পুজোতে একসঙ্গে চার ছবি, শো বণ্টন নিয়ে বিতর্কে কুণাল বনাম দেব-রানা
উৎসবের মরশুমে চারটি বড় বাজেটের সিনেমা নিয়ে জোর তরজা ৷ লেগেছে রাজনৈতিক রং-ও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই টলিউডে বইছে নতুন ঝড়। আগামী 26 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে চারটি বহুল প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি— নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘রক্তবীজ 2’, অনীক দত্তের ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’, শুভ্রজিৎ মিত্রর ‘দেবী চৌধুরাণী’ এবং ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রঘু ডাকাত’। উৎসবের মরশুমে এতগুলো বড় বাজেটের ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাওয়া মানেই প্রেক্ষাগৃহ বণ্টন নিয়ে টানাপড়েন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।
প্রথম থেকেই অভিযোগ উঠছে, চার ছবিকে সমানভাবে শো দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। এই নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা সাংবাদিক কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "টলিউডে চুক্তিভঙ্গের ইঙ্গিত স্পষ্ট। দর্শকের বিচারে প্রতিযোগিতা চলুক, কিন্তু শুরুতেই প্রভাব খাটিয়ে এক ছবিকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।" তাঁর দাবি, ‘রক্তবীজ 2’-কে নেপথ্যে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে, যা কাম্য নয়।
সেই ‘প্রভাবশালী’ ছবি কোনটি? সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে কুণালের জবাব, "আর কে, রঘু ডাকাত!" দেব অভিনীত ছবির শো বণ্টন নিয়ে তাঁর অভিযোগ, "জেলায় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে ছবির প্রচার চলছে। প্রচারে দলের ঘাড়ে চেপে এগোচ্ছে ছবিটি। এমন হলে ছবির ক্রেডিট লাইনে দলের নামও থাকা উচিত।" প্রচারের মাঠে দেবের সঙ্গে রয়েছেন ছবির অন্যান্য শিল্পীরাও। জেলার বিভিন্ন প্রমোশনে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সরব ভূমিকা। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে দেব তৃণমূল সাংসদ বলেই কি ‘রঘু ডাকাত’ বাড়তি সুযোগ পাচ্ছে?
কুণাল অবশ্য স্পষ্ট করেছেন, দলের ক্ষতি তিনি দেখছেন না, তাঁর আপত্তি শুধু প্রেক্ষাগৃহ বণ্টন নিয়ে। তাঁর কথায়, "কে কতটা শো পাবে তা নিয়ে দাদাগিরি কেন হবে? সমান সুযোগ দিন, দর্শকই ঠিক করবেন কার জয়।" এখানেই শেষ নয়। প্রযোজক রানা সরকারও ঝাঁপিয়েছেন এই বিতর্কে। সরাসরি কুণালকে প্রশ্ন ছুড়ে তিনি লিখেছেন, "কেন দেববিরোধী কুণাল? কেন বারবার ‘রঘু ডাকাত’-এর পিছনে লাগছেন? কোন প্রোডাকশন হাউসের হয়ে তিনি কথা বলছেন? বাংলা সিনেমা নিয়ে এই হঠাৎ সরব হওয়া কি ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের রাজনৈতিক কৌশল?"
এই মন্তব্যের জবাবও দিয়েছেন কুণাল। ফেসবুক পোস্টে তিনি স্পষ্ট করেছেন, দেবের বিরুদ্ধে তিনি নন। পাল্টা রানা সরকারকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, "যার কথা তার গায়ে বাজে। বাজল আপনার গায়ে, তাই লাফাচ্ছেন। ছেলেমানুষ। দেখতে সুন্দর, কিন্তু অন্যের আলোয় আলোকিত।" অর্থাৎ দুর্গাপুজোর ছবির লড়াইয়ের আগে থেকেই টলিউডে শুরু হয়েছে সিনেমার হল পাওয়া নিয়ে তরজা। একদিকে প্রেক্ষাগৃহ বণ্টন নিয়ে অভিযোগ, অন্যদিকে রাজনৈতিক রং। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত দর্শকের সামনে সমান সুযোগে চারটি ছবিই পৌঁছতে পারে কি না। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, পুজোর উৎসব শুধু সিনেমার পর্দাতেই নয়, বিতর্কের অন্দরমহলেও সমান জমজমাট।