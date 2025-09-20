ETV Bharat / entertainment

এই পুজোতে কৌশানী সিঙ্গল ? সোশাল মিডিয়া পোস্টে ইঙ্গিত অভিনেত্রীর

অভিনেত্রীর নতুন পোস্ট ঘিরে অনুরাগীরা খাচ্ছেন ভ্যাবাচ্যাকা ৷

এই পুজোতে কৌশানী সিঙ্গল ?
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: এ কী কাণ্ড ! এই পুজোয় কৌশানী মুখোপাধ্যায় 'সিঙ্গল লাইফ' কাটাবেন নাকি ? অভিনেত্রীর নতুন পোস্ট ঘিরে যখন অনুরাগীরা ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছেন তখনই আসে আসল ঘটনা ৷ আসলে নতুন এক মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে হাজির হচ্ছেন কৌশানী ৷ নাম 'সিঙ্গল লাইফ'। ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে অভিনেত্রীর লুক ৷

নীল শাড়িতে পুরোপুরি অন্য স্টাইলে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে। পুজো মানে গান, আড্ডা, খাওয়া, ঘোরাঘুরি, আর সেই সঙ্গে অভিনেত্রী কৌশানী আসছেন তাঁর নতুন গান 'সিঙ্গল লাইফ' নিয়ে। গানটি গেয়েছেন গায়িকা অঙ্কিতা ভট্টাচার্য, সুর দিয়েছেন কুন্তল দে। গানটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন করণ আরিয়ান। জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই গানের শুটিং শেষ ৷ প্রকাশ্যে এসেছে সেই গানের অফিসিয়াল পোস্টার ও অভিনেত্রী কৌশানীর লুক।

অভিনেত্রী বলেন, "পুজোর সবচেয়ে বড় গান হবে এই 'সিঙ্গল লাইফ'। ডান্সের গানে এই বছর এই গান দর্শকদের মন কেড়ে নেবে আমি আশা করছি। পুজো প্যান্ডেলে সবাই এনজয় করবে এই গান। অনেকটা প্রস্তুতি নিয়ে পুরো টিম এই কাজটা করেছি। গানটার মধ্যে অনেক চমক আছে। ড্যান্সের গান হিসাবে এই গানটা দর্শকদের কাছে আলাদা জায়গা করে নেবে।"

গানটি মুক্তি পাবে 'সান ভেঞ্চার'-এর ব্যানারে প্রযোজক সানি খান ও অনুপ সাহার প্রযোজনাতে। গানটিতে সিনেমাটোগ্রাফি হিসাবে কাজ করছেন অনিমেষ ঘরুই। গানটির কার্যনির্বাহী প্রযোজনাতে রয়েছেন সাহেব হালদার। পরিচালক করণ আরিয়ান জানান, "এই গানে অভিনেত্রী কৌশানীর পারফরম্যান্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনবদ্য ডান্স রয়েছে পুরো গানের ভিডিওতে, যেটা কৌশানী ছাড়া অন্য কেউ পারত না বলে আমার বিশ্বাস। পুরোপুরি পুজোর নাচের গানে এই গান মানুষের মন কেড়ে নেবে।"

প্রসঙ্গত, এই প্রথমবার বাংল টেলিভিশনের মহালয়ায় দেখা যাবে তাঁকে। সেই নিয়েও দারুণ উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী। তার উপরে এই পুজোতেই মুক্তি পাচ্ছে কৌশানী অভিনীত বাংলা সিনেমা 'রক্তবীজ 2'। সবটা নিয়ে এই বছরটা কৌশানীর তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

