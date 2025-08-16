হায়দরাবাদ, 16 অগস্ট: প্রতি বছর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিস হয় দেশের সর্বত্র ৷ শিশু থেকে কিশোররা আজকের দিনে 'দহি হান্ডি'র মতো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৷ বিশেষ এই দিনে আপনার সন্তানকে কৃষ্ণলীলা দেখাতে পারেন সিনেমা কিংবা ওটিটির পর্দায় ৷ শ্রী কৃষ্ণের কাছ থেকে শুধু বিনোদন বা অনাবিল আনন্দ নয়, সন্তানকে শেখাতে পারবেন পুরাণ কথা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন সিনেমা-ধারাবাহিক রাখতে পারেন সেই তালিকায়য় ৷
কৃষ্ণা: দ্য বার্থ (Krishna: The Birth)
ওটিটি- প্রাইম ভিডিয়ো
এই সিনেমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জন্ম এবং দুষ্ট রাজা কংস-সহ অসুরদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের ঐশ্বরিক কাহিনী বর্ণনা করে। প্রাণবন্ত অ্যানিমেশন এবং মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প সিনেমার মাধ্যমে ভারতীয় পুরাণের সমৃদ্ধিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে ।
কৃষাণ...আয়ো নটঘট নন্দলাল (KRISHAN...AAYO NATKHAT NANDLAL)
প্ল্যাটফর্ম- ইউটিউব
2006 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই অ্যানিমেটেড সিনেমাটি কৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এখনও জনপ্রিয়। ইউটিউবে পুরো সিনেমাটা আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন ৷
রাধা কৃষ্ণা (RADHA KRISHN)
প্ল্যাটফর্ম-ডিজনি+ হটস্টার
সোশাল মিডিয়ায় অনেক সময়ই কৃষ্ণের নান কথা বা বাণী ঘুরে বেড়ায় ৷ যখন এই সিরিয়াল টেলিভিশনের পর্দায় আসে তখন নিমেষে তা দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ৷ 2018 সালে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানটি রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বন্ধন তুলে ধরে এবং মূল্যবান জীবনের শিক্ষা দেয়। এটি স্টার ভারত-এ সম্প্রচারিত হচ্ছে ৷ পাশাপাশি ডিজনি+ হটস্টারেও দেখে নিতে পারেন সব কটি পর্ব ৷
কৃষ্ণা: দ্য মাখন চোর (Krishna: The Makhan Chor)
প্ল্যাটফর্ম- জিফাইভ
এটি একটি দুর্দান্ত অ্যানিমেটেড ছবি যা গোকুলে ভগবান কৃষ্ণের দুষ্টু শৈশবকে ধারণ করে। তাঁর মাখনের প্রতি ভালোবাসাকে তুলে ধরে ৷ যে কারণে তিনি মাখন চোর নামে আরাধ্য ৷ আকর্ষণীয় সঙ্গীত এবং প্রাণবন্ত অ্যানিমেশনে পরিপূর্ণ, ছবিটি কৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর, নির্দোষতা এবং ঐশ্বরিক আভা তুলে ধরে, যা জন্মাষ্টমীর সময় শিশুদের এবং পরিবারের জন্য অর্থবহ করে তোলে।
কৃষ্ণা ইন বৃন্দাবন (Krishna in Vrindavan)
প্ল্যাটফর্ম- প্রাইম ভিডিয়ো
কৃষ্ণের ছোটবেলা যেমন দুষ্টুমিতে ভরা তেমনই তাতে রয়েছে নানা সাহসিকতার প্রদর্শনও ৷ অ্যানিমেটেড এই সিনেমায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মজাদার শৈশব তুলে ধরা হয়েছে ৷ বন্ধুদের সঙ্গে দুষ্টুমি, অশুভ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ দেখানোর পাশাপাশি দয়া, ভালোবাসা ও ভক্তের অপূর্ব মানে তুলে ধরা হয়েছে ৷ যা জন্মাষ্টমী উদযাপনের জন্য অন্যতম সিনেমা ৷
এছাড়াও তালিকায় রাখতে পারেন কৃষ্ণা বলরাম: দ্য ওয়ারিওর ৷ এটি আপনি দেখে নিতে পারবেন জিফাইভে ৷ জিফাইভে রয়েছে কৃষ্ণের আরও একটি ধারাবাহিক নাম, পরম অবতার শ্রী কৃষ্ণ ৷ সেটিও দেখতে পারেন পরিবারের সঙ্গে ৷