটিক 'প্রথা'। নানা রাজ্যের অভূতপূর্ব সব শাড়ি, ছেলেদের শার্ট, কুর্তা, মেয়েদের কুর্তি সারা বছর থাকে 'প্রথা'তে। থাকে রুপোর গয়নাও। এগারো বছরের জন্মদিনে নিজের গান থেকে শুরু করে 'প্রথা' তৈরির কাহিনি, আজকের গান, রিয়ালিটি শো এবং বিভিন্ন রাজ্যের নানা ধরনের শাড়ি তৈরির নানান অজানা কথা জানালেন তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে।

ইটিভি ভারত: 'প্রথা' এগারো বছর পার করল। গানের পাশাপাশি কেন গড়ে তোলেন 'প্রথা'?

লোপামুদ্রা: প্রথার 11টা বছর হয়ে গেল। সত্যিই এক এক সময় অবাক লাগে ভাবলে। এই বাড়ির উপরটাতে প্রথমে শুরু হয় প্রথা। আমি নিজে শাড়ি পরতে খুব ভালোবাসি। গানবাজনার জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরতে হত আমাকে। তখন যেখানেই যেতাম শাড়ি নিয়ে আসতাম। শাড়ির প্রতি আমার ভালোবাসাটা এসেছে মায়ের কাছ থেকেই। মা খুব শাড়ি ভালোবাসতেন। তা ছাড়াও গান বাজনা নিয়ে নিজের মধ্যে একটা মারাত্মক অনিশ্চয়তা কাজ করত। মনে হত এই গাইছি, সামনের বছর যদি আর না গাই। এই ভাবতে ভাবতেও তো গানের এতগুলো বছরও কেটে গেল। আমি কাজ করতে খুব ভালোবাসি। এখনও ভাবি, যখন কাজ থাকবে না আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে তো একদম। তা সেই কারণেই 'প্রথা' গড়ে তোলা এক প্রকার।

ইটিভি ভারত: নানা রাজ্যের শাড়ি পাওয়া যায় প্রথাতে। জোগাড় করার দায়িত্ব আপনিই সামলান?

লোপামুদ্রা: আমি ঘুরতে ভালোবাসি। বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রথার শাড়ি, পোশাক জোগাড় করি। এটা আমার আনন্দের রসদ। আমি যখন প্রথা শুরু করি তখন নানা দেশের শাড়ি নিয়ে এসে ব্যবসার প্রচলন এখানে ছিল না। এখন এটা সবাই করছেন। তাঁরা ডেস্টিনেশনে চলে গিয়ে রিল করছেন। সেগুলো আমি কখনও করিনি। তবে, যে যেভাবেই করুন না কেন ভালো লাগছে।

ইটিভি ভারত: নানা রাজ্যের শিল্পকীর্তি নিয়ে আসার ভাবনার কারণ কী?

লোপামুদ্রা: আমাদের দেশের যা ঐতিহ্য রয়েছে বিশেষ করে হাতে তৈরি জিনিস, সেটা গোটা পৃথিবীতে খুব কম আছে। তাই এই ভাবনা বলা যেতে পারে। গোটা ভারতের সংস্কৃতিটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় যে সুতো তৈরি হয় সেটাও বিভিন্ন রকমের। যে কালার প্রিন্টিং হয় সেটা এক একটা নদীর জন্য এক এক রকম। এগুলো জানলে আর বুঝলে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হবে। যেমন কোনও জায়গার প্রিন্টিং সেই জায়গার নির্দিষ্ট জল ছাড়া হবে না। ওই নদীর জলটাই লাগবে। এখানকার জলে তুমি কিছুতেই গুজরাটের ওই স্বাদ পাবে না। কপি হবে। অরিজিনাল হবে না।

কালা কটন খুব কর্কশ হয়। কিন্তু ওখানকার খড়খড়ে তুলো এখানে পাবে না। এখানকার তুলো নরম। এখানকার জীবনযাত্রাও তো নরম। গানবাজনার সঙ্গেও এই হ্যান্ডিক্রাফটের মিল আছে। পাশাপাশি গুজরাতের ভুজ গ্রামে ভুজরি শাড়ি বানাচ্ছেন হিন্দুরা। আর তার পাশের গ্রামে মুসলমানরা আজরাখ প্রিন্ট করছেন। কিছুদূর এগিয়ে আদিবাসীরা হাতে সেলাই করছে। একটাই জায়গায় এত ভিন্ন সংস্কৃতি গায়ে গায়ে লেগে কাজ করছে। এটা আমার খুব ভালোলাগে দেখে। তাই 'প্রথা'তে এই সব নিয়েই হৈ হৈ করে বাঁচি।

ইটিভি ভারত: এই পুজোর গানও এসে গেল আপনার। 'হৈ হৈ করে বাঁচি'...

লোপামুদ্রা: কয়েকদিন আগে দেখছিলাম যে একজনকে বহুদিন আগে ইন্টারভিউতে বলছি, হৈ হৈ করে বাঁচি। ভাবলাম তা হলে তো বিষয়টা অনেকদিন থেকেই। অনেকদিন ধরেই হ্যাশ ট্যাগ দিতাম হৈ হৈ করে বাঁচি। একদিন সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলে একজন আমাকে বলে, আমার এই হৈ হৈ করে বাঁচা ব্যাপারটা ওর খুব ভালো লাগে। 'সহজ পরব'-এ গিয়ে আমাকে দেখ ওর মনে হয় এটা নিয়ে যদি একটা গান করা যায়। আমাকে অনেকদিন আগেই গানটা বানিয়ে দিয়েছিল। খারাপ লাগেনি।

কিন্তু নতুন গানের ক্ষেত্রে আমি বেশ কুঁড়ে। আসলে আজকাল এত কাজ করতে হয় আমাকে। যখন শুরু করি তখন শুধু গানটাই গাইতাম। আর এখন নিজেকে সব দায়িত্ব পালন করতে হয়। গানের কথা, সুর কে করবে ভাবার পাশাপাশি ইনভেস্ট, মার্কেটিং সব আমাদের ভাবতে হয়। ইনভেস্ট আর মার্কেটিং আমাদের। খরচ করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মার্কেটিংটা করতে অসুবিধা হয়। নিজেই গাইছি, নিজেই ঢাক পেটাচ্ছি এটায় অসুবিধা হয়। তবে চেষ্টা করছি। কিন্তু শো করতে ভালোলাগে খুব।

ইটিভি ভারত: আজকের গানের রিয়ালিটি শো নিয়ে শিল্পী লোপামুদ্রার কী বক্তব্য?

লোপামুদ্রা: প্রচুর ছেলেমেয়ে আছে যারা খুব গুণী। আমাদের পাশে দাঁড়ালে কয়েকশো গোল খেয়ে যাবো। ওদের প্রতি আমার অসম্ভব শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু ওদের জন্য নতুন কোনও গান নেই। ওই 30-40 টা গান বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। ওরা সেগুলিই গেয়ে যাচ্ছে। মানুষের একদিন একঘেয়েমি এসে যাবেই। তারা আর শুনবে না। তবে, আশা রাখি নতুন গান আসবে। সিনেমার গান প্রচার পায় অনেই বেশি। মৌলিক গানের জায়গাটা পিছিয়ে গেছে অনেকটা।

ইটিভি ভারত: এখন পুজোর গান নিয়ে মানুষের আগ্রহ কমে গেছে। অহরহ ইউটিউবে সিঙ্গলস বা একটা গানেই মিউজিক ভিডিয়ো কি এর কারণ?

লোপামুদ্রা: আমি আমারটা বলি। একটা গান বেরোচ্ছে এটাতে আগ্রহ নেই আমার। তার থেকে কয়েকটা গান নিয়ে একটা অ্যালবাম যদি বেরোয় তা হলে সারা বছর ধরে তার জন্য চিন্তা থাকে, মাথা খাটানো থাকে, যা আগে ছিল। তা আর নেই। আসল কথা হল, এখন প্রচারের জন্য গান করি আমরা। গানবাজনার জন্য গান করি না। আগে পুজোয় যে গান আসত তা প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বাজত। এখন পুজোর থিম সং এসে গেছে। সেটাও একটা শিল্পের আকার ধারণ করেছে অবশ্য তবে, পুজোয় আর অন্যান্য গান বাজতে শুনি না। ওই থিম সংটাই বাজে। পাল্টে গেছে সব। সব খুব সহজে পাওয়া যায় আজকাল।

ইটিভি ভারত: প্রথা এবারের পুজোতে কী নিয়ে এসেছে সকলের জন্য?

লোপামুদ্রা: প্রথা বেশি কোয়ান্টিটির জিনিস রাখে না। তবে, যেগুলো আপাতত এসেছে তার মধ্যে আছে ট্র‍্যাডিশনাল হ্যান্ড ওভেন শার্টের সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট কাঁথাস্টিচের একটা পকেটওয়ালা পুরুষদের আইটেম । কর্ণাটকের আদিবাসী শিল্প লাম্বানির ব্লাউজ, লাম্বানির শাড়ি। বলে রাখি, প্রথাই প্রথম ওদের কাজ এই রাজ্যে নিয়ে আসে। এখন বিরাট প্রচার পেয়ে গেছে ওরা। দুঃখ লাগে তার কপিও হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা ওরিজিনালটাই রাখি। কিছু সুতির শাড়ি, কাঁথাস্টিচের কাজ এসে পৌঁছয়নি। সুতির উপর লাম্বানি আসবে। বৃষ্টির জন্য ব্লক প্রিন্টগুলো হয়নি। আর রুপোর প্রচুর গয়না আছে। তসর, গাদোয়াল, কলমকারি, চেট্টিনাড় সিল্ক, কাঞ্জিভরমের চাহিদা মারাত্মক। গাদোয়ালের উপর কলমকারি আছে আমাদের। বেগমপুরি, ফুলিয়ার শাড়িও আছে। তবে, কম।

ইটিভি ভারত: আর আপনার পছন্দ?

লোপামুদ্রা: সুতির শাড়ি, সুতির ব্লাউজ। ঝকঝকে সিল্ক পছন্দ করি না খুব একটা। রুপোর গয়না ভালোবাসি পরতে। আমি যা পছন্দ করি প্রথা তাই রাখে। আমার অপছন্দের জিনিস এলে দেখি সেটা মানুষও পছন্দ করে না।

ইটিভি ভারত: গান আর প্রথা একসঙ্গে সামাল দেওয়া হয় কীভাবে?

লোপামুদ্রা: আমার জীবনে বছরের দুটো ভাগ আগে। একটা ভাগ গানের জন্য আর কিছুটা অংশ প্রথার জন্য। আবহাওয়া আর শরীর ভালো না থাকলে প্রথা গণ্ডগোলে পড়ে যায়।

