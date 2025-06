ETV Bharat / entertainment

সোশাল মিডিয়া থেকে গায়েব হিন্দি 'কুবেরা' ট্রেলার ! ( ইটিভি ভারত )

June 16, 2025

হায়দরাবাদ, 13 জুন: হায়দরাবাদ, 16 জুন: তামিল ও তেলুগুতে 'কুবের' (Kuberaa) ট্রেলার মুক্তি পেলেও সোশাল মিডিয়া থেকে তুলে নেওয়া হল সিনেমার হিন্দি ট্রেলার ৷ তাহলে কি এই সিনেমা হিন্দিতে মুক্তি পাবে না ? ট্রেলার তুলে নেওয়ার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় অনুরাগীরা ৷ রবিবার ধুমধামের সঙ্গে হায়দরাবাদে ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাগার্জুনা (Nagarjuna), রশ্মিকা মন্দানা (Rashmika Mandanna), ধনুশ (Dhanush)-সহ পরিচালক শেখর কামুলা ৷ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এসএস রাজামৌলি ৷ ভারতীয় বক্সঅফিসে কি কুবেরা গেম চেঞ্জার হতে চলেছে ? সম্প্রতি টিজার দেখে এমনটাই অনুমান ছিল অনুরাগীদের ৷ অপেক্ষা ছিল ট্রেলারের ৷ সেই ট্রেলার প্রকাশ পেয়েছে তামিল-তেলুগু ভাষায় ৷ হিন্দি ট্রেলার সামনে এলেও পরে তা অজানা কোনও কারণবশত সোশাল মিডিয়া থেকে তুলে নেওয়া হয় ৷ ট্রেলারটি কেমন

ট্রেলারে ধনুশ একজন ভিক্ষুকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ রাস্তা থেকে নাগার্জুন তাকে তুলে এনে বড় সুযোগ দেন ৷ ধনুশের চরিত্রটি শহরের কিছু ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের দুর্নীতি সম্পর্কে জানতে পারে ৷ এরপর সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায় তাকে ৷ রশ্মিকার দেখা যাবে ধনুশের প্রেমিকার চরিত্রে ৷ ট্রেলারে নাগার্জুন ও জিমি সার্ভের চরিত্রও বেশ জোরালো তা ট্রেলার দেখলে অনুমান করা যায় ৷ উল্লেখ্য, 20 জুন মুক্তি পাচ্ছে কুবের ৷ ট্রেলার মুক্তির জমকালো অনুষ্ঠানে পরিচালক এসএস রাজামৌলি (SS Rajamouli ) বলেন, "সকলকে শুভেচ্ছা। শেখর কাম্মুলা খুবই নরম এবং নম্র। তাঁকে প্রথমে দেখলে এমন অনুভূতিই হয় ৷ কিন্তু তিনি একজন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ। তাঁর বিশ্বাসের পথে যাই আসুক না কেন, তিনি এক ইঞ্চিও নড়বেন না। আমি তার গুণের খুব প্রশংসা করি।" ধনুশ নিজের কথা শুরু করেন 'ওম নমঃ শিবায়' বলে ৷ তিনি বলেন, "এভি দেখার সময় আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আমাদের যাতে কোনও কষ্ট না করতে হয় তার জন্য খুব পরিশ্রম করেছিলেন। আজ আমি যেখানে আছি তা বাবার কারণেই ৷ এটি আমার 52তম তামিল ছবি এবং দ্বিতীয় তেলেগু ছবি। শেখর স্যারের সঙ্গে কাজ করতে পারা সৌভাগ্যের ৷" অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানা বলেন, "আমি শেখর স্যারের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম। এই ছবিতে আমি সেই সুযোগ পেয়েছি। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি। আমি যে চরিত্রে অভিনয় করেছি তা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আপনাদেরও এটি পছন্দ হবে। আমার বিশ্বাস আমাদের রসায়ন দেখে অন্য কিছু পরিচালক এবং লেখক নতুন ছবি উপহার দেবেন। এই ছবিটির সাফল্য কামনা করি।" বলিউডে সুশান্ত সিং রাজপুতের বায়োপিক ! জবাব শত্রুঘ্ন সিনহার

