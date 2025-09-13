মহালয়ায় চামুণ্ডা রূপে খেয়ালি মণ্ডল, দেখুন ছবিতে

মহালয়ায় চামুণ্ডা রূপে খেয়ালি মণ্ডল, দেখুন ছবিতে
খেয়ালির পাশাপাশি ওই 'অকাল বোধন'-এ মহিষাসুরমর্দিনী রূপে থাকছেন পায়েল দে । অসুরের চরিত্রে অভিনয় করবেন জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 13, 2025 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: মহালয়ায় এবার চামুণ্ডা রূপে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে খেয়ালি মণ্ডলকে ৷ এক বিনোদন চ্যানেলে মহালয়ার সকালে সম্প্রচারিত হবে 'অকাল বোধন'। সেখানে চামুণ্ডার ভূমিকায় অভিনয় করছেন খেয়ালি । তিনি এই চ্যানেলের 'পুতুল টিটিপি' ধারাবাহিকে রয়েছেন পুতুলের ভূমিকায় ।
মহালয়ায় অভিনয় নিয়ে খেয়ালি বলেন, "এবারে মহালয়ায় 'অকাল বোধন'-এ আমি চামুণ্ডা রূপে থাকছি । দুই রাক্ষস চণ্ড আর মুণ্ড যখন দেবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন দেবী চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে তাদের বধ করে । চামুণ্ডার রূপের প্রস্তুতি একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ ছিল । অনেকটা সময় ধরে এই রূপ তৈরি করা হয়েছে । মহালয়ার ভোরে আপনারা দেখতে পাবেন অকাল বোধন । আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ।"
ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যখন দেবীর আশীর্বাদে রাবণ জয়ের দিকে এগোচ্ছেন, তখন ব্রহ্মার পরামর্শে রামচন্দ্র দেবী দুর্গাকে অকাল বোধন রূপে আরাধনা শুরু করেন । ভক্তের ভক্তি পরীক্ষায় দেবী পুজোর পদ্ম লুকিয়ে রাখলে রামচন্দ্র নিজের চোখ তির মেরে অর্পণ করতে চান ৷ দেবী খুশি হয়ে পদ্ম ফুল ফিরিয়ে দেন এবং যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ করেন । হনুমান রামচন্দ্রের কাছে দেবী মহিমা জানতে চান ৷ তখন রামচন্দ্র তাঁদের মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন । আর এভাবেই দেবী দুর্গার মহিষমর্দিনী রূপের দেখার মেলে ।
এত গৌরচন্দ্রিকার একটাই কারণ, 21 সেপ্টেম্বর মহালয়া । আর মহালয়া মানেই বাংলা টেলিভিশনে এহেন পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর চরিত্রগুলিকে মাধ্যমে চাক্ষুষ করার সুযোগ থাকে । আর সেখানে খেয়ালিকে চামুণ্ডা রূপের পাশাপাশি ফের পায়েল দে'কে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দর্শক দেখতে চলেছে এই 'অকাল বোধন'-এ ।
বলতে দ্বিধা নেই, এহেন ভূমিকায় তিনি সিদ্ধহস্ত । পায়েলের কথায়, "আমার সৌভাগ্য যে চ্যানেল আমায় মহিষাসুরমর্দিনী করার সুযোগ দিয়েছে । প্রত্যেক নৃত্যশিল্পীর কাছে এটা একটা স্বপ্নপূরণের মতো । জীবনে সবাই চায় একবার মহিষাসুরমর্দিনী করতে । যতদূর মনে পরে 2017 সালে কোনও এক চ্যানেলের জন্য আমি শেষ মহিষাসুরমর্দিনী করেছিলাম । মাঝে অনেকটা বছর বিরতি ।"
অভিনেত্রী বলেন, "'অকাল বোধন'-এর চিত্রনাট্যে পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন করা হয়েছে । এত বছর পর মহিষাসুরমর্দিনী রূপে ফিরে আমার খুবই নস্ট্যালজিক লাগছে ।" অসুরের চরিত্রে দেখা যাবে জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়কে । রামচন্দ্রের ভূমিকায় থাকছেন রাহুল মজুমদার ।