ফটোশুটে নয়া ট্রেন্ডে গা ভাসালেন অভিনেত্রী কাঞ্চনা থেকে ডিসিপি অলোক সান্যাল

সম্প্রতি এক ফটোশুটে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র থেকে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ তথা অভিনেতা অলোক সান্যাল।

kanchana-moitra-and-alok-sanyal-in-special-photoshoot-see-pics
অভিনেত্রী কাঞ্চনা - ডিসিপি অলোক সান্যাল নয়া ফটেশুটে (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 14 অক্টোবর: কয়েকদিন পরেই আলোর উৎসবে সেজে উঠবে শহর তিলোত্তমা ৷ কালী পুজো-দিওয়ালি উপলক্ষ্যে নানা আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করবে গোটা শহর ৷ এরই মধ্যে বর্ষা বিদায় নিতেই হালকা শীতের আমেজ ছুঁয়ে যাচ্ছে মন ৷ একদিকে কালী পুজো অন্যদিকে শীতের আগমন কাজের ফাঁকে স্টাইল স্টেটমেন্ট ধরে রাখার পথে দেখালেন অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র থেকে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ তথা অভিনেতা অলোক সান্যাল।

শীত মাতাবে কেতাদুরস্ত লং জ্যাকেট! ট্রেন্ডে আছে জারদৌসী, কাশ্মীরি, পার্সি কাজের রকমারি জ্যাকেট। নয়া ট্রেন্ডে ফোটোশুটে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন অভিনেত্রী কাঞ্চনা ও ডিসিপি তথা অভিনেতা অলোক। ডিসিপি বলেন, "কালী পুজোয় কাজের ব্যস্ততা থাকলেও পরিবারকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করব ৷ সবকিছু ব্যালেন্স করেই চলতে হয় ৷ এরই মধ্যে শীত পোশাকে ফটোশ্যুট ভীষণ উপভোগ করেছি ৷ দারুণ অভিজ্ঞতা ৷ রাই খুব ভালো কাজ করেছে ৷ আশা করি সকলের ভালো লাগবে ৷" আর কালী পুজোয় প্যান্ডেল হপিং প্রসঙ্গে অলোক সান্যাল জানান, "মা ডাকলে যে কোনও মন্দিরে চলে যাব ৷"

অন্যদিকে, কেতাদুরস্ত শীত জ্যাকেটে ধরা দেন অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্রও। নেপথ্যে ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসু। শ্যামসুন্দর জানালেন, "যেহেতু ধীরে ধীরে ঠান্ডা পড়ছে তাই ব্লাউজের সঙ্গে ব্লেজার এবং জ্যাকেটের চাহিদা এই মুহূর্তে খুব ট্রেন্ডে আছে। তাই এক কালারের শিফন শাড়ির ওপরে জারদৌসী কাজের জ্যাকেট অথবা ভেলভেটের উপরে পারসি বা কাশ্মীরের স্টিচের লং স্কার্টের সঙ্গে লম্বা জ্যাকেট ভীষণভাবে জনপ্রিয়।" পুরুষদের ক্ষেত্রেও ওয়েস্ট কোট অথবা পাঞ্জাবির সঙ্গে লং জ্যাকেট এবছরের নিউ ফ্যাশন। এই আউটফিটে বন্দি হন ডিসিপি তথা অভিনেতা অলোক সান্যাল।

মডেলদের মেকআপ করেছেন স্বয়ং শ্যামসুন্দর (রাইকিশোরী)। সহযোগিতায় কেয়া ,পায়েল, মৌসুমী। ফোটোগ্রাফিতে আরিয়ান, সোম।

