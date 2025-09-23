মা হতে চলেছেন ক্যাটরিনা, শুভেচ্ছার বন্যা নেটপাড়ায়

ETV Bharat / entertainment

হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: সমস্ত জল্পনার অবসান ৷ অবশেষে জীবনের সবচেয়ে বড় খুশির খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন ক্যাটরিনা কাইফ (Katrina Kaif) এবং ভিকি কৌশল (Vicky Kaushal) ৷ বিয়ের চার বছর পর মা হতে চলেছেন ক্যাটরিনা কাইফ ৷ তারকা দম্পতি মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে খুশির খবর শেয়ার করেছেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে প্রেম করার পর 2021 সালে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ এবার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন ক্যাট-ভিকি ৷ বাবা-মা হতে চলেছে বলিউডের এই পাওয়ার কাপল । শুভেচ্ছা অনুরাগী থেকে তারকাদের ৷

বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যাটরিনার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর ভেসে বেড়াচ্ছিল ৷ এবার সেই খবরে সিলমোহর দিলেন ক্যাটরিনা-ভিকি ৷ দীর্ঘদিন ধরেই অনুরাগীরা এই খবর পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ অবশেষে গর্ভবতী অভিনেত্রীর প্রথম ছবি প্রকাশ্যে ৷ হবু মায়ের ছবি দেখে আপ্লুত অনুরাগীরা ৷ ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশল পোস্টটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, "আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় ভরা মন নিয়ে আমাদের জীবনের সেরা অধ্যায় শুরু করার পথে।" খবর, এই বছরের শেষ দিকে অভিনেত্রীর সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে ৷

ছবিতে দেখা গিয়েছে, সাদা পোশাকে বেবি বাম্পে হাত ক্যাটরিনার ৷ স্ত্রীর হাতে হাত রেখে বেবি বাম্পে স্নেহময় উষ্ণ হাসি ভিকির ঠোঁটে ৷ ক্যাট-ভিকি দুজনেই যেন অধীর আগ্রহে রয়েছেন জুনিয়রকে স্বাগত জানানোর জন্য ৷ হবু বাবা-মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা, মনিশ পল থেকে শুরু করে জোয়া আখতার, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, সাগরিতা ঘাটকে-সহ আরও অনেকে ৷

