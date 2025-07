ETV Bharat / entertainment

'লক্ষ্য' থেকে 'এলওসি কার্গিল' ! বিজয় দিবসে মনে রাখার মতো সিনেমা - KARGIL VIJAY DIWAS 2025

বিজয় দিবসে মনে রাখার মতো সিনেমা ( সিনেমার পোস্টার )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 26, 2025 at 11:25 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:40 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 26 জুলাই: প্রতিবছর আজকের দিনটা ভারতবাসীর কাছে এক স্মরণীয় দিন ৷ আজকের দিনেই 527 জন শহীদ বীর সেনাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায় দেশবাসী ৷ কারণ আজ কার্গিল বিজয় দিবস (Kargil Vijay Diwas) ৷ 1999 সালের আজকের দিনেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ৷ ব্য়র্থ যায়নি সেনাদের আত্মত্যাগ ৷ 26 বছর পরেও কার্গিল বিজয় দিবসে দেশবাসীর মাথা নত হয় শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় ৷ প্রতি বছর এই দিনে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সোশাল মিডিয়ায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হলেও, যুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে নীরব অথচ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে চলেছে বলিউড (Bollywood) । বিগত সময়ে হিন্দি সিনেমা বারবার কার্গিল যুদ্ধক্ষেত্রকে, সেই ঘটনাকে তুলে ধরেছে রূপোলি পর্দায় (Hindi Cinema) ৷ দেশপ্রেম এবং ত্যাগের আখ্যান কখনও চোখের কোণ ভিজিয়েছে আবার কখনও রক্ত গরম করেছে দর্শকদের ৷

এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে একাধিক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে ৷ 2003 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জেপি দত্তার 'এলওসি: কার্গিল' (LOC: Kargil) এদের মধ্যে অন্যতম ৷ অজয় দেবগণ, সইফ আলি খান এবং সঞ্জয় দত্তের মতো অভিনেতাদের অভিনয় আজও মনে রেখেছে দর্শক ৷ সিনেমায় বীর যোদ্ধাদের বীরত্বের বেশ কয়েকটি গল্প একসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছিল ৷ ফারহান আখতারের 'লক্ষ্য' (Lakshya) কার্গিল অভিযানে একজন বিপথগামী যুবকের সৈনিকের রূপান্তরের ছবি তুলে ধরে। হৃতিক রোশনের অভিনয় ছিল অনবদ্য ৷ সিনেমায় শুধু যুদ্ধের চালচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়নি ৷ তার সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে দেশ সেবা এবং ত্যাগের নতুন যুগের গল্প। অনেক পরিচালক আবার যুদ্ধের পর সেই সকল বীর সেনাদের পরিবার ও জীবনকে কেন্দ্র করে সিনেমা বানিয়েছেন ৷ যার মধ্যে উল্লেখ্ করা যায় 'ধুপ' সিনেমার কথা ৷ কার্গিল শহীদ ক্যাপ্টেন অনুজ নায়ারের বাস্তব জীবনের গল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত 'ধুপ' মুক্তি পায় 2003 সালে ৷ যুদ্ধে শহীদ হওয়া সেনাদের পরিবারের মানসিক পরিণতি সামনে তুলে আনে এই সিনেমা ৷ ওম পুরি এবং গুল পানাগের মর্মস্পর্শী অভিনয় মনকে নাড়া দিয়ে যায় আজও ৷ একই বছর, মুক্তিপ্রাপ্ত 'স্টাম্পড' সিনেমার পর্দায় আকর্ষণীয় বৈপরীত্য নিয়ে আসে ৷ 1999 বিশ্বকাপ ক্রিকেট কার্গিল যুদ্ধের সময় দেশের ক্রিকেট উন্মাদনার পরিপূরক ছিল। সিনেমায় দেখানো হয়েছে যখন সৈন্যরা বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় লড়াই চালাচ্ছিলেন তখন সাধারণ মানুষ কীভাবে দেশপ্রেম-গর্ব এবং ভয়ের মতো অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ দু'বছর পর অর্থাৎ 2005 সালে মুক্তি পায়'ট্যাঙ্গো চার্লি' ৷ সিনেমায় কার্গিল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু না বলা হলেও নীতিগত বেশ কিছু দিক তুলে ধরা হয় ৷ রণবীর-যশ অভিনীত রামায়ণ 'Filmed for IMAX' ! জানেন এই শব্দের অর্থ কি ?

