'মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে...' কোন ঘটনায় হতাশা প্রকাশ জাভেদ আখতারের ?

তালিবানের প্রতিনিধিকে ভারতের মাটিতে সম্মান-সংবর্ধনা ! যা দেখে নিরাশা প্রকাশ করেছেন জাভেদ আখতার ৷ 'এটাই আসল বিশ্বাসঘাতকতা'-ক্ষোভ নেটপাড়ায়

Javed Akhtar disappoints on Respect & Reception given to Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi
হতাশা প্রকাশ জাভেদ আখতারের (এএনআই)
হায়দরাবাদ, 14 অক্টোবর: 'লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে...!' ফের একবার খবরের শিরোনামে বলিউডের বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার এবং গীতিকার জাভেদ আখতার ৷ কিছুদিন আগেই ভারত সফরে আসেন আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ৷ তিনি উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে দারুল উলুম দেওবন্দ পরিদর্শন করেন ৷ তাঁর সফরকালে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় জাঁকজমকের সঙ্গে। আর এই ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট এই গীতিকার ৷

সোশাল মিডিয়ায় এক হৃদয়গ্রাহী পোস্টে তিনি জানান, বিশ্বের সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তালিবানের প্রতিনিধিকে এত সম্মান দেখানো দেখে লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। জাভেদ আখতার এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) তালিবানি নেতাকে এইভাবে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আখতার সাহারানপুরের দারুল উলুম দেওবন্দের সমালোচনাও করেন। তিনি লেখেন, "বিশ্বের সবচেয়ে নোংরা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তালিবানের প্রতিনিধিকে যে ধরণের সম্মান ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে,তা দেখে আমার মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে যায়। দেওবন্দেরও লজ্জা হওয়া উচিত তাদের 'ইসলামিক হিরো' কে এত শ্রদ্ধাভরে স্বাগত জানানোর জন্য, যারা মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছিল ইনি তাদের মধ্যে একজন। আমার ভারতীয় ভাই ও বোনেরা ! আমাদের সঙ্গে কি হচ্ছে!"

আখতারের পোস্ট আসার পর অনেক নেটিজেন এই বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছেন ৷ এক নেটিজেনের বক্তব্য, "প্রিয় জাভেদ সাব, লজ্জার বিষয় ৷ এটা উপেক্ষা করা উচিত নয় যে বর্তমান বিজেপি-নেতৃত্বাধীন মোদি সরকার তালিবান প্রতিনিধিদের প্রোটোকল দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে ৷ তাদের আতিথ্য দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে সম্মানিত ব্যক্তির মতো আচরণ করেছে। তাই যখন 'সন্ত্রাস বনাম সন্ত্রাস' বক্তৃতা আসে, তখন পর্দার আড়ালে কে লাল গালিচা বিছিয়ে দিচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখুন। এটাই আসল বিশ্বাসঘাতকতা।"

আর এক নেটিজেনের কথায়, "ভূ-রাজনীতি ঘটেই থাকে। তালিবান এফএম-কে সম্মান জানানোর অর্থ এই নয় যে, আমরা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে একমত। হয়তো আমরা তাদের উপর ভালো প্রভাব ফেলতে পারি এবং তাদের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারি।" 11 অক্টোবর, দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামিম (উপাচার্য) আবুল কাসিম নোমানী, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানী এবং দারুল উলুমের কর্মকর্তারা মুত্তাকিকে ইসলামী মাদ্রাসায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ।

ইসলামি মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য ছাত্র দেওবন্দ ক্যাম্পাসে একত্রিত হয়েছিলেন ৷ দারুল উলুম দেওবন্দ সফরের সময়, মুত্তাকি জানান যে তিনি ভবিষ্যতে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে আরও ভালো সম্পর্ক আশা করেন।

