জীবনের প্রত্যেকটা পুজো বনির সঙ্গে কাটাতে চাই- কৌশানী মুখোপাধ্যায়

জীবনের প্রত্যেকটা পুজো বনির সঙ্গে কাটাতে চাই- কৌশানী মুখোপাধ্যায়
কৌশানির কথায়, "বনির সঙ্গেই বারবার পুজোর প্রেম। বনি আমার সঙ্গে থেকে ধার্মিক হয়ে গিয়েছে। আগের বনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল না। আমি সবকিছুতে ওকে পাশে পাই।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2025 at 10:46 AM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে এই প্রথমবার দেখা যাবে বাংলা টেলিভিশনের মহালয়ার অনুষ্ঠানে। 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'তে তাঁকে দেখা যাবে দুই অবতারে। ভদ্রকালী এবং মহিষাসুরমর্দিনীর ভূমিকা পালন করবেন তিনি।
'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'র আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে এসে কৌশানী ইটিভি ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চেয়েছিলাম। এত সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা হল যেটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। এবার দুই পর্বে অসুর বধ দেখানো হবে। দুই পর্বে অসুর বধ হচ্ছে মা দুর্গার হাতে।"
তিনি বলেন, "আমার এখানে দুটো রূপ আছে। ভদ্রকালী এবং মহিষাসুরমর্দিনী। ভদ্রকালী মা দুর্গার আরেকটা রূপ৷ তিনি যখন তাণ্ডব করেন তাঁকে থামানো কার সাধ্যি! যতক্ষণ না মহাদেব তাঁর পায়ের কাছে আসেন তিনি থামেন না। ওই সিনগুলো করা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। মহিষাসুরমর্দিনী হয়ে অসুর বধ করেছি। শুটিং করতে গিয়ে কাঁটা দিয়েছে আমার গায়ে। যাঁরা এমন সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁদের কাছে আগে শুনেছি, টিভিতেও দেখেছি। এবার নিজেরও অভিজ্ঞতা হল। একেবারে অন্যরকম লাগল।"
তারকার তকমা নামের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ায় কি পুজোটা পাল্টেছে? কৌশানী বলেন, "আমার পুজো পাল্টায়নি। একটা বাঙালি ঘরের সাধারণ মেয়ে যেভাবে পুজো কাটায় আমি ঠিক সেভাবেই কাটাই। এই কটা দিন একদম নিজের জন্য, পরিবার আর বন্ধুদের জন্য।" অভিনেত্রী বলেন, "পুজোর মুখে আমি কেনাকাটা করতে পারি না। আগেই করে নিই। এমন যেন না হয় যে আমার পাঁচদিনে আলাদা আলাদা পরার জামা নেই। আমি ছোটবেলায় দু'বেলা জামা চেঞ্জ করতাম। তুতো ভাইবোনদের মধ্যে কম্পিটিশন হত কার কটা জামা হল। আমাকে টপে থাকতে হবে- এই ছিল টার্গেট। এখন এত কিনি যে পুজোর সময় সব পরেও উঠতে পারি না।"
কৌশানীর কথায়, "আমার কাছে পুজো মানে প্যান্ডেল হপিং, নতুন জুতো, পা কেটে যাওয়া, পায়ে ফোসকা পড়া, আর তারপর ব্যান্ডেড লাগিয়ে আবার ঘুরে বেড়ানো। পায়ে ফোসকা না পড়লে মনে হয় না পুজোয় ঘুরলাম। কোথায় কোন পুজোটা ভালো হচ্ছে খবর পেলেই আমি চলে যাই। পরিবার, বন্ধুদের সঙ্গেই ঘুরি। এমনও হয়েছে অষ্টমীতে সকালে ফিরে অঞ্জলি দিয়ে ঘুমিয়েছি। আবার রাতে বেরিয়েছি। আমার কাছে পুজোটা ছোটবেলার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত আজও। আমার বাড়িতে পুজো হয়। এরপর বেরোনো, ঘোরা, ফুচকা খাওয়া, সেলফি তোলা সবই চলে। মহালয়া আগের বছর শুনিনি। কখনও ভোর 5টায় টিভির মহালয়া না দেখলে তার রেকর্ডেড ভার্সনটা দেখি। আর এবার তো আমিই আছি টিভির মহালয়াতে। সবাইকে বলেছি দেখো কিন্তু, আমি আছি। তাদের একটাই প্রশ্ন, আমরা তো দেখব তুই দেখবি তো? "
আর খাওয়াদাওয়া? কৌশানী বলেন, "খাওয়াদাওয়া তুমি আমার কাছে হার মেনে যাবে। এই কদিন কোনও বাধা নেই। ডিসিপ্লিন নেই। যা ইচ্ছা তাই করি। যা খুশি খাই। ভোর 5টায় ফিরি ঠাকুর দেখে।" কৌশানীর অভিনেতা প্রেমিক বনির প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "বনির সঙ্গেই বারবার পুজোর প্রেম। বনি আমার সঙ্গে থেকে থেকে ধার্মিক হয়ে গিয়েছে। আমার বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সবকটাতে বনি বসে, অঞ্জলি দেয়। না খেয়ে উপোস থাকে পুজোতে। আগের বনি এগুলো করত না। ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল না। এখনকার বনি আমার পাশে বসে মাকে ডাকে। আমি সবকিছুতে ওকে পাশে পাই। আর কী চাই। জীবনের প্রত্যেকটা পুজো আমি বনির সঙ্গে কাটাতে চাই।"