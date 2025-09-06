ETV Bharat / entertainment

এবার নতুন রূপে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ!' মানবিক রূপ কোয়েলের

15 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন রূপে, নতুন সাজে আসতে চলেছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'।

koel-mallick-promises-help-a-woman-for-her-child-treatment-in-lakh-takar-lokkhi-labh
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ !'-এ মানবিক কোয়েল (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read

কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: মহিলাদের নিয়ে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয়েছিল নতুন শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’। এই শো-এর জনপ্রিয়তা এখন বাংলার ঘরে ঘরে। অসামান্য সাফল্যের পর রমরমিয়ে চলছে সিজন 2। দর্শকের এই বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখেই 15 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন রূপে, নতুন সাজে আসতে চলেছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'। আরও বেশি মহিলাদের সুযোগ করে দিতে আরও বড়ভাবে, আরও মজাদার খেলা নিয়ে আসছে এই শো, জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের তরফে।

এইভাবে নতুন করে পথ চলার প্রথম দিনেই থাকছে ধামাকা। উপস্থিত থাকবেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। কোয়েলের চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্স এবং রাজকীয় উপস্থিতি দিয়ে শুরু হচ্ছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর নতুনভাবে পথ চলা। এই শো-য়ে এসে মানবিকতার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন কোয়েল। তার প্রমাণ প্রথম পর্বেই পাবে দর্শক। 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ নিছক একটা নন ফিকশন শো নয়, মহিলাদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে এই শো। মহিলাদের স্বনির্ভর হবার ইচ্ছেকে আরও জোরালো করতেই চ্যানেলের এই উদ্যোগ।

koel-mallick-promises-help-a-woman-for-her-child-treatment-in-lakh-takar-lokkhi-labh
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'এ কোয়েল (Special Arrangement)

মহিলারা এই শো-এ অংশগ্রহণ করেন নিজেদের পায়ের মাটি শক্ত করতে। এমনই একজন মা লক্ষ্মী বুকবাঁধা আশা নিয়ে এসেছিলেন এই শো-য়ে জিতে সেই টাকা দিয়ে মেয়ের অপারেশন করাবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা অন্য কিছু লিখে রাখেন।দুঃখের বিষয় তিনি জিততে পারেননি, এক লাখ টাকা তিনি নিয়ে যেতে পারেননি। মেয়ের অপারেশনের টাকা জোগাড় করতেই তাঁর আসা, কিন্তু খেলায় তিনি হেরে যান। স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েন তিনি। কিন্তু কোয়েল পাশে এসে দাঁড়ান এই মহিলার।

একজন মায়ের নিজের সন্তানের অপারেশনের টাকা জোগাড় করতে না পারার যে কষ্ট তা অনুভব করেই এগিয়ে আসেন কোয়েল। শো-এর মঞ্চেই কোয়েল ওই মহিলাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন ওঁর মেয়ের অপারেশনের যাবতীয় খরচ কোয়েল নিজে দেবেন। কোয়েলের এই মানবিকতায় মুগ্ধ সবাই। 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ এসে কোয়েল বলেন, "এই শো অনেক মহিলার স্বপ্নপূরণের জায়গা এখন। কিন্তু সবাই তো লাখ টাকা নিয়ে যেতে পারে না, খেলায় হার-জিত আছে। যারা বিজয়ী হতে পারল না, তারা কিন্তু পুরোপুরি হেরে যায় না। এই শো কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। সব রাউন্ডেই কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটে সবার। এছাড়া লক্ষ্মী ব্যাঙ্কেরও ব্যবস্থা আছে। সব মিলিয়ে মেয়েদের স্বপ্নপূরণের জন্য এর থেকে ভাল জায়গা আর কিছু হতে পারে না।"

koel-mallick-promises-help-a-woman-for-her-child-treatment-in-lakh-takar-lokkhi-labh
নতুন রূপ আসছে এই শো (Special Arrangement)

সুদীপ্তা চক্রবর্তী ইটিভি ভারতকে বলেন, "কোয়েল যে কত বড় মনের মানুষ তা সেদিন আরও একবার প্রমাণিত। একজন এসেছেন স্বামীকে কাঁধে নিয়ে। ওঁর গল্প শুনে আমি আর কোয়েল ঝরঝর করে কাঁদছি। শুটিং আটকে গিয়েছিল। অনেককিছু দেখানো হবে ওই পর্বে। নাচ, গান জমজমাট পর্ব যাকে বলে। কিন্তু আমি, কোয়েল সহ সবাই এতটাই বিমর্ষ হয়ে যাই সেই আনন্দের মেজাজ আনতে অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল।"

বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে। নতুন রূপে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ চারটে রাউন্ডের জায়গায় পাঁচটা রাউন্ডে খেলা হবে। প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকছে নগদ টাকার পুরস্কার। একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকছে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার। এবার থেকে প্রতি পর্বে তিনজনের পরিবর্তে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকবেন। কাউকেই খালি হাতে ফিরতে হবে না।

'টাকার খনি', 'বল ফেলতে টাকা কুলো' এমন সব মজার খেলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন খেলা 'টাকার গদি'। ইতিমধ্যেই সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঞ্চালনার গুণে এই শো অন্যমাত্রা পেয়েছে। 15 সেপ্টেম্বর থেকে এই শো এক ঘণ্টার বদলে প্রতিদিন দেখা যাবে দেড় ঘণ্টা। নতুন রূপে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ কোয়েলের চোখ ধাঁধানো উপস্থিতি এবং পারফরম্যান্সের সাক্ষী থাকতে চোখ রাখুন 15 সেপ্টেম্বর সন্ধে 6 টায় টিভির পর্দায়।

For All Latest Updates

TAGGED:

লাখ টাকার লক্ষীলাভLAKH TAKAR LOKKHI LAAVSUDIPTA CHAKRABORTYKOEL MALLICKKOEL IN LAKH TAKAR LOKKHI LABH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

শীঘ্রই আকাশে ব্লাড মুন, বাংলার আকাশে কবে-কখন দেখা মিলবে?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.