'গুজরাত ফাইলস করার দম হল না ?' বিবেককে পাল্টা কুণালের - KUNAL GHOSH SLAMS VIVEK AGNIHOTRI

গুজরাত ফাইলস করেননি কেন ? এক্স হ্যান্ডেলে পরিচালক বিবেককে কটাক্ষ তৃণমূল নেতা তথা অভিনেতা কুণাল ঘোষের ৷

kunal-ghosh-slams-vivek-agnihotri-on-ruckus-erupted-during-the-release-of-the-bengal-files-trailer-in-kolkata
বিবেককে পাল্টা কুণালের (সোশাল মিডিয়া)
Published : August 16, 2025 at 4:41 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 অগস্ট: 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ট্রেলার লঞ্চ বিতর্কে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীকে তোপ তৃণমূল নেতা তথা অভিনেতা কুণাল ঘোষের ৷ তিনি জানান, পরিচালক বিবেক নাটক করছেন ৷ পরিচালক নামেই ৷ কিন্তু তিনি যেগুলো তৈরি করেন তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ায় ৷ গুজরাত ফাইলস করেননি কেন ? বিলকিসের ওপর কী হয়েছে দেখাননি কেন ? ইউপি ফাইলস করেননি কেন ? প্রশ্ন তোলেন কুণাল ৷

কলকাতায় দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার লঞ্চকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে স্বর চড়িয়েছেন পরিচালক বিবেক থেকে অভিনেত্রী পল্লবী জোশি ৷ তারপরেই সোশাল মিডিয়ায় পাল্টা তোপ দেগেছেন কুণাল ঘোষ ৷ ভিডিয়ো বার্তায় কুণাল অভিযোগ করে বলেন, "বাংলায় বিজেপির স্বার্থে নাটক করতে এসেছেন ৷ একে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বাংলা থেকে বের করে দেওয়া উচিত ৷ এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য বলে সেটা করা হচ্ছে না ৷"

কুণাল আরও বলেন, "সত্যজিৎ রায়ের নাম বলছেন ! সত্যজিৎ রায়ের বাংলা বলেই দাঁড়িয়ে আছেন এখনও ৷ লজ্জা করছে না, সত্যজিৎ রায়ের বাংলায় এসে বিভেদকামী শক্তির হয়ে বাংলার বিরুদ্ধে কুৎসা করার সমস্ত প্ররোচনা মূলক উপাদান ছড়াতে লজ্জা করছে না ?" অন্যদিকে, দ্য বেঙ্গল ফাইলস বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলতে গিয়ে পরিচালক টেনে আনেন আরজি কর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনার কথা ৷

কী অভিযোগ পরিচালক বিবেকের ? (এএনআই)

তিনি বলেন, "এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু নেই ৷ এখানে ল অ্যান্ড অর্ডারের মানে শাসক দল গদিতে বসে থাকবে যেনতেন প্রকারে ৷ আমার টিম এসেছিল এখানে রিসার্চ করতে ৷ তাঁদের ভয় দেখিয়ে পুলিশ ফেরত পাঠানো হয়েছে ৷ আমার সিনেমার ট্রায়াল বাতিল করা হয়েছে ৷ এটা এখানকার ল অ্যান্ড অর্ডার ? আরজি করের মতো ঘটনা এখানে ঘটছে ৷ কোথায় ল অ্যান্ড অর্ডার ?" এরপরেই পরিচালক জানান, দ্য বেঙ্গল ফাইলস 5 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে ৷ এই সিনেমা দেখার পর বাংলার হারিয়ে যাওয়া গৌরবের কথা ভাববে দর্শকরা ৷

