71তম জাতীয় পুরস্কার: অনুষ্ঠানে শাহরুখের পাশে উজ্জ্বল রানি-বিক্রান্ত

বেস্ট হিন্দি ফিল্ম- 'কাঁঠাল: আ জ্যাকফ্রুট মিস্ট্রি', পরিচালক যশবর্ধন মিশ্রার হাতে জাতীয় পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি ৷ সেরা বাংলা ছবি 'ডিপ ফ্রিজ'-এর জন্য পরিচালক অর্জুন দত্তের হাতে জাতীয় পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি ৷
71তম জাতীয় পুরস্কার: অনুষ্ঠানে শাহরুখের পাশে উজ্জ্বল রানি-বিক্রান্ত
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 4:05 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 4:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: 71 তম জাতীয় পুরস্কার কাদের ঝুলিতে গিয়েছে সেই নাম ঘোষণা হয়েছে আগেই ৷ প্রথমবার জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান ও অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন দক্ষিণী তারকা মোহনলাল ৷ বিজ্ঞান ভবনে শুরু জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 2023 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার জন্য পুরষ্কার প্রদান করবেন। এই বছরটি আরও বিশেষ, কারণ শাহরুখ খান তাঁর 33 বছরের ক্যারিয়ারে প্রথমবার জাতীয় পুরস্কার হাতে তুলে নেবেন ৷ তিনি বিক্রান্ত ম্যাসির সঙ্গে এই সম্মান ভাগ করে নিচ্ছেন ৷ টুয়েলভথ ফেল সিনেমার জন্য বিক্রান্তও জাতীয় পুরস্কার জিতেছেন ৷
LIVE FEED
ডিপ ফ্রিজ সিনেমার জন্য অর্জুনের হাতে উঠল জাতীয় পুরস্কার
জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তারকাদের হাট
সেরা তেলেগু সিনেমা 'ভগবন্ত কেসরল' ৷ প্রযোজক: শাইন স্ক্রিনস (ইন্ডিয়া) এলএলপি ৷ প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করলেন সাহু গারাপতি ৷ জুরির নির্বাচনে 'অ্যানিম্যাল' সিনেমার জন্য (রি-রেকর্ডিং মিক্সার) স্পেশাল মেনশন-এ সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয় এমআর রাজাকৃষ্ণাণের হাতে ৷
স্বর্ণকমল পুরস্কার পেলেন অসমের উৎপল দত্তা
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বেস্ট ফিল্ম ক্রিটিক বিভাগে স্বর্ণকমল পুরস্কার হাতে তুলে দেন অসমের লেখক উৎপল দত্তার হাতে ৷ 'সানফ্লাওয়ার্স ওয়্যার দ্য ফার্স্ট ওয়ান্স টু নো' (কন্নড়) সিনেমার জন্য সেরা চিত্রনাট্যের পুরস্কার হাতে তুলে দেওয়া হয় চিত্রনাট্যকার চিদানন্দ এ নায়েকের হাতে ৷ 'দ্য ফার্স্ট ফিল্ম' (হিন্দি) সিনেমায় বেস্ট মিউজিক ডিরেকশন বিভাগে রজত কমল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন প্রনীল দেশাই ৷ 'মুভিং ফোকাস' ডকুমেন্টারিতে বেস্ট এডিটিং-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার পেলেন নীলাদ্রী রায় ৷ নন-ফিচার ফিল্ম 'ফ্লাওয়ারিং ম্যান' (হিন্দি) সিনেমার জন্য জাতীয় পুরস্কার জিতলেন পরিচালক সৌমজিৎ ঘোষ দস্তিদার ৷
রানির সঙ্গে সাক্ষাৎ শাহরুখের
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান। দুই বলিউড তারকাকে হাত জোড় করে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি, দুই তারকার পাশে দেখা গিয়েছে বিক্রান্ত ম্যাসিকেও ৷