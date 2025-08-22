হায়দরাবাদ, 22 অগস্ট: 10 বছর পর মুক্তি পাওয়া 'ধূমকেতু' রমরমিয়ে চলছে বাংলার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ৷ দেব-শুভশ্রী জুটির রসায়নের পাশাপাশি দেব-রুদ্রনীল ঘোষের বন্ধুত্ব আলাদা করে প্রশংসা কুড়িয়ে নিচ্ছে দর্শকদের ৷ সিনেমার বক্সঅফিস কালেকশন কয়েকদিন আগেই ছাড়িয়েছে 10 কোটির বেশি ৷ সম্প্রতি বাংলার বাইরে দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদের মতো বেশ কিছু প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ধূমকেতু ৷ এই সিনেমায় আরও একবার নচিকেতা চক্রবর্তীর কণ্ঠে মন কেমন করা গানে মুগ্ধ দর্শক ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় নচিকেতাকে নিয়ে খোলা চিঠি লিখলেন পরিচালক কৌশিক ৷
কী লিখলেন তিনি ?
চিঠির শুরুতেই তিনি নচিকেতাকে 'প্রিয়' বলে সম্বোধন করেন ৷ এরপর কৌশিক লেখেন, "যদ্দুর জানি তুমি ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম বা হোয়্যাট্সঅ্যাপ থেকে দূরে থাকো। ফলো করো না। তবু ভাবলাম একটা খোলা চিঠি লিখে ফেলি তোমায়। তোমার অগনিত ভক্তের কেউ একজন ঠিক এই চিঠি পৌঁছে দেবে তোমার কাছে । আসলে চিঠিটা কেবল তোমাকে লেখাই নয়, লিখছি তোমার লক্ষ লক্ষ ফ্যানেদের জন্য। টেলিভিশনের জমানা থেকেই আমাদের এই বন্ধন শুরু। যখন পুজোর বেসিক অ্যালবামের থেকে নচিকেতার বানানো সিরিয়ালের টাইটেল গানের ক্যাসেট হট কেকের মতো বিক্রি হতো। নিজের হাজারটা ‘মন ব্যাকুল’ করা মুহূর্তে তোমার গানে ভর করে বারবার বেরিয়ে এসেছি। আজও গোপনে তোমার হাত ধরি ‘ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন’।"
এরপরেই পরিচালক আসেন 'ধূমকেতু' গানের প্রসঙ্গে ৷ পরিচালক লেখেন, " ‘স্মৃতি ফাটলে’ গানটা অনুপমের কাছে শুনেই লক করেছিলাম। অসম্ভব জরুরি ছিলো গানটা কারণ ছবির চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যবহার করা হবে বলে। সব গানের আগেই কে গাইবে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা, মতান্তর হয়ই থাকে। স্মৃতি ফাটলে নিয়ে অনুপমের মতামতের সঙ্গে আমার মত মিলছিল না। ও নচিকেতা বলছে, আর আমি বলছি তোমার এখনকার গলায় গানটা যেমন চাইছি তেমন খুলবে না। আমার আপত্তি সত্ত্বেও অনুপম জেদ ধরে তোমার কথাই বলে চললো। আমি বললাম ওকে যে, আমিও নচির অন্ধ ভক্ত, কিন্তু…"
পরিচালকের লেখনী উঠে আসে, "শেষকালে ঠিক হলো তুমি গাইবে। আমার তখনও মত নেই। 22 জুলাই সকালে গানটা রেকর্ড করলে তুমি। 23 জুলাই সকাল সাড়ে এগারোটায় আনমিক্সড ট্র্যাকটা পেলাম তোমার গানের! আমি ডাবিং স্টুডিওতে বসে শুনলাম! সব তালগোল হয়ে গেলো আমার! পরপর দুবার শুনলাম তোমার স্মৃতি ফাটলে গানটা। আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে শুধু বললাম, ”বাঘ শালা বাঘই থাকে! এমনি এমনি ও নচিকেতা হয়নি!” তারপরই অনুপমকে লিখলাম, ‘ আমার মতামতের জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম ভাই! আমি ভুল বলেছিলাম। এবার তুই যা যা ইচ্ছে বাজিয়ে নে অ্যারেঞ্জমেন্টে!’"
পরিচালক খোলা চিঠিতে জাানান, "তুমি আমায় ভুল প্রমান করে দিয়েছো বন্ধু। স্মৃতি ফাটলে আমার পছন্দের কেউ গাইলেও ঐ গভীর ফাটলে আমায় ডুবিয়ে দিতে পারতো না। সিনেমা হল ভিসিট করতে মধ্যমগ্রাম স্টার মলে গিয়েছিলাম। অন্ধকার হলে ঢুকে পাশে সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছি বাকি ছবিটা। তখনই শুরু হলো তোমার গান! গান শুনে দর্শক চোখ মুছছে, আর আমি চোখ মুছছি একজন শিল্পীর অহংকার, নিষ্ঠা ও মননের গভীরতা দেখে! নিজের ভুল স্বীকার করতে কোনোদিনও আমার ছোট লাগেনি, আজও লাগছে না নচি । ধূমকেতুর ক্লাইম্যাক্সে নচিকেতা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বড় পর্দায়।... আমি ভুল প্রমাণিত হলাম জিতে গেলো অনুপম আর ধূমকেতু। জানি, তোমার এসবে কিছু যায় আসে না। তবু আজ ধূমকেতুর বিজয়রথের পতাকায় নিজে হাতে তোমার নামটা পরিচালক ও বন্ধু হিসেবে লিখে রাখলাম। দেখা হলে জড়িয়ে ধরে আবার সরি বলে নেবো। দেখাবো অনুপমকে পাঠানো আমার সারেন্ডার নোট। তবু এমন একটা উপলব্ধি গোপনে জানালে আমার শান্তি হতো না।"
কৌশিক শেষে জানান, এই খোলা চিঠি যেন তাঁর ‘পাগলা জাগাই’য়ের কাছে পৌঁছে দেন সকলে ৷ ধূমকেতু যারা দেখেছেন তারা বুঝবেন কেন এই গানের পিছনে এতটা আবেগ প্রকাশ করলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷