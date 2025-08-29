হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: রিয়েলিটি শোয়ে সারাক্ষণ ঝগড়া করা-কুৎসা রটানো, পরনিন্দা করা ইত্যাদি কাণ্ড কারখানা কী ঘরবন্দী তারকাদের মনের ওপর কোনও প্রভাব ফেলে কি ? প্রত্যেকবারের মতো এবারও বিগ বস সিজন 19-কে ঘিরে ফের একবার ঘরে ধুন্ধুমার কাণ্ড ৷ বিনোদনের পাশাপাশি নিত্যদিনের লড়াই-ঝগড়া, অশান্তি হাঁ করে গিলছেন দর্শকরাও ৷ কিন্তু এই রোজকার কলরব যাঁরা করেন শো শেষে তাঁদের মনের ওপর কোনও প্রভাব পরে কি ? উত্তর দিয়েছেন শিল্পী শেঠ্ঠীর বোন শমিতা শেঠ্ঠী (Shamita Shetty) ৷ যিনি বিগ বস ওটিটি (Bigg Boss Ott)-তে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৷
শমিতা কী বলছেন বিগ বস রিয়েলিটি শো নিয়ে (Shamita Shetty on Bigg Boss)
তিনি জানিয়েছেন, এই ধরনের রিয়েলিটি শোয়ে অংশগ্রহণ করার ফলে মারাত্মক মানসিক অসুখের মধ্যে পড়েছিলেন অভিনেত্রী ৷ শমিতা শেঠ্ঠি সেই কয়েকজন সেলিব্রিটিদের মধ্যে একজন যিনি একবার নয়, দু'বার বিগ বস- (Bigg Boss)এ অংশগ্রহণ করেছেন। 2009 সালে, অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan) সঞ্চালনায়, প্রথমবারের মতো তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তবে, তাঁর বোন শিল্পা শেঠ্ঠির (Shilpa Shetty) বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি মাঝপথে শো ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ এর প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পর, 2021 সালে, শমিতা 'বিগ বস' রিয়েলিটি শো-তে ফিরে আসেন ৷ অতিমারি করোনার সময় ভুট-এ 24x7 লাইভ স্ট্রিমিং এবং ইন্টারেক্টিভ ভোটিং ফিচার-সহ 'বিগ বস ওটিটি' (Bigg Boss OTT) চালু হয়।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শমিতা স্বীকার করেছেন, এই শোয়ে অংশগ্রহণের কারণে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়েছিল ৷ এমনকী, তাঁকে চিকিৎসাও করাতে হয়েছিল ৷ তিনি বলেন, "কোভিডের সময় বিগ বস-এর প্রস্তাব আমি পাই ৷ তখন অনেক মানুষ কাজ হারিয়ে ঘরে বসতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ আমি বিনোদনের জন্য সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছি ৷ মনে হয়েছিল, এমন পরিস্থিতিতে আমার সেই ঘরে যাওয়া ভালো হবে এটা দেখানোর জন্য আমি আসলে কেমন মানুষ ৷ আসলে সেই সময়ে আমাকে নিয়ে নানা বিষয়ে জাজ করা হচ্ছিল ৷ একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম ৷ এই শো আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে ৷ বাইরের জগতে, আমার মনে হয় এটি আমার অভ্যন্তরীণ জগতের একটি বড় অংশ দখল করে নিয়েছে। কারণ হ্যাঁ, এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যা আপনার মধ্যে থাকা ভালো ও খারাপ দিকগুলিকে বের করে আনে।"
এরপর শো শেষে রিয়েলিটি শোয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে পরবর্তী পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শমিতা জানান, "কিন্তু আমি যখন শো থেকে বেরোলাম মনে হল, আমার একবছরের জন্য থেরাপি চাই ৷ কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমার চারপাশে কী চলছে ৷ বুঝতে পারছিলাম না, সঠিক আচরণে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করা উচিত ৷ আসলে ঘরের মধ্যে পরিবেশ সবসময় অস্থির থাকে ৷ সেখানে তুমি যেভাবে রিঅ্যাক্ট করো তা বাইরের জগতে করতে পারবে না ৷ কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সেই অভ্য়াসটাই তৈরি হয়ে যায় ৷"
অভিনেত্রী আরও বলেন, "আমি বিগ বসের ঘরে প্রায় 6 মাস মতো ছিলাম ৷ আমার বাস্তব আর কল্পনা কোথাও যেন গিয়ে মিশে গিয়েছিল ৷ একে অপরের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল ৷ মনের মধ্যে একাধিক বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছিল ৷ ঘরের মধ্যে আমি এতবেশি আক্রমণের মধ্যে পড়েছি যে বাইরে আসার পরেও মনে হচ্ছিল আমাকে আক্রমণ করা হচ্ছে ৷ আমাকে তা প্রতিহত করার জন্য তৈরি থাকতে হবে ৷ মেন্টালি আর ইমোশনালি আমার কাছে সেই সময়টা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং ছিল ৷ ঘরের মধ্যে যখন ছিলাম তখনও, রিয়েলিশি শো শেষে বেরোনোর পরেও ছিল সেই একই পরিস্থিতি ৷ তারপরেও বলব, এই শো আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে ৷ বিশেষ করে কাজ করার ক্ষেত্রে ৷"
সাক্ষাৎকারে শিল্পার বোন আরও জানিয়েছেন, বিগ বস-এর ঘরে থাকার সময় ব্য়ক্তিগত দিক থেকে একাধিক প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর ৷ শমিতা বলেন, "শো থেকে বেরোনোর পর আমি ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে পড়েছিলাম ৷ আর আমার মনে হয় এই ঘরে থাকার জন্যই সেটা হয়েছে ৷ কারণ ঘরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে হত ৷ একবার ভেবে দেখুন, আপনি সকালে উঠছেন আর আপনার চারপাশের লোকজন একে অপরের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছে, এমনকী, সামান্য টুথপেস্ট নিয়েও চিৎকার করছে ৷ এই ধরনের পরিবেশকে মোটেও ভালো বলা যায় না ৷ এটা মানসিকভাবে তোমাকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে ৷"
শমিতা Voot-এ Bigg Boss OTT 1-এ অংশগ্রহণ করেন। সেই বছরের শেষের দিকে, তিনি টেলিভিশনে Bigg Boss 15-এ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি এই সিজনের প্রথম এবং শেষ ক্যাপ্টেন ছিলেন ৷ এখনও পর্যন্ত একমাত্র প্রতিযোগী যিনি দুবার ঘরে ক্যাপ্টেনসির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তৃতীয় রানার-আপ হিসেবে শোতে তাঁর জার্নি শেষ করেন ৷