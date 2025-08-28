ETV Bharat / entertainment

মিটছে দূরত্ব, সব বাধা সরিয়ে আর্যর হতে পারবে অপর্ণা ? - CHIRODINI TUMI JE AMAR MOHA PROBO

30 এবং 31 অগস্ট আসছে ধুন্ধুমার পর্ব 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে ৷

jeetu-kamal-ditipriya-roy-starrer-chirodini-tumi-je-amar-bengali-serial-new-promo-out
'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে ধুন্ধুমার দুই পর্ব (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 28 অগস্ট: মাঝ গঙ্গায় জিতু আর দিতিপ্রিয়া। বেশ কয়েকদিন ধরেই টিভিতে এবং সামাজিক মাধ্যমে সেই দৃশ্য নজরে আসছে। কারণ 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে আসছে চমকপ্রদ দুটি পর্ব। যেখানে অপর্ণা আর আর্য খুব কাছাকাছি। এবার অপর্ণাকে প্রেমের প্রস্তাব দেবে আর্য। তাও আবার যেখানে সেখানে নয়, মাঝ গঙ্গায় রাজকীয় চালে ৷

আগামী 30 এবং 31 অগস্ট আসছে ধুন্ধুমার সেই দুই পর্ব। আর তা নিয়েই দর্শকের আগ্রহের পারদ চড়ছে প্রতিদিন।
জিতু কমলের পরনে মেরুনরঙা ব্লেজার ও ট্রাউজার। আর দিতিপ্রিয়া রায়ের পরনে গোলাপি গাউন। সঙ্গে জমকালো দোপাট্টা। জিতু বলেন, "দারুণ দুটো পর্বের শুট করলাম আমরা মাঝ গঙ্গায়। খুব সুন্দর পরিবেশে। একেবারে অন্য ধরনের একটা অভিজ্ঞতা হল। এই পর্বের জন্য দুজন পরিচালক ছিলেন আমাদের। আশা করি সকলের ভালো লাগবে।" দিতিপ্রিয়াও এই পর্বদুটি নিয়ে বেজায় খুশি। তিনি বলেন, "খুব তাড়াতাড়ি দুটো ভালো পর্ব আসছে। আমি নিজেও অপেক্ষায় আছি দেখার জন্য।"

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগে সামাজিক মাধ্যমে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার মধ্যে কথোপকথন নিয়ে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়। আর তা নিয়ে লেখালিখিও কম হয়নি। একে ভুল বোঝাবুঝিই মনে করছেন জিতু এবং দিতিপ্রিয়া উভয়েই। তবে, বেশিদিন স্থায়ী হয়নি সেই ভুল বোঝাবুঝি। 8 অগস্ট সন্ধেবেলায় দিতিপ্রিয়া একটি পোস্ট করে লেখেন, "প্রোডাকশন হাউজের সহযোগিতায় সহ অভিনেতার সঙ্গে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা মিটিয়ে নিলাম।" অভিনেত্রীর এই পোস্টে খুশি হয় তাঁর এবং সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকের ভক্তকূল।

jeetu-kamal-ditipriya-roy-starrer-chirodini-tumi-je-amar-bengali-serial-new-promo-out
'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক (Special Arrangement)

দিতিপ্রিয়া পোস্ট করার কিছুক্ষণ পরেই জিতুও তাঁর বক্তব্য পেশ করে লেখেন, "আমার সহ অভিনেত্রী ছোট, আজও আমার স্নেহের পাত্রী। আমিও আর এইসব মনে রাখলাম না। তোমার ভবিষ্যতের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আই এম দ্য বেস্ট। সরি আমরা দুজনেই বেস্ট।"

জিতু-দিতিপ্রিয়ার জুটি শুরুর দিন থেকেই হিট দর্শকমহলে। বিতর্কের কারণে মাঝে নজর অন্যদিকে ঘুরলেও এই ধারাবাহিকে এই জুটির বদলে অন্য কারওকে দেখতে চায়নি দর্শক। অনেকেরই ভয় ছিল, দুজনের মধ্যে কেউ ছেড়ে চলে যাবেন না তো এই ধারাবাহিক। না তেমন কিছুই ঘটেনি। ফের পুরোদমে পর্বগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলছেন জিতু ও দিতি। আর এবার তো তাঁদের অর্থাৎ অপু আর আর্যর কাছে আসার পালা।

'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক (Special Arrangement)

