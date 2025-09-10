ছোট্ট শরীর-বিশাল বড় মাথা ! বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুর জন্য বড় সিদ্ধান্ত জ্যাকলিনের
বিরল রোগে আক্রান্ত এক শিশুর জন্য় কেঁদে ওঠে জ্যাকলিনের মন ৷ সকলের কাছে শিশুটির জন্য প্রার্থনা করার আবেদন অভিনেত্রীর ৷ ভিডিয়ো দেখে মন খারাপ নেটিজেনদেরও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 11:06 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 11:16 AM IST
হায়দরাবাদ, 10 সেপ্টেম্বর: ফুটফুটে এক শিশু ৷ আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মতো এই বয়সে যেখানে সে ঘুরবে-হামাগুড়ি দেবে তার বদলে তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে বিছানায় ৷ কারণ তার দেহের তুলনায় মাথাটা অত্যধিক বড় হয়ে গিয়েছে ৷ আসলে শিশুটি এক বিরল রোগে ভুগছেন ৷ তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনেক টাকা ৷ ঠিক সেই সময়ে শিশু ও তার বাবা-মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ (Jacqueline Fernandez helps to child) ৷
অভিনেত্রী সম্প্রতি একটি বিরল রোগে ভুগছে এমন এক শিশুর সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি কেবল শিশুটি এবং তার পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটাননি বরং শিশুর সমস্ত চিকিৎসা ব্যয় বহন করারও প্রস্তাবও দিয়েছেন। অভিনেত্রীর শিশুটির সঙ্গে সময় কাটানোর সেই ভিডিয়ো অনলাইনে ভাইরাল ৷ জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের সঙ্গে যে শিশুটিকে দেখা গিয়েছে সেই শিশুটি হাইড্রোসেফালাস নামক একটি বিরল রোগে ভুগছে। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF যা মস্তিষ্কে জল নামেও পরিচিত) অস্বাভাবিকভাবে জমা হয়, যা মস্তিষ্কের টিস্যুতে ক্ষতিকারক চাপ সৃষ্টি করে।
জ্যাকলিনের এই ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন মুম্বই-ভিত্তিক সমাজসেবী এবং সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হুসেন মনসুরি। তিনি জ্যাকলিনের ভিডিয়োটি শেয়ার করে লেখেন, "জ্যাকলিন ফার্নান্দেজজি, শিশুর অস্ত্রোপচারের সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি একজন পবিত্র আত্মা। দয়া করে এই ছোট্ট দেবদূতের জন্য প্রার্থনা করুন।" এরপরেই জ্যাকলিন পাল্টা কমেন্টে লেখেন, "ধন্যবাদ হুসেন ভাই ৷ সকলে মিলে মহম্মদ ও তার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন ৷" অভিনেত্রীর এই মানবিক রূপ দেখে আবেগতাড়িত অনুরাগীরাও ৷
অতীতে, জ্যাকলিন যথাক্রমে পেটা এশিয়া (PETA Asia) এবং প্রথম এনজিও (Pratham NGO)-র মতো সংস্থাগুলির সমর্থনে পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ যারা প্রাণী অধিকার এবং শিশুদের শিক্ষার পক্ষে কাজ করে। এছাড়াও জ্যাকি একাধিক সমাজসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখেন নিজেকে ৷