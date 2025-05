ETV Bharat / entertainment

'মা' ছবির সাফল্য কামনায় মায়ের দরবারে কাজল - KAJOL AT DAKHINESWAR

দক্ষিনেশ্বের অভিনেত্রী কাজল ( ইটিভি ভারত )

Published : May 22, 2025 at 12:29 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 12:36 PM IST

কলকাতা, 22 মে: আগামী সপ্তাহেই মুক্তি পাবে তাঁর নতুন ছবি মা ৷ তার আগে মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিলেন অভিনেত্রী কাজল ৷ 27 জুন বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে হিন্দি ছবি 'মা'। তার আগে বৃহস্পতিবার দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে হাজির হন কাজল। পিচ রঙা শাড়িতে ছিমছাম সাজে কাজলকে চোখের দেখা দেখতে ভিড় অনুরাগীদের ৷ এই ছবির মুখ্য নারী চরিত্রে রয়েছেন তিনি। বিশাল ফুরিয়ার পরিচালনায়, অজয় দেবগণ এবং জ্যোতি দেশপান্ডের প্রযোজনায় আসছে এই ছবি। 'লাপাছাপি', 'ক্রিমিনাল জাস্টিস' এবং 'ছোরি'র জন্য খ্যাত বিশাল ফুরিয়া এই ছবির পরিচালক। ভালো এবং মন্দের মধ্যে চিরন্তন যুদ্ধকে অন্বেষণ করে এই ছবি। রয়েছে সাসপেন্স, অ্যাকশন। এদিন পুজো দিয়ে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন অভিনেত্রী ৷

তিনি বলেন, "আমার কলকাতায় আসতে ভালো লাগে ৷ আমার মায়ের ওপর (মা কালী) গভীর বিশ্বাস রয়েছে ৷ এমন মনে হয়, আমি যেন আমার বাপের বাড়ি এসেছি ৷ ছবির প্রোমোশন শুরু করার আগে, এটাই মনে হয়েছে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিই ৷ আর আমি মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়েছি ৷" মা সিনেমায় নিজের চরিত্র সম্পর্কে কাজল বলেন, "এই সিনেমায় আমার চরিত্র ভীষণ শক্তিশালী ৷ এটা মাইথোলজিক্যাল হরর সিনেমা ৷ ছবির চিত্রনাট্য একদম আলাদা ৷ আমি নিশ্চিত, সকলের মাথা ঘুরিয়ে দেবে এই ছবি ৷" অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কাজলের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি ভারতীয় সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ৷ আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাঁরা আমাদের দেশের সেবা এইভাবে করে যাচ্ছেন ৷" উল্লেখ্য, কাজল ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রণিত রায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এবং খেরিন শর্মা। হিন্দি, তামিল, তেলেগু এবং বাংলা ভাষায় মুক্তি পাবে 'মা' এমনই খবর। বলিউডকে বিদায় আথিয়ার ! মেয়ের অভিনয় ছাড়া নিয়ে মুখ খুললেন বাবা সুনীল শেঠ্ঠী

Last Updated : May 22, 2025 at 12:36 PM IST