'বাড়ির বৌ বাইরে কাজ করবে কেন?...' জাতীয় পুরস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালকের মন্তব্য়ে বিতর্ক নেটপাড়ায়

'বাড়ির বৌ বাইরে কাজ করবে কেন?...' জাতীয় পুরস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালকের মন্তব্য়ে বিতর্ক নেটপাড়ায়
পুত্রবধূ গওহর খানকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে সঙ্গীতশিল্পী ইসমাইল দরবার ৷ সোশাল মিডিয়ায় ট্রলড জনপ্রিয় এই সুরকার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 2:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: বলিউড একাধিক সুরেলা গান উপহার দিয়েছেন জাতীয় পুরস্কার জয়ী সঙ্গীত পরিচালক ইসমাইল দরবার ৷ 'হাম দিল দে চুকে সনম' বা 'দেবদাস' সিনেমায় সুরেলা সফর হয়েছে তাঁরই হাত ধরে ৷ এহেন সঙ্গীত পরিচালকের মানসিকতা নিয়ে এবার প্রশ্ন উঠেছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ বিয়ের পর বাড়ির মহিলা বাইরে কাজ করবে, এমনটা তিনি মেনে নিতে পারেন না ৷ তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার শিকার সঙ্গীত জগতের অন্যতম এই সুরকার ৷
বিতর্কের সূত্রপাত
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইসমাইল দরবার বৌমা তথা অভিনেত্রী গওহর খানের কাজ করা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন ৷ ইসমাইল গওহরের প্রশংসা করে জানান, স্ত্রীর ভূমিকা ও সন্তানের মা হওয়ার ভূমিকা খুব সুন্দরভাবে পালন করছেন অভিনেত্রী ৷ কিন্তু তিনি এটা মেনে নিতে পারেন না, বিয়ে হওয়ার পর বা মা হওয়ার পর কোনও মহিলা বাইরে কাজ করুক ৷ আর এই কথাতেই সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে ৷
কী বলেছেন ইসমাইল দরবার ?
সঙ্গীত পরিচালক বলেন, "আমি পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে এসেছি ৷ আজও টেলিভিশনে যদি কোনও সেনসেশনাল দৃশ্য আসে আমরা তা বন্ধ করে দিই ৷ গওহর এখন আমাদের পরিবারের একজন ৷ এখন তাঁর সম্মান আমাদের ওপরও নির্ভরশীল ৷ কিন্তু আমি বলতে পারি না তাঁকে বাইরের কাজ বন্ধ করে দিতে ৷ এই অধিকার একমাত্র আমার ছেলে জয়ৈদের আছে ৷"
সুরকারের কথায়, "আমি এমন কিছু পর্দায় দেখি না যা সমস্যায় ফেলে বা বিরক্ত করে ৷ কারণ আমি জানি, ওই ধরনের বিষয় আমি সহ্য করতে পারব না ৷" এরপরেই তিনি সেই সাক্ষাৎকারে নিজের স্ত্রী আয়েষার উদাহরণ টেনে আনেন ৷ তিনি জানান, তাঁর স্ত্রী মা হওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল ৷ তিনি জানান, তাঁর স্ত্রী পরিবারের জন্য বিশাল বড় আত্মত্যাগ করেছে ৷
সোশাল মিডিয়ায় তরজা
এই সাক্ষাৎকার সামনে আসার পরেই নেটিজেনদের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন সুরকার ৷ এক রেডিট ব্যবহারকারী লিখেছেন, "বাড়িতে তাহলে উপার্জন করেন কে ? গওহর ভীষণই জনপ্রিয় একজন অভিনেত্রী ৷ এই পরিবারের একজন সফল ব্যক্তি ৷" আর এক নেটিজেন প্রশ্ন তুলেছেন, "গওহর কাজ করবে কি করবে না, তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার জয়ৈদকে কে দিয়েছে ? গওহর প্রাপ্তবয়স্ক একজন মহিলা ৷ নাবালিকা নন ৷"
অনেক আবার ইসমাইলের "পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা" নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ অনেকেই জানিয়েছেন ইনফ্লুয়েন্সার-কোরিয়োগ্রাফার জয়ৈদের থেকে গওহরের কেরিয়ার অনেক বেশি উজ্জ্বল ৷ এক নেটিজেন লেখেন, "পুরনো মানসিকতা, ভীষণ লজ্জার ৷ যেহেতু সে মহিলা তাই তাঁকে বাড়িতে থাকতে হবে ৷ বৌমাকে কাজে যেতে বারণ করার বদলে আপনার ছেলেকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে বলুন ৷" আবার আর এক নেটিজেন নাগমাকে এই পরিবার থেকে পিছু ছাড়াতে বলেছেন ৷ কারণ ইসমাইলের আরেক ছেলে আওয়েজ নাগমা মীরজকরকে বিগ বসের ঘরে প্রেম প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ দুজনেই এ শো থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন ৷ কিন্তু গওহর খানের মতোই নাগমার অবস্থা হবে বলে মনে করছেন নেটিজেনরা ৷ তাই আগে থেকেই তাঁকে সতর্ক করছেন ৷
গওহর-জয়ৈদের সম্পর্ক
অতিমারির কারণে লকডাউনের সময় গওহর খান ও জৈয়দ দরবার বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল একটি গ্রসারির দোকানে ৷ সেখান থেকেই সোশাল মিডিয়ায় মেসেজের আদান-প্রদান ৷ শুরু হয় প্রেম পর্ব ৷ 2020 সালে তাঁরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ 2023 সালে তাঁদের কোলে আসে প্রথম সন্তান জেহান ৷ এরপর 2025 সালে তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র সন্তান আসে ৷ শ্বশুর ইসমাইল দরবার পুত্রবধূকে নিয়ে নিজের পুরনো মানসিকতা প্রকাশ করলেন নেটিজেনরা গওহরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৷ তিনি যেভাবে সংসার, সন্তানের সঙ্গে কেরিয়ার সামলে চলেছেন তার তারিফ নেটিজেনদের মুখে মুখে ৷