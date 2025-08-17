ETV Bharat / entertainment

"মাঠে বড় হওয়া ছেলে । কলার তুলে ঘোরার ইচ্ছা নেই ।" মহিষাসুরের ভূমিকায় এসে এমন সুর কেন জ্যামির কণ্ঠে? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।

Jammy Banerjee
মহালয়ায় প্রথমবার মহিষাসুর রূপে অভিনেতা জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
Published : August 17, 2025 at 7:12 PM IST

কলকাতা, 17 অগস্ট: মহালয়ার অনুষ্ঠানে এবার মহিষাসুরের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়কে । আর তাঁর বিপক্ষে সেই চ্যানেলে দুর্গার ভূমিকায় থাকবেন পায়েল দে । এর আগেও মহালয়াতে নানা ভূমিকায় দেখা গিয়েছে জ্যামিকে । তবে, মহিষাসুরের ভূমিকায় এই প্রথম ।

অভিনেতা এদিন মহিষাসুর লুকের ছবি ভাগ করে নেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে । এরপর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "মহালয়াটা আমার কাছে একটা জার্নি । শুরু করি আজ থেকে চার বছর আগে । একটা চ্যানেলে এক দৈত্যের ভূমিকায় অভিনয় করি প্রথম । সেটা ছিল একটাই সিন আর দুটো সংলাপ । সেদিনই মনে মনে ভেবেছিলাম মহালয়া যদি করিই তা হলে মহিষাসুর, না-করলে কোনও লাভ নেই । কিন্তু সবসময়ই দেখতাম যাঁরা মহিষাসুরের ভূমিকায় অভিনয় করেন তাঁরা জনপ্রিয় কোনও অভিনেতা কিংবা ভালো ডান্সার । আমিও এমন একজন মানুষ যে যখন কোনও কিছু শুরু করি তার শেষটা না-করে ছাড়ি না । শুরু করে শেষটা না-করলে আসলে কোনও মানে থাকে না কাজটার ।"

Jammy Banerjee
এর আগে তারকাসুরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যামি (নিজস্ব ছবি)

জ্যামি বলে চলেন, "এর ঠিক পরের বছরের মহালয়াতেই অফার আসে ঘোড়াসুর বলে একটা চরিত্রের । সুরিন্দর ফিল্মস থেকে । মা কালী আমাকে বধ করে । ভালো চরিত্র ৷ গত বছর অফার আসে তারকাসুরের । হইচই থেকে । দারুণ ছিল ওটা । আবির্ভাব থেকে তার মারা যাওয়া অবধি দারুণ মজা পেয়েছিলাম । সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ডিরেক্টর ছিলেন । রাজনন্দিনী ছিলেন দুর্গা । এবার এই চ্যানেল থেকে ডাক পাই । চ্যানেল থেকে আমাকে আবিরদা বলে একজন অফার দেন । ভাবছিলাম, আরে এটাই তো চাইছিলাম আমি যে কেউ এই চরিত্রে আমাকে ডাকুক । নির্দেশক এখানেও সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ।"

কেমন লাগে এরকম চরিত্র ? জ্যামি বলেন, "এরকম চরিত্র করতে ভালোই লাগে । মূলত টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এরকম অফার আসে । এর আগেও 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' ধারাবাহিকে আমি বাজ রাজের চরিত্র করেছিলাম । সেখানেও হাই মেক আপ, হাই কস্টিউম ছিল । মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার হলে যেখানে একটু বেশি হিউজ ফিজিকের দরকার হয়, ভালো হাইটের দরকার হয়, তখন এরকম চরিত্রের জন্য ডাক পাই । প্রতি বছর মহালয়াতে একটা ফোন আমার কাছে আসেই । এটা ঠিক যে চড়া মেক আপ, ভারি পোশাক পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকা চাপের হয় । গোঁফ লাগালে খাওয়া যায় না । সেক্ষেত্রে লিকুইড খেতে হয় । স্ট্রাগল তো থাকেই । তবে, কাজটা বেরোলে সব মুছে যায় ।"

Jammy Banerjee
'এসআইটি বেঙ্গল' ধারাবাহিকে পুলিশের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে (নিজস্ব ছবি)

আর পরিশ্রম ? উত্তরে জ্যামি বলেন, "খাটনি তো ছিলই । যেহেতু মহিষাসুর, তাই ডান্সের রিহার্সাল করতে হয়েছে । দুর্গার সঙ্গে ফাইট সিনও ছিল । মেইন শুটের চারদিন আগে রিহার্সাল হয়েছে । পোশাক সামলানোটা চাপ ঠিকই । তবে যেহেতু মহিষাসুর করছি তাই আলাদা একটা এনার্জি কাজ করেছে ।"

পৌরাণিক কাহিনি থেকে আরও চরিত্র করতে রাজি জ্যামি । অভিনেতা বলেন, "যদি কখনও সুযোগ হয় রাবণের চরিত্র করার খুব ইচ্ছা আছে । তা ছাড়া আলাউদ্দিন খিলজির এমন একটা লুক আমরা রণবীর সিংয়ের দেখেছি, সেই লুকটার প্রতিও একটা এনার্জি কাজ করে আমার । যদি কখনও সম্ভব হয় করতে পারি । ভাবলে বা চাইলেই তো হবে না । দুইয়ে দুইয়ে চার হতে হবে ।"

Jammy Banerjee
মহিষাসুর লুকে অভিনেতার প্রথম ঝলক (নিজস্ব ছবি)

জ্যামি সিনেমা, সিরিজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত কেরিয়ারের শুরুর দিন থেকে । খুব বেশি দিন হয়নি তাঁর 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' রিলিজ করেছে । তবে, এই বছর পুজোতে হয়তো কোনও ছবি আসছে না তাঁর । আসলে পুজোর ঠিক পরে বা নভেম্বরে আসতে পারে । 'আঁশ'-এর পোস্ট প্রোডাকশন চলছে । সেটা আসতে পারে বলে জানিয়েছেন অভিনেতা ।

প্রসঙ্গত, আসন্ন নতুন চ্যানেলের ধারাবাহিক 'এসআইটি বেঙ্গল'-এ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে । জ্যামি বলেন, "বহু বছর পর ধারাবাহিক করার সিদ্ধান্ত নিলাম । সিনেমা, ওয়েব সিরিজই করি 12-13 বছর ধরে । এখন ধারাবাহিক করছি যে কারণে সেটা হল চরিত্র ৷ যে চরিত্রটা আমি করছি সেটা আউট অ্যান্ড আউট একটা পজিটিভ চরিত্র ৷ যেটা আমি বহুদিন ধরে খুঁজছিলাম । কারণ এত বছর ধরে কাজ করতে করতে যে নেগেটিভ ইমেজ হয়েছিল, সেটা থেকে বেরনোর ছিল । সেটা সুরিন্দর ফিল্মস আমাকে দিল এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে । বড় ব্রেক বলা যায় ।"

Jammy Banerjee
খলচরিত্রে অভিনয় করেছেন ধারাবাহিকে (নিজস্ব ছবি)

কখনও মনে হয় না টাইপ কাস্ট হয়ে যাচ্ছেন ? তিনি বলেন, "অ্যাকশন করতে ভালো লাগে । আমি অ্যাকশন অ্যাক্টর নই । সড়গড় হয়ে গিয়েছে এখন ব্যাপারটায় । আমি যেহেতু অক্ষয় কুমারের ফ্যান তাই ওঁর মতো কিছু করার চেষ্টা তো থাকবেই । টাইপ কাস্ট হওয়ার ভয় আমার নেই । আমি কে ? কেউই তো ছিলাম না । সেখান থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে এত কাজ করছি এই অনেক । এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার কথা আমাদের ফ্যামিলিতেই কেউ কখনও ভাবেনি । সেখানে আমার এখানে তেরো বছর হয়ে গেল । আমার উপর নির্ভর করছে আমি কী কাজ করছি ।"

তাঁর কথায়, "আমি এর মধ্যে অনেক কাজ ছেড়েছি । যেমন 'বহুরূপী', 'রঘু ডাকাত'-এর অফার ছেড়েছি । কারণ, যে চরিত্র আমাকে দেওয়া হচ্ছিল সেগুলো এখন আর করে লাভ নেই । তা সে যত বড় হাউজই হোক না কেন । বড় হাউজে বা বড় পরিচালকের সঙ্গে কাজের ইচ্ছা বলে কাজ যদি করিও, এঁরা পরে যখন কোনও কাজ করবে আমাকে কিন্তু বড় কোনও চরিত্র ওরা দেবে না । এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি । তার থেকে বেছে কাজ করাই ভালো ।"

Jammy Banerjee
একাধিক সিরিজে দেখা গিয়েছে জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়কে (নিজস্ব ছবি)

জ্যামি বলেন, "কিছুদিনের বিরতি নিয়েছিলাম আমি । কারণ নেগেটিভ রোল থেকে বেরনোর ইচ্ছা ছিল । আমার ছোট একটা প্রোডাকশন হাউজও আছে । আজ যত বড় বড় হাউজ আছে, তারা নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারে । তাদের পুঁজি বেশি । তবে, আমার এখন যেটুকু করার ক্ষমতা আছে, তাতে নিজের মতো করে কাজ করার চেষ্টা করি নানা সময়ে । আমি ভয় পাই না কে ডাকল, আর কে না ডাকল । আমার একটা চাকরিও আছে । যেটুকু করা সম্ভব করব । আমি মাঠে বড় হওয়া ছেলে । অভিনেতা বলে কলার তুলে ঘোরার ইচ্ছা আমার নেই । স্বাধীনভাবে থাকতেই ভালোবাসি । এটাই যেন বজায় থাকে আমার মধ্যে চিরকাল, এটাই প্রার্থনা ।"

