কাশ্মীরে জঙ্গীহানার প্রতিবাদে অভিজিতের কলমে গান জোজো-পটাদের ! - PROTEST SONG ON PAHALGAM ATTACK

Published : May 1, 2025 at 2:07 PM IST

বিশ্বজিৎ দত্তর স্টুডিও 'ইন্টারলুড'- এ রেকর্ড হয়ে গেল অভিজিৎ এর 'জয় হে'-র। সানাই ,সপ্তক এই গানের সঙ্গীতায়োজনে। পটার অংশটুকুর সুরও দিয়েছেন তাঁরা। ইমনের কথায়, "অভিজিৎ আজকের মহিনের ঘোড়া গুলোর মণি। ও বলে, তুমি সুর নিয়ে এসো আমি শব্দ নিয়ে আসছি।" নচিকেতার আদর্শে পথ চলা অভিজিৎ বলেন, "নচি দা শিখিয়েছেন all for one /one for all.. আমার কাছে এই জুড়ে থাকাই 'জয় হে'। আমি বিশ্বাস করি মাথার ওপর শকুন উড়ছে মানে তুমি যে ভাগাড়ে দাঁড়িয়ে আছো সেটা কিন্তু নয়। আসলে ধর্ম শান্তির কাতিল।"

উল্লেখ্য, এক অসামান্য গানের ভাবনা ও লেখার সঙ্গে মিশে গিয়েছে ইমন সেনের সুর আর সানাইয়ের মিউজিক ভাবনা। আর কণ্ঠ মেলালেন পটা, জোজো, ইমন সেন, সানাই-সহ আরও অনেকে। খুব শীঘ্রই অভিজিতের 'জয় হে' আসবে সব অডিও প্লাটফর্মে। 'ইয়েলো সোয়েটার' নামে অভিজিতের একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। সেখানেই আসছে এই গান। অভিজিৎ এই গানের তিনটি ভার্সন করছেন। হয়তো আগামীতে পাঁচটি ভাষায় শোনা যাবে এই গান। গানের কথাগুলি প্রশংসনীয়- "মুক্তি কোথায় খুঁজজো তুমি?/ দেশের শান্তি খুঁড়ছো তুমি/ সন্ত্রাসীরা যোগ্য ঘৃণার / এখন সময় তাদের চেনার...... জয় হে, জয় হে, আমার স্বদেশ।..."