কলকাতা মাতাচ্ছে 'কান্তারা-চ্যাপ্টার ওয়ান', স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে ব্যাপক সাড়া

কলকাতা মাতাচ্ছে 'কান্তারা-চ্যাপ্টার ওয়ান', স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে ব্যাপক সাড়া
2 অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে ঋষভ শেট্টি পরিচালিত একাধিক ভাষার ছবি 'কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান' । মুক্তির পর থেকেই এই ছবি দর্শকের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: 2022 সালে মুক্তি পায় 'কান্তারা'। আর এবার হাজির 'কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান' । সম্প্রতি কলকাতায় হয়ে গেল ঋষভ শেট্টি পরিচালিত এই ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিং । যেখানে দর্শকের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ।
'কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান' ছবির মূলধন কর্ণাটকের প্রাচীন সংস্কৃতি, যা সব রাজ্যের দর্শকের নজর কেড়েছে । হোম্বালে ফিল্মসের প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিটি ঋষভ শেট্টির 2022 সালের সুপারহিট ছবি 'কান্তারা'-র প্রিক্যুয়েল । এটি প্রাক-ঔপনিবেশিক উপকূলীয় কর্ণাটকের পটভূমিতে তৈরি হয়েছে । ছবিতে দেবতা এবং 'গুলিকা'-র পূর্বের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে ।
ঋষভ শেট্টি এখানে বার্মে নামে এক যোদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যার গ্রাম প্রতিবেশী কাদাম্বা রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে । রাজা বিজয়েন্দ্র (জয়রাম) শান্তি স্থাপন করলেও, তাঁর পুত্র কুলশেখরা (গুলশান দেবাইয়া) বর্মার এলাকা দখল করে বনের সম্পদ লুট করতে চায় । প্রিন্সেস কনকবথি (রুক্মিণী বসন্ত) মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কুলশেখরা এবং বর্মের মধ্যে এক তীব্র সংঘাত শুরু হয় । এরপর কী হয় তা জানতে ছবিটি দেখাই ভালো ।
উল্লেখ্য, 'কান্তারা' ব্যাপক ব্যবসাও করেছে । 400 কোটির ব্যবসা করেছিল 'কান্তারা'। তবে, জানা যাচ্ছে 'কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান'-এর বক্স অফিসও আশানুরূপ । তিনদিনের মাথায় এর বক্স অফিস কালেকশন 225 কোটি টাকা, যা নেহাত কম নয় । মুক্তির মাত্র দুই দিনের মধ্যেই এই ছবি বিশ্বব্যাপী 151 কোটি টাকা সংগ্রহ করে 'মিরাই' (141 কোটি), 'কেশরী চ্যাপ্টার 2' (144 কোটি) এবং 'স্কাই ফোর্স' (150 কোটি)-এর মতো বড় রিলিজের লাইফটাইম কালেকশনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ।
কলকাতাতেও এই ছবি ভালো সাড়া ফেলেছে । দর্শক সামাজিক মাধ্যমে এই ছবির প্রশংসা করছে উদাত্তকণ্ঠে । 2 অক্টোবর গোটা দেশে মোট সাতটি ভাষায় মুক্তি পেয়েছে ঋষভ শেট্টির 'কান্তারা আ লেজেন্ড: চ্যাপ্টার ওয়ান'। কন্নড়, তামিল, তেলুগু, মালয়ালমের পাশাপাশি হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষাতেও মুক্তি পেয়েছে ঋষভ শেট্টির এই ছবি । বলতে দ্বিধা নেই, এই পুজোয় মুক্তি পেয়েছে 'রক্তবীজ 2', 'রঘু ডাকাত', 'দেবী চৌধুরানী', 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' । এদের পাশে খোদ কলকাতাতেই বাজার মাতাচ্ছে ঋষভ শেট্টির এই ছবিটিও ।
এই ছবিটিকে প্রশংসায় ভরাচ্ছেন পরিচালক রাম গোপাল বর্মা ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন: "কান্তারা FANTAAASTICCCC। ভারতের সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের @Shetty_Rishab (ঋষভ শেট্টি) এবং তাঁর দলের BGM, সাউন্ড ডিজাইন, সিনেমাটোগ্রাফি, প্রোডাকশন ডিজাইন এবং VFX-এ দেওয়া অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টা দেখে লজ্জিত হওয়া উচিত... তাঁদের এই প্রচেষ্টার জন্যই #kantarachaoter1 একটি ব্লকবাস্টার হওয়ার যোগ্য ।"