'ময়দান ছেড়ে ভীতু-মিথ্যেবাদীরা পালিয়ে যায়...' হঠাৎ কীসের ইঙ্গিত জীতুর ? - JEETU KAMAL VS DITIPRIYA ROY

সিরিয়ালের পর্দায় বন্ধ হবে কি অপর্ণা-আর্য্যর একসঙ্গে পথ চলা ?

জীতু কমল/দিতিপ্রিয়া রায় (ফাইল ছবি)
Published : August 8, 2025 at 2:34 PM IST

হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: জীতু কমল (JEETU KAMAL) ও দিতিপ্রিয়া রায়ের (DITIPRIYA ROY) ব্যক্তিগত বিবাদ যখন নেটপাড়ার শিরোনামে উঠে আসে তখন অনেকেই প্রশ্নেই প্রশ্ন ছিল, 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (CHIRODINI TUMI JE AMAR) ধারাবাহিক চলবে তো ? অপর্ণা-আর্য্য জুটিকে দেখা যাবে তো ছোটপর্দায় ? সেই প্রশ্নের উত্তরে ধোঁয়াশা থাকলেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন 'প্রফেশনাল' জীতু ৷ তিনি যে ময়দার ছেড়ে যাচ্ছেন না, তা সোশাল মিডিয়ায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন ৷

কী লিখেছেন তিনি ?

ধারাবাহিকের একটা ছবিকে কেন্দ্র করে যেভাবে জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে তা দেখে বেশ অবাক হয় নেটপাড়ায় ৷ দিতিপ্রিয়া লম্বা অভিযোগময় পোস্টে জীতুর 'ইনটেনশন' নিয়েও ওঠে প্রশ্ন ৷ এরপর সামনে আসে দুই তারকার ব্যক্তিগত কথোপকথনের স্ক্রিনশট ৷ এরপরেই সিরিয়াল বন্ধ হওয়া নিয়ে নানা গুঞ্জন উড়তে থাকে বাতাসে ৷ সেই গুঞ্জনে জল ঢাললেন অভিনেতা জীতু ৷

শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় জীতু লিখলেন, "ময়দান ছেড়ে ভীতু, অসৎ, মিথ্যেবাদীরা, পালিয়ে যায়। আমি পালানোর মানুষ নই।" তিনি জানালেন, প্রডিউসার এবং চ্যানেলের প্রতি তিনি দায়বদ্ধ, সর্বোপরি দর্শকের প্রতি দায়বদ্ধ। এরপরেই জীতু জানান, "আমার উপর যে দোষারোপ করা হয়েছে যদিও তা মারাত্মক সেটা আমি পার্সোনালি হ্যান্ডেল করছি। তার জন্য আমি এই প্রজেক্ট ছেড়ে দেবো সেই রকম মানুষ আমি নই।" অর্থাৎ জীতুর কথায় স্পষ্ট আর যাই হয়ে যাক না কেন, 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক থেকে সরছেন না অভিনেতা ৷

অভিনেতা জানিয়েছেন, প্রফেশনাল এবং পারসোনাল লাইফ তিনি আলাদা রাখতেই পছন্দ করেন ৷ তাঁর সঙ্গে সহ-অভিনেত্রীর যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার জন্য ধারাবাহিকের টিম বিপদে পড়বে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন জীতু কমল ৷ অন্যদিকে, ধারাবাহিকের পরিচালক অমিত সেনগুপ্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমাদের শুটিং চলছে ৷ ফ্লোরের বাইরে কী ঘটছে বিন্দুবিসর্গ জানি না ৷ এই নিয়ে কথাও বলব না ৷ ওটা চ্যানেল জানে, প্রোডাকশন হাউস জানে ৷"

