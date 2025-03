ETV Bharat / entertainment

'অসহায় লাগছে ?' পোস্টার বিতর্কে সৃজিত-পরমব্রতর 'কিলবিল সোসাইটি' - KILLBILL SOCIETY CONTROVERSY

হায়দরাবাদ, 27 মার্চ: সালটা 2018 ৷ আচমকাই বেজে ওঠে মুঠো ফোন ৷ অচেনা নম্বর থেকে ফোন ধরতেই বিপরীত প্রান্তে ছোট্ট বাচ্চা করুণ গলায় সাহায্য চাইছে ৷ তারপরেই কেটে যায় ফোন ৷ সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বরে কলব্যাক করলেই চমকে উঠেছিলেন অনেকেই ৷ সেই নম্বর থেকে একটি মেসেজ আসে যেখানে দেওয়া হয় বিনোদ কাপরি পরিচালিত 'পিহু' ছবির ট্রেলার লিঙ্ক ৷ সেই সময় ছবির প্রোমোশনাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল ৷ সেই সমালোচনার সম্মুখীন এবার পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও ৷ আসন্ন ছবি 'কিলবিল সোসাইটি'র প্রোমোশনাল পন্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নেটপাড়া ৷

আসলে কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় একটা পোস্টার ভীষণভাবে নজর কেড়েছে ৷ আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ৷ হয়তো গভীর কোনও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় আক্রান্ত, অথবা জটিল কোনও মনের সঙ্কটে জেরবার। প্রতিনিয়ত মৃত্যুপ্রবণতা উঁকি মারছে মনের গহনে ৷ ঠিক তখনই নজরে এল বিশাল বড় পোস্টার ৷ যেখানে লেখা, "অসহায় লাগছে ? হোয়াটসঅ্যাপ করুন: মৃত্যুঞ্জয় কর 6292338269"

প্রোমোশনাল পন্থা নিয়ে প্রশ্ন নেটপাড়ায় (স্ক্রিনশট)

আপনি হয়তো কারোর সঙ্গে দুটো কথা বলে হালকা হতে চাইছেন বা জটিল মনের অন্ধকার থেকে বেরোতে চাইছেন ৷ অবসাদগ্রস্ত হয়ে, হতাশ হয়ে যেই আপনি সেই নম্বরে মেসেজ করলেন সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে একটা বার্তা ৷ যাতে লেখা, "আমি Killbill Society-এর মৃত্যুঞ্জয় কর ৷ here to help কীভাবে? জানতে চলে আসুন আপনার কাছের cinema hall-এ, 11th April!" অবসাদের মতো বিষয়কে এইভাবে সিনেমার প্রচারে নিয়ে আসায় ক্ষুদ্ধ নেটপাড়া ৷ এই ধরনের প্রচার কেন ?