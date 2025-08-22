ETV Bharat / entertainment

পঞ্জাবি বিনোদন জগতে নক্ষত্র পতন ! প্রয়াত কপিল শর্মার কাছের বন্ধু অভিনেতা জসবিন্দর ভল্লা - JASWINDER BHALLA PASSES AWAY

কপিল শর্মার শোয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কমেডিয়ান-অভিনেতা জসবিন্দর ভল্লা ৷ সেখানে কপিল জানিয়েছিলেন জসবিন্দর ভল্লা স্যার তাঁর পরিবারের ভীষণ কাছের একজন মানুষ ৷

kapil-sharmas-close friend-actor-comedian-jaswinder-bhalla-passes-away-in-mohali-punjab
প্রয়াত অভিনেতা-কমেডিয়ান জসবিন্দর ভল্লা (ফিল্ম পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 11:02 AM IST

চণ্ডীগড়, 22 অগস্ট: পঞ্জাবি বিনোদন জগতে ( Punjabi film industry) নক্ষত্র পতন ৷ মন খারাপ কমেডিয়ান কপিল শর্মারও ৷ শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কপিল শর্মার (Kapil Sharma) 'গুরু' তথা পঞ্জাবি বিনোদন জগতের অন্যতম কমেডিয়ান-অভিনেতা জসবিন্দর ভল্লা ৷ অভিনেতা জসবিন্দর ভল্লা (Jaswinder Bhalla) দর্শকদের অনেক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন ৷ কমেডিয়ানের পাঞ্চ লাইনের কারণে মানুষের মনে রাজ করতেন জসবিন্দর ভল্লা ।

প্রবীণ অভিনেতা জসবিন্দর ভল্লা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। জসবিন্দর ভল্লা মোহালির ফোর্টিস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স প্রায় 65 ​​বছর। জসবিন্দর ভল্লার শেষকৃত্য আগামীকাল অর্থাৎ 23 অগস্ট দুপুর 12.00 টায় মোহালির বালোঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হবে। কপিল শর্মার শোয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রবীণ এই অভিনেতা ৷ সেই অনুষ্ঠানে কপিল জানিয়েছিলেন, আজ তিনি যে জায়গায় পৌঁছেছেন সেখানে জসবিন্দর ভল্লার অনেক বড় হাত রয়েছে ৷ কারণ কমেডি কীভাবে করতে হয়, পাঞ্চ লাইন কীভাবে মারতে হয়, কমেডি করার সময় টাইমিং ঠিক রাখা সবকিছুই তিনি জসবিন্দর স্যারের কাছ থেকে শিখেছেন ৷ কপিল জসবিন্দর ভল্লাকে নিজের গুরু বলে শোয়ে সম্বোধন করেছিলেন ৷

পঞ্জাবের অনেক বিখ্যাত সিনেমায় কাজ করার পাশাপাশি, জসবিন্দর সিং ভল্লা অনেক কমেডি নাটকেও অভিনয় করেছেন। জসবিন্দর ভল্লা কেবল পাঞ্জাবেই নয়, সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। তিনি 'দুল্লা ভাট্টি' ছবির মাধ্যমে পাঞ্জাবি ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তিনি অনেক পাঞ্জাবি ছবিতেও কাজ করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চক দে ফাট্টে', 'মেল কারাদে রাব্বা', 'ক্যারি অন জাত্তা', 'জাট অ্যান্ড জুলিয়েট', 'ড্যাডি কুল মুন্ডে ফুল' ইত্যাদি ভীষ জনপ্রিয় হয়েছে দর্শক মহলে।

1988 সালে 'ছনকাটা' নাটকে "চাচা ছত্র" চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন ৷ যেখানে তাঁর প্রধান সহ-অভিনেতা ছিলেন বাল মুকন্দ শর্মা এবং কমলজিৎ নীরু। জসবিন্দর ভল্লা 1989 সালে পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষায় প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ৷ 2020 সালে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। জসবিন্দর ভল্লা 1982 এবং 1985 সালে যথাক্রমে পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লুধিয়ানা থেকে বিএসসি কৃষি (সম্মান) এবং এমএসসি (সম্প্রসারণ শিক্ষা) ডিগ্রি অর্জন করেন।

পিএইউতে যোগদানের আগে, তিনি পাঁচ বছর ধরে পঞ্জাবের কৃষি বিভাগে এআই/এডিও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 1989 সালে পিএইউর সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন ৷ 2000 সালে মিরাটের সিসিএসইউ থেকে একজন সেবামুখী ছাত্র হিসেবে পিএইচডি (কৃষি সম্প্রসারণ) সম্পন্ন করেন।

