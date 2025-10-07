পুজোর আসনে এ যেন জীবন্ত লক্ষ্মী ! কোজাগরীতে চমক বাংলার শিল্পীর
জীবন্ত মানুষকে লক্ষী ঠাকুর সাজিয়ে সোশাল মিডিয়াতে তাক শিল্পী পঙ্কজ বিশ্বাসের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 2:16 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে... ধনদেবীর আরাধানায় প্রতিবছর কায় মনে এই প্রার্থনাই থাকে আপামর বাঙালির ৷ সেই বিশ্বাসেই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় হাজির যেন জীবন্ত দেবী। শুনে অবাক হলেও এটাই সত্যি। আর সেই জীবন্ত লক্ষ্মীকে সবার সামনে তুলে ধরলেন মেক আর আর্টিস্ট পঙ্কজ বিশ্বাস।
শিল্পী পঙ্কজের তাক লাগানো তুলির টানে হাজির জীবন্ত মা লক্ষ্মী। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিনে প্রকাশিত হয় সেই মেক আপের ভিডিয়ো এবং ছবি। প্রতিবারই তাক লাগানো মেক আপে দেবীদের জীবন্ত করে তোলেন মেক আপ আর্টিস্ট পঙ্কজ বিশ্বাস। চলতি বছর তাঁর অভিনব মেক আপে উঠে এসেছেন দেবী লক্ষ্মী। জীবন্ত মানুষকে লক্ষী ঠাকুর সাজিয়ে সোশাল মিডিয়াতে তাক শিল্পীর।
উল্লেখ্য, বহু নামী দামী মেক আপ কোম্পানির হয়ে কাজ করেছেন তিনি। তাছাড়াও নানান বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একাধিক প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন শিল্পী পঙ্কজ বিশ্বাস। তাঁর নিজের মেক আপ ইন্সটিটিউট 'পঙ্কজ মেক আপ অ্যাকাডেমি' অনেকদিন ধরেই মেক আপ কারিগর তৈরি করে আসছে। পঙ্কজ এবার মা লক্ষ্মী হিসেবে সাজিয়েছেন মডেল অঙ্কিতা অধিকারীকে। ফোটোগ্রাফিতে ছিলেন রনজয় ও অনির্বাণ। এ ছাড়াও তাঁর টিমে ছিলেন জয়তি বিশ্বাস, মালা মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতা মল্লিক, রিনিশা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্তা হালদার, পূজা বিশ্বাস, মুনমুন চক্রবর্তী।
প্রসঙ্গত, গত বছর করুনাময়ী মা কালী রূপে তাঁর হাতে সেজে উঠেছিলেন মডেল অনামিকা রায় মণ্ডল এবং মহাদেবের চরিত্রে তন্ময় মণ্ডল। কেশসজ্জায় ছিলেন রঞ্জিতা মল্লিক। পোশাক সরবরাহ করেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ। অনামিকাকে সাজানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল পঙ্কজের স্টুডিয়ো। করুণাময়ী কালীমন্দিরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছিল গতবারের ভিডিয়োটিতে।