কানাডার আতঙ্ক তাড়া করছে মুম্বইতেও, কপিলের নিরাপত্তা নিয়ে নয়া ভাবনা - KAPIL SHARMA CAFE ATTACKED AGAIN

একমাসে কানাডার ক্যাফেতে দুবার হামলার ঘটনায় চিন্তিত পুলিশ-প্রশাসন ৷

কানাডার আতঙ্ক তাড়া করছে মুম্বইতেও (আইএএনএস)
Published : August 8, 2025 at 3:40 PM IST

মুম্বই, 8 অগস্ট: সলমন খানের সঙ্গে যোগসূত্র থাকার ফল ভুগতে হচ্ছে কমেডিয়ান কপিল শর্মাকে ৷ এর আগে রাস্তার ওপরেই রাজনীতিবিদ বাবা সিদ্দিকীকে গুলি করে খুন করা হয় ৷ নেপথ্যে উঠে আসে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের নাম ৷ এবার এই গ্যাং পড়েছে কপিলের পিছনে ৷ একমাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার কানাডায় কপিলের ক্যাফেতে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ যার দায়ভার স্বীকার করেছে গ্যাংস্টার গোল্ডি ধিলন ৷ সেই পোস্ট ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ ফলে কপিল শর্মার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন ৷ মনে করা হচ্ছে, মুম্বই পুলিশের তরফে এবার কপিলকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ৷

বৃহস্পতিবার কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে-তে কমেডিয়ান-অভিনেতা কপিলের ক্যাফেতে ফের গুলি চালানো হয় ৷ 30 দিনের মাথায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হামলার ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এই ঘটনায় মুম্বই পুলিশ আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছে ৷ কারণ তাদের মনে হচ্ছে অভিনেতার প্রাণনাশের হুমকি যেন ক্রমশ বাড়ছে ৷

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন যে গুলি চালানোর ঘটনার পর সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে ৷ যেখানে দাবি করা হয়েছে কানাডায় কপিলের ক্যাফেতে গুলি চালানোর ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে গোল্ডি ধিলন এবং লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং ৷ প্রথম গুলি চালানোর ঘটনার পর, ক্রাইম ব্রাঞ্চ কপিল শর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এই গ্যাং থেকে কোনও হুমকি বা টাকার ডিম্যান্ড এসেছিল কি না ৷ কিন্তু কপিল জানান, তেমন কিছু আসেনি ৷ আশঙ্কা মুম্বইতেও হামলা হতে পারে কপিলের ওপরে ৷

ইতিমধ্যেই, এই গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কখনও কপিল শর্মার বাড়ি বা শুটিং সেটের আশেপাশে কোনও রেকি করেছে কিনা তা জানতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত শুরু করেছে। এর আগে, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারেতে কপিলের ক্যাফেতে হামলা চালানো হয় ৷ নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বাব্বর খালসার হরজিৎ সিং সেই দায় স্বীকার করে ৷ গতকাল, বৃহস্পতিবার (07-08-05) ভোরে ফের ক্যাফেতে বেশ কয়েকটি গুলি চালানো হয়। সারে পুলিশ সার্ভিস (SPS) কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। গুলি চালানোর সময় কর্মচারীরা রেস্টুরেন্টের ভেতরে উপস্থিত ছিলেন। হতাহতে কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

গ্যাংস্টার গোল্ডি ঢিলনের পোস্ট

কপিল শর্মা ও টিমের তরফে দ্বিতীয়বার হামলা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি ৷ হামলার কয়েক ঘন্টা পরে, গ্যাংস্টার গোল্ডি ঢিলন ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। গোল্ডি ঢিলনের ভাইরাল পোস্টে লেখা, "জয় শ্রী রাম। কপিল শর্মার ক্যাপস ক্যাফেতে যে হামলা হয়েছে তার দায় লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং ও আমি অর্থাৎ গোল্ডি ঢিলন নিচ্ছি ৷ পরবর্তী পদক্ষেপ শীঘ্রই মুম্বইতে নেওয়া হবে।"

