ETV Bharat / entertainment

প্রযোজনা সংস্থা নিয়ে হাজির যিশু-সৌরভ, সঙ্গী হলেন মহেশ ভাট - JISSHU COLLABORATION WITH SAURAV

Published : April 15, 2025 at 5:10 PM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

কলকাতা, 15 এপ্রিল: নববর্ষে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তথা সিনেপ্রেমী দর্শকের জন্য সুখবর। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত হল আরও একটি প্রযোজনা সংস্থা, নাম 'হোয়াই সো সিরিয়াস ফিল্মস'। নেপথ্য কারিগর যিশু সেনগুপ্ত এবং সৌরভ দাস। সঙ্গী হলেন মহেশ ভাট।

নববর্ষে অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের নতুন পথ চলা শুরু। ঘোষণা করলেন নতুন প্রোডাকশন হাউসের নাম 'হোয়াই সো সিরিয়াস ফিল্মস' (Why So Serious Films)। ক্রিকেট খেলার মাঠে একে অপরের সঙ্গী ৷ সেই থেকে দুজনের পথ চলা। তবে এই হাউসের সবচেয়ে বড়ো চমক হল সনামধন্য পরিচালক মহেশ ভাট। তিনিও যুক্ত আছেন এই প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে। সিনেমা থেকে গান,বিনোদনের সমস্ত কিছু দর্শক উপহার পাবেন এই সংস্থা থেকে। এমনই আশ্বাস দিয়েছেন যিশু এবং সৌরভ।