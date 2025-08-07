হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: নেটপাড়ায় ফের সমালোচনার শিকার অভিনেত্রী কাজল (Kajol) ৷ মহারাষ্ট্র স্টেট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস (Maharashtra State Film Awards) 2025-এর অনুষ্ঠানে পাপারাৎজিদের ওপর মেজাজ হারান অভিনেত্রী ৷ মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া কাজলের সেই ক্লিপিংস এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে কাজলকে রাজ কাপুর পুরস্কারে (Raj Kapoor Award) সম্মানিত করা হয় ৷ এরপর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথোপকথনের সময় এক রিপোর্টার তাঁকে হিন্দিতে কথা বলতে বলেন, কারণ তিনি মারাঠীতে উত্তর দিচ্ছেলেন ৷ তারপরেই কাজলের উত্তর শুনে রেগে গিয়েছে নেটপাড়া ৷
ভাইরাল ভিডিয়োতে কাজলকে মারাঠিতে বলতে শোনা যায়, এই পুরস্কার জেতাটা বড় বিষয় ৷ এরপর এক রিপোর্টার তাঁকে পুরস্কার জেতার অনুভূতি হিন্দিতে ব্যক্ত করতে বলেন ৷ এরপরেই বিরক্ত হন কাজল ৷ তখন তিনি সাংবাদিককে উত্তর দেন, "এখন আমি আবার হিন্দিতে উত্তর দেব !" এরপর কাজল বলেন, "যিনি বুঝতে চান তিনি বুঝে নেবেন ৷" কাজলের এই ব্য়বহার নেটিজেনদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে ৷ এরপরেই মন্তব্য উঠে এসেছে, "তাহলে হিন্দি সিনেমা করছেন কেন ?" আবার কেউ বলেছেন, "কেউ ওকে হিন্দি সিনেমা করতে বারণ করুন ৷ ওনার শুধু মারাঠি সিনেমা করা উচিত ৷" আর এক নেটিজেন লিখেছেন, "তিনি হিন্দি দর্শকদের কারণেই যশ-খ্যাতি অর্জন করেছেন ৷ এখন প্রশ্ন করছেন.. আমি হিন্দিতে বলব ? যে বোঝার বুঝে নেবে... ছিঃ ৷"
এদিনের অনুষ্ঠানে কাজলের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তাঁর মা অভিনেত্রী তনুজাও ৷ ছিলেন অভিনেতা অনুপম খের ৷ এদিন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন ৷ এরপর তিনি মারাঠিতে স্পিচ দেন ৷ তিনি জানান, তাঁর জন্মদিনের কথাও ৷ এদিন তিনি জানান, কয়েক বছর আগেও তাঁর মা এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ৷ আজ তিনিও একই পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে গর্বিত বোধ করছেন ৷
কাজের দিকে নজর দিলে দেখা যায় কিছুদিন আগেই বক্সঅফিসে মুক্তি পেয়েছে 'মা' ৷ যা প্রশংসিত হয়েছে দর্শক মহলে ৷ এছাড়াও তাঁকে দেখা গিয়েছে 'সরজমীন' সিনেমায়, ইব্রাহিম আলি খান ও পৃথ্বিরাজ সুকুমরনের বিপরীতে ৷ এরপর কাজলকে দেখা যাবে 'দ্য ট্রায়াল সিজন 2'-তে ৷ ফের একবার আইনজীবীর নয়নিকার ভূমিকায় দেখা যাবে কাজলকে ৷ এছাড়াও কাজলের হাতে রয়েছে 'মহারাগনি: কুইন অফ কুইনস' ৷ যে সিনেমায় কাজলের বিপরীতে দেখা যাবে প্রভু দেবা (Prabhu Deva) ও নাসিরুদ্দিন শাহকে (Naseeruddin Shah) ৷