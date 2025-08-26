কলকাতা, 26 অগস্ট: এবার পরিচালনার আসনে যিশু সেনগুপ্ত। দুর্গাপুজোর ঠিক এক মাস বাকি। তার আগেই পুজোর গান নিয়ে আসছে যিশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের প্রযোজনা সংস্থা 'হোয়াই সো সিরিয়াস'। যেখানে পরিচালনার আসনে রয়েছেন যিশু। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সুরে অন্তরা মিত্রর কণ্ঠে শোনা যাবে 'দুগ্গা মা এসেছে' শীর্ষক গান। গানটির কথা লিখেছেন প্রসূন। এই গানে প্রধান মুখ হিসাবে রয়েছেন অভিনেত্রী দর্শনা বণিক।
ইতিমধ্যেই গানের শুটিং শেষ। প্রকাশ্যে এসেছে অভিনেত্রী দর্শনা বণিকের ফার্স্ট লুক। ফার্স্ট লুকে অভিনেত্রী দর্শনাকে দেখা গিয়েছে লাল শাড়িতে পুজোর লুকে। কয়েক মাস আগেই যিশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের প্রোডাকশন হাউস 'হোয়াই সো সিরিয়াস'-এর ঘোষণা হয়। এবারে তাঁদের প্রযোজনাতে এই প্রথম প্রজেক্ট আসছে 'দুগ্গা মা এসেছে'। স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত যিশু এবং সৌরভ দুজনেই।
পরিচালক যিশু সেনগুপ্ত জানান, "পুজো আমাদের কাছে রি-ইউনিয়নের মতো। গোটা পাড়াটাই যেন একটা পরিবারের মতো হয়ে ওঠে৷ বন্ধুত্ব, প্রেম, খুনসুটি সব রকমের আবেগ মিলেমিশে যায় উৎসবকে কেন্দ্র করে। ভিডিয়োর মাধ্যেমে সে রকম একটা গল্প বলতে চেয়েছি। শুরু থেকেই ইচ্ছা ছিল একটা গল্প বলব গানের মাধ্যমে। আর সেটাই হচ্ছে।"
অন্যদিকে সৌরভ দাস জানান, "আমাদের প্রোডাকশন হাউস থেকে ভালো সিনেমা, ভালো গান, ভালো ওয়েব সিরিজ বানানো হবে। শুধু সিনেমা নয়, এন্টারটেইনমেন্টের সমস্ত ধরনের প্রজেক্ট আমরা বানাবো, দর্শকদের কাছে ভালো প্রজেক্ট উপহার দেব। আরও অনেক প্রস্তুতি চলছে, সেগুলো ক্রমশ প্রকাশ্যে। আশা করছি পুজোর এই গান সবার ভালো লাগবে।" বছরের প্রথম পুজোর গান সোশাল মিডিয়ায় মুক্তি পাবে 29 অগস্ট ৷