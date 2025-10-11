প্রিয়াঙ্কা থেকে হিনা-পরিণীতি, কেমন কাটল তারকাদের করবা চৌথ?

প্রিয়াঙ্কা থেকে হিনা-পরিণীতি, কেমন কাটল তারকাদের করবা চৌথ?
স্বামীর মঙ্গল কামনায় ব্রতী হন বিটাউনের অভিনেত্রীরাও ৷ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া থেকে হিনা খান, বিশেষ দিন উদযাপন করলেন এইভাবে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 12:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: উত্তর ভারতে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়েছে করবা চৌথ (Karva Chauth) ব্রত ৷ সেই আনন্দ উদযাপনে ব্রতী হন বিটাউনের তারকারাও ৷ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, শিল্পা শেঠ্ঠী থেকে শুরু করে হিনা খান, রাকুল প্রীতি সিং কিংবা পরিণীতি চোপড়া বিশেয দিনটা পার্টনারের সঙ্গে পালন করেন বিশেষভাবে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি আসতেই মুগ্ধ অনুরাগীরাও ৷
এই বছর শ্বশুরবাড়ি আমেরিকাতে করবা চৌথ ব্রত পালন করেছেন দেশী গার্ল প্রিয়াঙ্কা ৷ অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন সেই মুহূর্তের নানা ছবি ৷ ক্যাপশনে দেশী গার্ল লেখেন, "অবাক করার বিষয়, নিক ফিরে এসেছে ৷ তাঁর ব্য়স্ত শিডিউল থেকে সময় বের করেছে যাতে আমার সঙ্গে করবা চৌথ উদযাপন করতে পারে ৷ আমার শাশুড়ি একদিন আগেই আমাকে সর্গি পাঠিয়েছেন ৷ আমার মা গ্রেট শেফ বিকাশ খান্নার থেকে আমার জন্য খাবার পাঠিয়েছে যাতে আমার উপোস ভাঙতে পারি ৷ এই সব কিছুই যেন স্বপ্ন আমার কাছে ৷ তোমাকে ভালোবাসি নিক ৷"
পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা কিছুদিন আগেই তাঁদের জীবনে নতুন সদস্যের আগমনের কথা ঘোষণা করেছেন ৷ এরমধ্যেই পরি রাঘবের জন্য উপবাস রাখেন ৷ সেই ছবি ক্যাপশনে শেয়ার করে তিনি লেখেন, "আমার চাঁদ, আমার ভালোবাসা ৷ সকলকে করবা চৌথের শুভেচ্ছা ৷"
বলিউড তারকা আয়ুষ্মান খুরানা ও তাহিরা কাশ্যপও তাঁদের আনন্দ উদযাপনের বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়য় ৷ ক্য়াপশনে লেখেন, "আমরা দুজনেই একে অপেরর জন্য উপবাস রেখেছি ৷ আমাদের একে অপরের প্রতি অদম্য শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আমাদের জিয়ন কাঠি ৷" বলিউডের আর এক মিষ্টি কাপল রাকুল প্রীত ও জ্যাকি ভাগনানীও তাঁদের করবা চৌথের ছবি শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন শীতল-বিক্রম ম্যাসি, মৌনি রয়, নাতাশা দালাল সহ আরও অনেকে ৷
চাঙ্কি পান্ডে-ভাবনা পান্ডে, সঞ্জয় কাপুর-মাহিপ কাপুর, অনিল কাপুরের বাড়িতে করবা চৌথ উদযাপনে জাভেদ আখতার এবং শাবানা আজমি সহ অনেক তারকাকে দেখা গিয়েছিল। মীরা রাজপুত-শাহিদ কাপুর, নাতাশা দালাল-বরুণ ধাওয়ান, পুলকিত সম্রাট-কৃতি খারবান্দা, আদার জৈন-আলেখা আডবানি, শিল্পা শেঠি-রাজ কুন্দ্রা, রাভিনা ট্যান্ডন-অনিল থাদানি, কিয়ারা আদভানি-সিদ্ধার্থ মালহোত্রা-সহ আরও অনেকে ৷