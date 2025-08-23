হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: ধারাবাহিকের গল্পে এবার 'লাপাতা লেডিস'-এর ঝলক ৷ জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেলে আসছে 'কনে দেখা আলো' (Kone Dekha Alo) ধারাবাহিক ৷ প্রেম, ভাগ্য এবং মানবিক স্থিতির মর্মস্পর্শী গল্প উঠে আসবে এই ধারাবাহিকে ৷ যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত দুনিয়ার দুই নারী একে অপরের জীবনে নিয়তির এক মর্মান্তিক মোড়ে এসে দাঁড়ায় ৷ তারপর ?
ধারাবাহিকে প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে সাইনা চট্টোপাধ্যায় (লাজবন্তী), সোমরাজ মাইতি (অনুভব), নন্দিনী দত্ত (বনলতা) ও মৈনাক ঢোল (সুদেব)কে ৷ 25 অগস্ট থেকে এই ধারাবাহিক শুরু হবে ৷ সোমবার থেকে শুক্রবার রাত 9.30 টায় এই ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হবে ৷
গল্পের প্রেক্ষাপট
বিয়ের রাতে শ্বশুর বাড়ি ফেরার পথে দুই নববধূ লাজবন্তী ও বনলতা ৷ মাঝরাস্তায় তারা পড়েন ডাকাতদের কবলে ৷ যা এই দুই মেয়ের ভাগ্য রাতারাতি বদলে দেয় ৷ আধুনিকা বনলতা অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে এক শান্ত গ্রাম্য জীবনে আবিষ্কার করেন যা তিনি কখনও কল্পনাও করেননি। লাজবন্তী, একজন ভদ্র গ্রাম্য মেয়ে, শহরের জীবনযাত্রার জটিলতা-ধাঁধায় জর্জরিত হয়ে পড়ে ৷ ভাগ্যের এই পরিহাস কোন পথে নিয়ে যাবে লাজবন্তী ও বনলতাকে ? প্রেম-ত্যাগ-স্বপ্নকে সামনে রেখে দুই কনের জন্য কী মোড় অপেক্ষা করছে? তারা শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের খেলায় জিততে পারবে ? জানা যাবে কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে ৷
চ্যানেলের চিফ ক্লাস্টার অফিসার সম্রাট ঘোষ বলেন, "এই ধারাবাহিকে এমন গল্প ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে যা ভালোবাসা এবং পরিচয়ের আবেগগত দ্বৈততাকে সূক্ষ্মভাবে খুঁজে বেড়ায় ৷ আমরা এমন গল্প বলতে বিশ্বাস করি যা কেবল বিনোদনই দেয় না বরং আমাদের দর্শকদের আবেগ, দ্বন্দ্ব এবং স্বপ্ন প্রতিফলিত করে তাদের সঙ্গে গভীরভাবে অনুরণিত হয়। এই অনুষ্ঠান তাদের জন্য যারা কখনও ভাগ্যের নির্ধারিত পথ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আবার কখনও মনের ডাকে সাড়া দেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন ৷"
কনে দেখা আলো ধারাবাহিক প্রযোজনা করছে অর্গানিক স্টুডিয়োজ ৷ এর আগে এই প্রযোজনা সংস্থা দর্শকদের উপহার দিয়েছে মিঠিঝোরা, কার কাছে কই মনের কথা ও ইচ্ছে পুতুল-এর মতো ধারাবাহিক ৷ কনে দেখা আলো 25 অগস্ট রাত 9.30টার স্লটে দেখা যাবে জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেলে ৷