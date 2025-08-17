কলকাতা, 17 অগস্ট: মহালয়ার অনুষ্ঠানে এবার মহিষাসুরের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়কে । আর তাঁর বিপক্ষে সেই চ্যানেলে দুর্গার ভূমিকায় থাকবেন পায়েল দে । এর আগেও মহালয়াতে নানা ভূমিকায় দেখা গিয়েছে জ্যামিকে । তবে, মহিষাসুরের ভূমিকায় এই প্রথম ।
অভিনেতা এদিন মহিষাসুর লুকের ছবি ভাগ করে নেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে । এরপর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "মহালয়াটা আমার কাছে একটা জার্নি । শুরু করি আজ থেকে চার বছর আগে । একটা চ্যানেলে এক দৈত্যের ভূমিকায় অভিনয় করি প্রথম । সেটা ছিল একটাই সিন আর দুটো সংলাপ । সেদিনই মনে মনে ভেবেছিলাম মহালয়া যদি করিই তা হলে মহিষাসুর, না-করলে কোনও লাভ নেই । কিন্তু সবসময়ই দেখতাম যাঁরা মহিষাসুরের ভূমিকায় অভিনয় করেন তাঁরা জনপ্রিয় কোনও অভিনেতা কিংবা ভালো ডান্সার । আমিও এমন একজন মানুষ যে যখন কোনও কিছু শুরু করি তার শেষটা না-করে ছাড়ি না । শুরু করে শেষটা না-করলে আসলে কোনও মানে থাকে না কাজটার ।"
জ্যামি বলে চলেন, "এর ঠিক পরের বছরের মহালয়াতেই অফার আসে ঘোড়াসুর বলে একটা চরিত্রের । সুরিন্দর ফিল্মস থেকে । মা কালী আমাকে বধ করে । ভালো চরিত্র ৷ গত বছর অফার আসে তারকাসুরের । হইচই থেকে । দারুণ ছিল ওটা । আবির্ভাব থেকে তার মারা যাওয়া অবধি দারুণ মজা পেয়েছিলাম । সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ডিরেক্টর ছিলেন । রাজনন্দিনী ছিলেন দুর্গা । এবার এই চ্যানেল থেকে ডাক পাই । চ্যানেল থেকে আমাকে আবিরদা বলে একজন অফার দেন । ভাবছিলাম, আরে এটাই তো চাইছিলাম আমি যে কেউ এই চরিত্রে আমাকে ডাকুক । নির্দেশক এখানেও সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ।"
কেমন লাগে এরকম চরিত্র ? জ্যামি বলেন, "এরকম চরিত্র করতে ভালোই লাগে । মূলত টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এরকম অফার আসে । এর আগেও 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' ধারাবাহিকে আমি বাজ রাজের চরিত্র করেছিলাম । সেখানেও হাই মেক আপ, হাই কস্টিউম ছিল । মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার হলে যেখানে একটু বেশি হিউজ ফিজিকের দরকার হয়, ভালো হাইটের দরকার হয়, তখন এরকম চরিত্রের জন্য ডাক পাই । প্রতি বছর মহালয়াতে একটা ফোন আমার কাছে আসেই । এটা ঠিক যে চড়া মেক আপ, ভারি পোশাক পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকা চাপের হয় । গোঁফ লাগালে খাওয়া যায় না । সেক্ষেত্রে লিকুইড খেতে হয় । স্ট্রাগল তো থাকেই । তবে, কাজটা বেরোলে সব মুছে যায় ।"
আর পরিশ্রম ? উত্তরে জ্যামি বলেন, "খাটনি তো ছিলই । যেহেতু মহিষাসুর, তাই ডান্সের রিহার্সাল করতে হয়েছে । দুর্গার সঙ্গে ফাইট সিনও ছিল । মেইন শুটের চারদিন আগে রিহার্সাল হয়েছে । পোশাক সামলানোটা চাপ ঠিকই । তবে যেহেতু মহিষাসুর করছি তাই আলাদা একটা এনার্জি কাজ করেছে ।"
পৌরাণিক কাহিনি থেকে আরও চরিত্র করতে রাজি জ্যামি । অভিনেতা বলেন, "যদি কখনও সুযোগ হয় রাবণের চরিত্র করার খুব ইচ্ছা আছে । তা ছাড়া আলাউদ্দিন খিলজির এমন একটা লুক আমরা রণবীর সিংয়ের দেখেছি, সেই লুকটার প্রতিও একটা এনার্জি কাজ করে আমার । যদি কখনও সম্ভব হয় করতে পারি । ভাবলে বা চাইলেই তো হবে না । দুইয়ে দুইয়ে চার হতে হবে ।"
জ্যামি সিনেমা, সিরিজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত কেরিয়ারের শুরুর দিন থেকে । খুব বেশি দিন হয়নি তাঁর 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' রিলিজ করেছে । তবে, এই বছর পুজোতে হয়তো কোনও ছবি আসছে না তাঁর । আসলে পুজোর ঠিক পরে বা নভেম্বরে আসতে পারে । 'আঁশ'-এর পোস্ট প্রোডাকশন চলছে । সেটা আসতে পারে বলে জানিয়েছেন অভিনেতা ।
প্রসঙ্গত, আসন্ন নতুন চ্যানেলের ধারাবাহিক 'এসআইটি বেঙ্গল'-এ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে । জ্যামি বলেন, "বহু বছর পর ধারাবাহিক করার সিদ্ধান্ত নিলাম । সিনেমা, ওয়েব সিরিজই করি 12-13 বছর ধরে । এখন ধারাবাহিক করছি যে কারণে সেটা হল চরিত্র ৷ যে চরিত্রটা আমি করছি সেটা আউট অ্যান্ড আউট একটা পজিটিভ চরিত্র ৷ যেটা আমি বহুদিন ধরে খুঁজছিলাম । কারণ এত বছর ধরে কাজ করতে করতে যে নেগেটিভ ইমেজ হয়েছিল, সেটা থেকে বেরনোর ছিল । সেটা সুরিন্দর ফিল্মস আমাকে দিল এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে । বড় ব্রেক বলা যায় ।"
কখনও মনে হয় না টাইপ কাস্ট হয়ে যাচ্ছেন ? তিনি বলেন, "অ্যাকশন করতে ভালো লাগে । আমি অ্যাকশন অ্যাক্টর নই । সড়গড় হয়ে গিয়েছে এখন ব্যাপারটায় । আমি যেহেতু অক্ষয় কুমারের ফ্যান তাই ওঁর মতো কিছু করার চেষ্টা তো থাকবেই । টাইপ কাস্ট হওয়ার ভয় আমার নেই । আমি কে ? কেউই তো ছিলাম না । সেখান থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে এত কাজ করছি এই অনেক । এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার কথা আমাদের ফ্যামিলিতেই কেউ কখনও ভাবেনি । সেখানে আমার এখানে তেরো বছর হয়ে গেল । আমার উপর নির্ভর করছে আমি কী কাজ করছি ।"
তাঁর কথায়, "আমি এর মধ্যে অনেক কাজ ছেড়েছি । যেমন 'বহুরূপী', 'রঘু ডাকাত'-এর অফার ছেড়েছি । কারণ, যে চরিত্র আমাকে দেওয়া হচ্ছিল সেগুলো এখন আর করে লাভ নেই । তা সে যত বড় হাউজই হোক না কেন । বড় হাউজে বা বড় পরিচালকের সঙ্গে কাজের ইচ্ছা বলে কাজ যদি করিও, এঁরা পরে যখন কোনও কাজ করবে আমাকে কিন্তু বড় কোনও চরিত্র ওরা দেবে না । এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি । তার থেকে বেছে কাজ করাই ভালো ।"
জ্যামি বলেন, "কিছুদিনের বিরতি নিয়েছিলাম আমি । কারণ নেগেটিভ রোল থেকে বেরনোর ইচ্ছা ছিল । আমার ছোট একটা প্রোডাকশন হাউজও আছে । আজ যত বড় বড় হাউজ আছে, তারা নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারে । তাদের পুঁজি বেশি । তবে, আমার এখন যেটুকু করার ক্ষমতা আছে, তাতে নিজের মতো করে কাজ করার চেষ্টা করি নানা সময়ে । আমি ভয় পাই না কে ডাকল, আর কে না ডাকল । আমার একটা চাকরিও আছে । যেটুকু করা সম্ভব করব । আমি মাঠে বড় হওয়া ছেলে । অভিনেতা বলে কলার তুলে ঘোরার ইচ্ছা আমার নেই । স্বাধীনভাবে থাকতেই ভালোবাসি । এটাই যেন বজায় থাকে আমার মধ্যে চিরকাল, এটাই প্রার্থনা ।"