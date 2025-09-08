রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে 'কপাল'-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে কাঞ্চনা

রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে 'কপাল'-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে কাঞ্চনা
'কপাল' সিনেমা দেখলে কপাল খুলবে ট্রানজেন্ডারদের ? সিনেমা দেখে কী প্রতিক্রিয়া রূপান্তরকামীদের ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 10:10 AM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: রূপান্তরকামী মানুষদের উপস্থিতিতে বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'কপাল'-এর স্পেশাল স্ক্রিনিং অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র, রাজা সরকার, সুকন্যা দত্ত, সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিত পিনাকী বসু, প্রযোজক আরিয়ান ঘোষ এবং ছবির পরিচালক সুবেন্দু ঘোষ। তাঁরা দর্শকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ছবির সৃজনশীল যাত্রা নিয়ে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।
কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্রর শিয়ালদহ স্টেশনে দক্ষিণ শাখায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী এক দম্পতিকে পাওনা টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। আর সেই দম্পতি কাকুতি মিনতি করছে কিছুটা সময় চেয়ে। কাঞ্চনা মানতে নারাজ। বলতে দ্বিধা নেই অভিনেত্রীর এহেন আচরণ কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। অনেকেই বুঝে গিয়েছিল এ নিছকই ছবির প্রচার। আর তাই হল।।
পরিচালক সুবেন্দু ঘোষ বলেন, "সিনেমার শক্তি হলো সমাজকে একত্রিত করা এবং যেসব গল্প সাধারণত অশ্রুত থেকে যায়, সেগুলিকে সামনে আনা। ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের উপস্থিতিতে কপাল-এর প্রদর্শনী সত্যিই বিশেষ, কারণ ছবিটি প্রতিনিধিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার প্রতীক।" অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র বলেন, "কপাল কেবল একটি ছবি নয়, এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নাড়িয়ে দেয়। আজ যে ভালোবাসা ও উৎসাহ আমরা পেয়েছি, তাতে আমাদের আরও অর্থবহ সিনেমা তৈরি করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।" ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের সদস্যরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জানান, এই ধরনের উদ্যোগ দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করে এবং সমাজে সম্মানের পরিবেশ গড়ে তোলে।
কানাই মাঝিকে কেন্দ্রে রেখে এগোয় 'কপাল' ছবিটি গল্প। এক দরিদ্র গ্রামবাসী, যে টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। হঠাৎ বড় লটারি জেতার পর তার জীবন আমূল বদলে যায়। রাতারাতি খ্যাতি ও আলোচনায় আসার পর, সুযোগসন্ধানী ও রাজনৈতিক মহল তাকে শোষণ করার চেষ্টা করে। এই অস্থিরতা ও লোভের মাঝেও কানাই তাঁর পরিবারকে রক্ষা করতে এবং নিজের সরল মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরতে লড়াই চালিয়ে যায়। বাকিটা জানতে হলে দেখতে হবে ছবিটি। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 19 সেপ্টেম্বর।