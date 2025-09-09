পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু কাজল আগরওয়ালের ! ভুয়ো খবরে কাদের ওপর চটলেন অভিনেত্রী ?

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু কাজল আগরওয়ালের ! ভুয়ো খবরে কাদের ওপর চটলেন অভিনেত্রী ?
অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্যু হয়েছে পথ দুর্ঘটনায় ৷ খবর ছড়াতেই উঠে আসে আসল সত্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 2:59 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: সোশাল মিডিয়ার কারণে প্রায় সময়ই যে কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর চমকে দেয় নেটিজেনদের ৷ ঠিক যেমন দক্ষিণের তথা বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর ভাইরাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷ অনুরাগীদের কাছে এই খবর ছিল অবিশ্বাস্য ৷ অভিনেত্রীর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পরে ৷ এরপরেই গুজব থামাতে আসরে নামেন খোদ কাজল ৷
অভিনেত্রীর কানে তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে সত্যিটা সামনে আনেন ৷ অভিনেত্রী তাঁর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে তিনি নিরাপদে আছেন। একই সঙ্গে, অভিনেত্রী তাঁর মৃত্যুর গুজবে ক্ষেপেও গিয়েছেন ৷
'আমি ঠিক আছি'
অভিনেত্রী তাঁর ইন্সটা স্টোরিতে লেখেন, "কিছু ভিত্তিহীন খবর প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আমি পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছি ৷ সত্যি বলতে, এটি খুবই মজার, কারণ এটি ডাহা মিথ্যা কথা।" অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, "আমি আপনাদের সকলকে বলতে চাই ভগবানের আশীর্বাদে আমি একেবারে ঠিক আছি ৷ আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে এই ধরনের মিথ্যা খবর ছড়াবেন না এবং বিশ্বাস করবেন না। দয়া করে পজিটিভ খবর ও সত্য খবরের দিকে নজর দিন ৷" কাজল আগরওয়াল ভারতীয় সিনেমার হিট অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি তাঁকে 'কান্নাপ্পা' সিনেমায় দেখা গিয়েছে।
কাজল আগরওয়ালের কাজ
কাজল আগরওয়ালকে এখন রণবীর কাপুর এবং সাই পল্লবীর বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'রামায়ণ'-এ দেখা যাবে, যা দুটি অংশে মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে। এর পাশাপাশি তাঁর আপকামিং সিনেমার তালিকায় রয়েছে 'দ্য ইন্ডিয়ান স্টোরি' এবং 'ইন্ডিয়ান 3'। কাজল এক সন্তানের মা ৷ তাঁর স্বামী গৌতম কিচলু একজন ব্যবসায়ী। কাজল প্রতিদিন সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকেন এবং ব্যক্তিগত-পেশাগত জীবন সম্পর্কে নানা আপডেট শেয়ার করেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷