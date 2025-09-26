আন্তর্জাতিক তারকাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিলজিৎ ! Emmy মনোনয়নে সেরার লড়াইয়ে 'চমকিলা'

আন্তর্জাতিক তারকাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিলজিৎ ! Emmy মনোনয়নে সেরার লড়াইয়ে 'চমকিলা'
এমির মঞ্চে ভাগ্য ঝলমল করবে দিলজিৎ দোসাঞ্জের ?
Published : September 26, 2025 at 10:29 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: পঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ (Diljit Dosanjh) আনন্দে আত্মহারা ৷ এতদিনের কেরিয়ারে প্রথমবার তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক এমি পুরস্কারের মনোনয়ে জাদা করে নিয়েছে ৷ নিউ ইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ টেলিভিশন আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস ঘোষণা করেছে এমি পুরস্কারের (International Emmy Awards 2025) জন্য ভারতীয় কোন সিনেমা-সিরিজ এন্ট্রি নিয়েছে প্রতিযোগিতায় ৷
বৃহস্পতিবারের ঘোষণায় জানা যায়, সেরা অভিনেতা ক্যাটাগরিতে ইন্টারন্যাশনাল এমি অ্যাওয়ার্ডসের জন্য মনোনিত হয়েছেন দিলজিৎ ৷ ইমতিয়াজ আলি (Imtiaz Ali) পরিচালিত বায়োপিক 'অমর সিং চমকিলা'য় (Amar Singh Chamkila) দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য মনোনিত হয়েছেন দিলজিৎ ৷ পাশাপাশি ইমিতাজ পরিচালিত এই সিনেমা আরও একটি বিভাগে নমিনেশন পেয়েছে, তা হল টিভি মুভি/মিনি-সিরজ ক্যাটাগরি ৷ উইন্ডো সিট ফিল্মস প্রযোজিত, নেটফ্লিক্স সিনেমাটিতে দোসাঞ্জকে 1988 সালে গুলি করে হত্যা করা পঞ্জবি গায়কের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে ৷ দোসাঞ্জের বিপরীতে চমকিলার গায়িকা-স্ত্রী অমরজোত চরিত্রে দেখা গিয়েছে পরিণীতি চোপড়াকে ৷
সেরা অভিনেতা বিভাগে দোসাঞ্জ প্রতিযোগিতায় রয়েছেন একাধিক খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক তারকাদের সঙ্গে ৷ তালিকায় রয়েছেন ব্রিটেনের ডেভিড মিচেল (সিনেমা- লুডভিগ) স্পেনের ওরিওল প্লা (সিনেমা- ইয়ো, অ্যাডিকটো) ও কলম্বিয়ার দিয়েগো ভাসকেজের (সিনেমা- ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অফ সলিটিউড) সঙ্গে ৷
যেখানে অন্যদিকে চমকিলা সিনেমা 'হেরহাউসেন: দ্য ব্যাংকার অ্যান্ড দ্য বোম্ব" (জার্মানি)', 'লস্ট বয়েজ অ্যান্ড ফেয়ার্স' (যুক্তরাজ্য) এবং 'ভেন্সার ও মরির' (চিলি)-র সঙ্গে টিভি মুভি/মিনি-সিরিজ পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতায় রয়েছে। 24 নভেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া 53তম আন্তর্জাতিক এমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।
এরআগে ভারত থেকে আন্তর্জাতিক এমি জয়ীদের মধ্যে রয়েছে নেটফ্লিক্সের দিল্লি ক্রাইম ৷ 2020 সালে সেরা ড্রামা ক্যাটগরিতে এই সিরিজের ঝুলিতে এমি পুরস্কার আসে ৷ কমেডিয়ান বীর দাস বেস্ট কমেটি ট্রফি জেতেন 2021 সালে ৷