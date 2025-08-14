কলকাতা, 14 অগস্ট: 78 তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এ মঞ্চস্থ হবে বাংলা নাটক 'লাহোর 1947'৷ তার আগে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এ চলছিল জোর মহড়া। হাজির হয় ইটিভি ভারত। কিছুতেই দুদণ্ড মাথা ডান পাশ-বাঁ পাশ ঘোরাচ্ছিলেন না পরিচালক বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখ তাঁর স্টেজেই ঘুরছে কেবল। প্যাক আপ হতেই পাকড়াও করা গেল। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, এর মূল নাটক আসগর ওয়াজাহত-এর লেখা বিখ্যাত উর্দু নাটক 'যিস লাহোর নেহি দেখা, ওহ জন্মা হি নেহি', যার- তর্জমা করেছেন অরিন্দম দাশগুপ্ত। এই নাটকের এবার বাংলায় সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনার ভার পড়েছেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর।
পরিচালক বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি অনেকগুলো প্রযোজনা দেখেছি এই নাটকের। দিল্লির একটি প্রযোজনা, এনএসজি'র প্রযোজনা, হাবিব তনবীরের নির্দেশনায় একটি প্রযোজনা দেখেছি। এই নাটকটা এতটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে দিন দিন যে আমি ভাবছিলাম যদি একটা লেখা পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতেই হাতে পাওয়া। আমি সুন্দরমের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে এটার নির্দেশনার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে।"
তাঁর কথায়, "আজকের যে ভারববর্ষ যেখানে ধর্ম, জাত, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা নিয়ে যে করুণ অবস্থা আমরা দেখছি সেই ভারতবর্ষ আমরা আগে দেখিনি। বিভেদের রাজনীতি চরম পর্যায়ে চলে গেছে। এই ভারতবর্ষ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ফলে এই নাটকটা এই সময়ে করা খুব জরুরি। মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে আমাদের ভারতবর্ষের বা এই উপমহাদেশের যে ঐতিহ্য সর্বধর্ম সমন্বয় বা মানবিকতা, সেই ঐতিহ্য যাতে ধূলিস্যাৎ না হয়। আর এটা তো একজন শিল্পীরই, শিল্পের কাজ, মানুষকে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া। সেটাই আমরা করছি।"
সুন্দরম নাট্যদলের এই প্রযোজনাটি মনোজ মিত্রর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। যাঁর হাত ধরে সুন্দরম তৈরি হয়েছিল এবং যিনি চিরকাল বিশ্বাস করতেন যে নাটক শুধু বিনোদন নয়, একটি সামাজিক দায়িত্ব। নাটকটির পটভূমি দেশভাগ। এক মুসলিম পরিবার লখনউ ছেড়ে লাহোরে এসে ওঠে। পাকিস্তান সরকার থেকে তাদের জন্য একটি বাড়ি বরাদ্দ করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখে যে বাড়িটি একজন বৃদ্ধা হিন্দু মহিলা আগলে বসে আছে। সে বিশ্বাস করে তার ছেলে বউমা সবাই বেঁচে আছে। কিন্তু আসলে তারা কেউই আর বেঁচে নেই যুদ্ধে।
এই বাড়িটাই তার সব কিছু। তার স্মৃতি, পরিচয় ও ভিটে-মাটি। শুরু হয় মতভেদ, মনোমালিন্য, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়, এই বৃদ্ধা আর ওই মুসলিম পরিবারের মধ্যে একটা আলাদা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। যেখানে ধর্মের থেকে বড় হয়ে ওঠে মানুষ। নাটকটি খুব সহজভাবে বোঝায় যে একটু সহানুভূতি থাকলে, বিভাজনের মাঝেও মিলন সম্ভব। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে বিভাজন ও হিংসার রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে এই নাটকটি আলাদা প্রাসঙ্গিকতা বহন করে এমনটাই দাবি পরিচালক বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেতা মাসুদ আখতারের।
অভিনেতা মাসুদ আখতার বলেন, "খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র আমাকে দিয়েছেন পরিচালক নাসির। যে শায়েরি বলে। উর্দু, বাংলা মিলিয়ে সে শায়েরি বলে। আমি উর্দুর ফ্লেভার রেখেছি। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নাটক এবং একটি চরিত্র এটা। কিছু মানুষের জন্য ভাগাভাগি হয়। হাজার হাজার লোক মারা যায়। লাখ লাখ লোক এদিক থেকে ওদিক হয়ে যায়। এত বড় ট্রাজেডি সারা বিশ্বে হয়নি।এখন আবার শুরু হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে। ভাষা নিয়ে, খাবার নিয়ে কী খারাপ সব ব্যাপার শুরু হয়েছে এখানে।
এই নাটকের হাত ধরেই অনেকদিন পর মঞ্চে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আবার মনে হচ্ছে নতুন করে শিখছি সব। অনেককিছুই পাল্টে গেছে। রপ্ত করতে হচ্ছে। একটা লেসনের মধ্যে চলছে সময়টা। বকাও খাচ্ছি বিপ্লবের কাছে। আঠেরো বছর আগে আমি 'জোছনা কুমারী' করেছিলাম, বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার। আঠেরো বছর বাদে ফিরলাম 'লাহোর 1947' নিয়ে। খুব এক্সাইটেড আমি। এখানে আমার চরিত্রটা রতনের মা। সে দেশ ভাগের সময়ে সবাইকে হারিয়েছে। কিন্তু মানতে নারাজ। সে তার বাড়িটাকে আগলে রাখে। সেখানেই মারা যায়। মুসলিমরা তার দাহ করে। এভাবেই শেষ হয় নাটক। দারুণ অনুভূতি।"
15 অগস্ট আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এর মঞ্চে দুপুর 3:00 এবং সন্ধে 6:30 মিনিটে মঞ্চস্থ হবে নাটকটি। টিকিটের মূল্য 500 টাকা, 300 টাকা, 200 টাকা, 100 টাকা।