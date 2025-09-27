Special: লতা'জি সেদিন বলেছিলেন... বাংলার বুকে সুরসম্রাজ্ঞীর আর্কাইভ ! নেপথ্যে এই গবেষক
কোকিল কণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরের 96 তম জন্মদিনে তাঁকে ঘিরে বিরাট কর্মযজ্ঞের আর্কাইভ ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 9:13 AM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের 96 তম জন্মদিন ৷ তাঁর স্মরণে দিকে দিকে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন নতুন কথা নয়। তবে তাঁকে ভালোবেসে আস্ত একটা আর্কাইভ যিনি গড়ে তুলেছেন তিনি দমদমের বাসিন্দা স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়। প্রায় 3,000 টি রেকর্ড এবং শত শত অডিয়ো ক্যাসেট, কমপ্যাক্ট ডিস্ক এবং মঙ্গেশকারের ডিজিটাল ভিডিয়ো ডিস্কের সংকলন রয়েছে তাঁর শ্রীরামপুরের সংগ্রহশালায়। তাঁর কাছে সশরীরে পৌঁছে গেলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিরা। দমদমের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আড্ডা এবং তাঁর লেখা বইয়ের সংকলন দেখলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷ প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতের ক্যামেরা নিয়ে পৌঁছে যান স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীরামপুরের আর্কাইভে।
ইটিভি ভারত: কেন গড়ে তুললেন লতা মঙ্গেশকরজি'র আর্কাইভ?
স্নেহাশিস: মা ভালো গান গাইতেন। বাবা ভালো তবলা বাজাতেন। সেই সূত্রে বাড়িতে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিলই। আর দুজনেই ছিলেন লতা মঙ্গেশকরের ভক্ত। একদিন মাঠে ফুটবল খেলতে খেলতে কানে ভেসে আসে একটা গান- 'বাবুল পেয়ারে... নিশদিন তুঝে পুকারে মন...'। গানটা কে গাইছিলেন জানি না। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। বারো বছর বয়স হবে। বন্ধুদের বললাম, আমি আর খেলব না। গান শুনব। খেলা থামালাম। গানটাই শুনলাম। পরে জানলাম গানটা লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া। সেই থেকে ওই কণ্ঠটার প্রতি টান অনুভব করতে শুরু করলাম।
বাবাকে অনেকসময়েই লতা জি'র গান গাইতে শুনতাম। এ গেল এক পর্ব। এরপর কেটে গেছে অনেকদিন। বয়স যখন আমার কুড়ি মতো হবে, উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় দেখলাম মহম্মদ রফি সাহেবের গানের পরিসংখ্যান নিয়ে লেখা বেরিয়েছে। বেশ কিছু গোলমালও ছিল তাতে। আমিও ভাবলাম লতা জি'কে নিয়েও তো এমন কিছু কাজ করা যেতে পারে। লিখতে শুরু করলাম পরিসংখ্যান। যেখান থেকে যা তথ্য পেতাম লতা জি'কে নিয়ে, লিখে রাখতাম। এরপর একদিন এক পত্রিকায় একজন সংগ্রাহক সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন দেখি।
তাঁর নাম সূরজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে আমরা হারু দা বলে চিনি। ওঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার লতা জি'কে নিয়ে পরিসংখ্যান লেখার কথা শুনে বলেন, এভাবে করলে হবে না। রেকর্ড লেভেল, বুকলেট, ক্যাটালগ সংগ্রহ করতে হবে। উনিই আমাকে কীভাবে রেকর্ডস, গানের বই, সংবাদপত্র এবং সাময়িকী থেকে ডেটা সংগ্রহ করে রাখতে হয়ে শেখান। উনিই আমার গুরু এই কাজের। সেই শুরু আমার। সিস্টেম করে কাজ শুরু করলাম 1994-95 সাল থেকে। সংগ্রহ করতে লাগলাম নানা বুকলেট, রেকর্ড।
আমি যখন প্রথম লতা জি'র একটা রেকর্ড কিনি তখন আমার কাছে রেকর্ড প্লেয়ার ছিল না। এরপর লতাজি'কে নিয়ে আমার প্রথম বই বেরোয় 1997 সালে, কলকাতা বইমেলাতে। যার ভূমিকা লেখেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবারই বইমেলায় আগুন লাগে। আমার 40টা বই পুড়ে যায়। লতাজি'র গানের কথা, তথ্য, কোন ব্যানারে গানটি এসেছে, মিউজিক ডিরেক্টর কে, কাস্টিং-এ কারা ছিলেন সব আমার এই বইটিতে অর্থাৎ 'লতা গীতকোষ'-এ পাওয়া যায়। আমার লেখা প্রত্যেকটা বই আমি পৌঁছে দিতাম ওঁকে। খুশি হতেন। খুশি না হলে আজ 16টা ভলিউম বের হত না।
ইটিভি ভারত: আপনার গবেষণা অনুযায়ী কটা গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর?
স্নেহাশিস: এই নিয়ে নানাজনের নানা মত। যা জানার সূত্র 'গিনেস বুক অফ রেকর্ডস'। ভুলটা ওরা করে গিয়েছে। যার খেসারত দিচ্ছি আমরা। আমি গত চল্লিশ বছরে যা পেয়েছি তাতে উনি 38টি ভাষায় গান গেয়েছেন। সংখ্যা 6 হাজার 744।
ইটিভি ভারত: আপনার সঙ্গে ওঁর প্রথম দেখা কীভাবে?
স্নেহাশিস: 1996-তে, সল্টলেক স্টেডিয়ামে। অনেক কষ্টে পৌঁছতে পেরেছিলাম। দেখা হতেই বললেন, 'নমস্তে'। আমাকে শুভকামনা লিখে দিলেন। আর নম্বরও দিলেন। বললেন কারওকে যেন না দিই। ফের দেখা 2002 সালে তাজ বেঙ্গলে। সেদিন ওঁর গুজরাতি গানের বই উপহার দিই। লতা'জি সেদিন বলছিলেন আমি মারাঠি গানের উপর কাজ করতে পারব কি না। বলেছিলাম, এই রাজ্যে বসে মারাঠি গানের উপর কাজ করা খুব কঠিন। কিন্তু মাথায় রেখেছিলাম। অনেক বন্ধুও আমাকে প্রেরণা জোগান মারাঠি গান নিয়ে কাজ করতে। এরপর শুরু করি। বইটি দেবনাগরী ভাষায় লেখা হয়। আর তথ্য লেখা হয়েছে ইংরেজিতে। 2021 সালে ওঁর শেষ জন্মদিনে আমি বইটা উপহার দিই। তারপর তো কী হল সবাই জানে।...
ইটিভি ভারত: সংগ্রহের কাজ তো বেশ কঠিন।
স্নেহাশিস: তা বটে। আমি পরিবার নিয়ে পুরী গিয়ে সমুদ্রে স্নান, মন্দির এসবের কথা ভাবিনি। গিয়েছিলাম লতা জি'র ওড়িয়া গানের সংগ্রহ খুঁজতে। হায়দরাবাদে গিয়ে খুঁজেছি ওঁর তেলুগু গান। অনেককিছুই আমি হায়দরাবাদ থেকে পেয়েছি। যা অন্য কোনও শহরে পাইনি। একটা কথা জানিয়ে রাখি, উনি আমার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতেন। ভালোই বলতেন বাংলা। আমি যেহেতু খুব বাজে হিন্দি বলি। উনি বাংলা বলতেন আমার সঙ্গে। বিরল নজির।
ইটিভি ভারত: অনেক সময়েই কথা ওঠে লতা বড় নাকি আশা বড়। আপনার ব্যাখ্যা কী?
স্নেহাশিস: খুব ভালো প্রশ্ন। আমাকে এরকম কথা অনেকেই বলেছেন, 'আপনি তো লতার গানই শোনেন। আসলে ভালো শিল্পী কিন্তু আশা।' আমি তাঁদের বলি, বেশ তো আপনি শুনুন না আশা জি'র গান। আমিও তো শুনি। তবে, লতা জি'র গান বেশি শুনি। আমি যদি এই নিয়ে তর্কে যাই তর্ক বাড়বে। কারণ পছন্দ যাঁর যাঁর নিজের।
ইটিভি ভারত: ওঁর সঙ্গে এমন কোনও মুহূর্ত বা এমন কোনও কথা যা সবসময় মনে থাকবে?
স্নেহাশিস: আমার প্রথম বই প্রথম উনি পড়েন। এ এক বড় প্রাপ্তি। আর প্রাপ্তি, আমার গানের স্কুলের নামকরণ লতাজি করেন। 2006 সাল থেকে আমি যে গানের প্রতিষ্ঠানটা নিয়ে চলছি 'স্বরগঙ্গা', এই নামটা ওঁরই রাখা। উনি ফ্যাক্সে শুভকামনা জানিয়ে চিঠিও পাঠান। যত্ন করে রাখা আছে সেটা।
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে সংগ্রহশালা সামলানোর জন্য উত্তরসূরী চাই তো।
স্নেহাশিস: আমার বাড়ির সকলে আমার এই কাজ নিয়ে খুশি। সবসময় সমর্থন পেয়েছি। ছেলে-বউমা আছে উত্তরসূরী। তবে, ওরা তো সবটা জানে না। তাই বুঝিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়াও অনেককে এগিয়ে আসতে বলছি। পাচ্ছি না কারওকে।