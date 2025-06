ETV Bharat / entertainment

একটা মৌমাছির কারণে মৃত্যু ! প্রয়াত করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় - SUNJAY KAPUR PASSES AWAY

প্রয়াত করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় ( ইটিভি ভারত )

Published : June 13, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 9:35 AM IST

হায়দরাবাদ, 13 জুন: শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলিউড অভিনেত্রী কারিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী (KARISMA KAPOOR EX HUSBAND) এবং শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুর (SUNJAY KAPUR) ৷ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। খবর, ইংল্যান্ডে পোলো খেলছিলেন তিনি ৷ সেই সময় একটি মৌমাছি তার মুখে কোনওভাবে ঢুকে পড়েছিল ৷ এরপরেই সঞ্জয়ের শরীরে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ৷ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসকরা শত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি সঞ্জয়কে (SUNJAY KAPUR DIED) ৷ অভিনেতা এবং লেখক সুহেল শেঠ সঞ্জয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ইংল্যান্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ তার পরিবার এবং কর্মীদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।" করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কারিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী। তিনি একজন অটোমোবাইল শিল্পপতি এবং সোনা কমস্টারের চেয়ারম্যান ছিলেন। সোনা কমস্টারের মাধ্যমে তিনি পরিবারের ব্যবসাকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন ৷ মোটরগাড়ি শিল্পে আধুনিকীকরণ এবং বিশ্বস্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাপুর পরিচিত। তাঁর মৃত্যুতে বলিউড এবং ব্যবসায়িক জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

9 বছর আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয় করিশ্মা-সঞ্জয়ের করিশ্মা কাপুর এবং সঞ্জয় কাপুর 2003 সালে বিয়ে করেছিলেন। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে- সামাইরা এবং কিয়ান। প্রায় 13 বছর একসঙ্গে ঘর করার পর 9 বছর আগে 2016 সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। অভিনেত্রী সঞ্জয় কাপুর এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, বলিউডের অন্যতম প্রথম সারির অভিনেত্রী করিশ্মা সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, পণের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগ করেছিলেন। এরপর কারিশ্মা সঞ্জয় এবং তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার মামলাও দায়ের করেছিলেন। বিবাহবিচ্ছেদের পর, অভিনেত্রী তাঁর সন্তানদের হেফাজতে পান ৷ অন্যদিকে সঞ্জয় সন্তানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান। বিবাহবিচ্ছেদের পর, সঞ্জয় প্রিয়া সচদেবকে পুনরায় বিয়ে করেন। সঞ্জয় কাপুরের শেষ পোস্ট মৃত্যুর আগে সঞ্জয় কাপুরের শেষ টুইট ছিল 12 জুন আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে। তিনি লিখেছিলেন, "আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার খবর দুঃখজনক ৷ আমার সমবেদনা এবং প্রার্থনা সমস্ত পরিবারের সঙ্গে আছে ৷ ঈশ্বর কঠিন সময়ে তাঁদের শক্তি ও সাহস দিন ৷" আমেদাবাদে ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী বিমান, মর্মাহত বলিউড তারকারা

