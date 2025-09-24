ETV Bharat / entertainment

কলকাতার পুজোয় সেলেব হিসেবে পাত্তা পাই না: জয়ী দেব রায়

জয়ীর কথায়, "আমি দেব বা জিৎ নয়। এখানে কেউ সেলেব হিসেবে সেভাবে পাত্তা দেয় না আমাকে।"

জয়ী দেব রায় (Special Arrangement)
Published : September 24, 2025 at 12:31 PM IST

কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: হৃদয়হরণকে আজও মনে রেখেছে দর্শক। বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'হৃদয়হরণ বি.এ পাশ'-এর মুখ্য চরিত্র হৃদয়হরণের ভূমিকায় ছিলেন জয়ী দেব রায়। অন্যান্য সিনেমা সিরিজে কাজ করার পাশাপাশি চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেন তিনি। 'সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগ'-এর 'বেঙ্গল টাইগার্স' দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় তিনি। এহেন জয়ীকে এবার দেখা গিয়েছে পুজোর মিউজিক ভিডিয়ো 'মা এলো'তে। কেমন কাটে জয়ীর প্রত্যেক পুজো? আর এবারেই বা তাঁর কী প্ল্যান? জানালেন অভিনেতা।

ইটিভি ভারত: এবার কী প্ল্যান?

জয়ী: যতদূর সম্ভব এবার দশমীর দিনই শুটের জন্য বেরিয়ে যাব থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। কিছুদিন আগেই আমাদের একটা কাজের শুটের রেইকি করে এসেছি। সেটার শুট আছে। তাই 90 শতাংশ ধরে নিতে পারেন বেরিয়ে যাচ্ছি। তবে, তার আগে আমাদের যে গানটা এসেছে তার প্রোমোশন পর্ব আছে। এর জন্য মেদিনীপুরেও যাব। তা ছাড়া এ বছর ইভেন্ট থাকবে। বেশ চাপ আছে এবারের পুজোর কটা দিন। গত বছর অবধি আরামেই কাটিয়েছি। কলকাতাতে শারদ সম্মান করতে বেরোইনি। গোটা পুজোটা ফ্যামিলির সঙ্গেই কাটিয়েছিলাম। এবার একটু প্রেশার আছে। পুজোয় কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি হপিং করি। এক একদিন এক একজনের বাড়িতে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া হয়। গেট টুগেদার যাকে বলে।

ইটিভি ভারত: কলকাতায় আসার আগে কেমন ছিল পুজোগুলো?

জয়ী: আর কলকাতার আসার আগে আমার কাছে পুজো মানে ছিল ওই তিন চারটে প্যাণ্ডেলে গিয়ে ভালো ভালো খাবার খাওয়া। আর গুটিকয়েক বাঙালি সোসাইটির পুজো দেখা। তা সে দিল্লিতে হোক বা মুম্বইতে। আমি একা একাও অনেকসময় কোনও প্যাণ্ডেলে গিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। আর এখন কলকাতায় পুজোর অঞ্জলি, ঢাকের আওয়াজ, আলো, আরতি, প্রদীপ আমাকে অন্যরকম করে তুলেছে। এগুলোর গুরুত্ব বেড়েছে আমার কাছে। ভীষণ ভালো লাগে পুজোর কটা দিন এই শহরটাকে। খুব আনন্দে থাকি আমি। আমি খুব গর্বিত যে আমি হিন্দু তার উপরে বাঙালি।

ইটিভি ভারত: পুজোর ডায়েট?

জয়ী: আমার ডায়েট খুব সিম্পল। সেই অর্থে ডায়েট করি না। তবে, স্বাস্থ্যকর খাবার খাই সারা বছর। প্রচুর খাই, কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার খাই। আমি খুব মিষ্টি খাই। এটা তো ছাড়তেই পারি না। আর পুজোয় সেটা আরও বেড়ে যায়। তবে, ফ্যাট কমানোর একটা টোটকা আছে আমার কাছে। যতই হেভি খেয়ে নিই। যা খাই সন্ধে সাতটার মধ্যে। তারপর যা খাই সেটা হাই প্রোটিন ডায়েট। কার্বস আর ফ্যাটের দিকে যাই না। যা ফ্যাট খাওয়ার সকালেই খেয়ে নিই। খালি পেটে দুই চামচ ঘি খাই। এটা খুব ভালো ফ্যাট। পুজোয় বা অন্য সময়ে লেট নাইট পার্টি করলে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ভিনিগার, মধু আর লেবু মিশিয়ে খাই। এই টোটকা শরীরের অ্যাসিড কমিয়ে দেয়।

ইটিভি ভারত: পুজোর প্রেম?

জয়ী: প্রেম হয়নি কখনও হয়নি পুজোয়। প্রেম নিয়ে বলতে গেলে অনেকটা সময়ের আড্ডা দিতে হবে। লম্বা কাহিনি।

ইটিভি ভারত: নামের পাশে সেলেব তকমা জুড়ে যাওয়ায় পুজোটা কি পাল্টে গিয়েছে?

জয়ী: আমি দেব বা জিৎ নয়। এখানে কেউ সেলেব হিসেবে সেভাবে পাত্তা দেয় না আমাকে। কেউ কেউ চিনতে পারলে এসে সেলফি তোলে। আমি অহরহ লুক চেঞ্জ করি। অনেকে হয়ত চিনেও চিনতে পারে না। তবে, মেদিনীপুরে গেলে সেলেব স্টেটাস বুঝি। মানুষ ঘিরে ধরে। ছবি তোলে, আলাদা গুরুত্ব দেয়। কলকাতায় অত পাত্তা দেয় না সেলেব হিসেবে। তাই পুজোটা নির্ঝঞ্ঝাট। যখন যেখানে খুশি চলে যাওয়া যায়।

