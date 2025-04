ETV Bharat / entertainment

হাত ধরেছেন রত্নাকরদের, সংশোধনাগারে 'হাজার চুরাশির মা' অলকানন্দা - ALOKANANDA ROY

অলকানন্দা রায় ও তাঁর সন্তানরা ( Special Arrangement )

Published : April 29, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 10:48 AM IST

হায়দরাবাদ, 29 এপ্রিল: দস্যু রত্নাকর কীভাবে মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণত হলেন সেই গল্প সকলেরই জানা ৷ গভীর জঙ্গলে যদি সেই ব্রাহ্মণ দস্যুকরকে পাপবোধ বা পাপের ফল ভোগ না বোঝাতেন তাহলে কী মহাকাব্য রামায়ণের রচনা হত ? হয়ত না ৷ বর্তমান সময়েও দাগী আসামী থেকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার দিশা দেখিয়ে চলেছে সমাজকর্মী-নৃত্যশিল্পী অলোকানন্দা রায় ৷ নাচকে হাতিয়ার করে, ভালোবাসা-মমতায় একসময়ের কুখ্যাত অপরাধীদের জীবনের নতুন ছন্দে ফিরিয়ে আনা যে সম্ভব তা প্রমাণ করেছেন অলকানন্দা রায় ৷ আন্তর্জাতিক নৃত্যদিবসে সেই জার্নির কথা শুনল ইটিভি ভারত ৷ একদম ছোট বয়স থেকেই নিয়েছেন নাচের তালিম ৷ অলোকানন্দা বলেন, "আমাদের বাড়িতে গান-বাজনার পরিবেশ ছিল ৷ নাচতে চিরকাল ভালোবাসি ৷ আমার নাচের স্কুলে কোনও পরীক্ষা হয়নি ৷ আমায় যদি কখনও নাচের পরীক্ষা দিতে হত তাহলে আমি নাচ শিখতে পারতাম না ৷ নাচটা আনন্দের সঙ্গে আসে ৷ নাচে আমার কোনও ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট নেই ৷ কিন্তু ওটাই করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি ৷"

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার এবং সমাজকর্মী হিসাবে অলকানন্দা রায় বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দীদের ফিরিয়েছেন সমাজের মূল স্রোতে ৷ নৃত্যশিল্পী বলেন, "মেয়েদের নাচ শেখাতে গিয়ে আমার জেলের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো ছেলেদের দেখে কষ্ট হয়েছে ৷ আমার মনে হয়েছে ওরাও কারোর ছেলে, কারোর ভাই, কারোর বাবা ৷ কোনও শিশু যখন জন্মায় তার মা কি কখনও ভাবে যে তার সন্তান এই ধরনের পরিস্থিতিতে পরবে !" অলকান্দা রায় আরও বলেন, "অনেক কিছু অঘটন ঘটে যায় ৷ আমি অনেক কম বয়সে মা হয়েছি ৷ সংশোধনাগারে বন্দীদের দেখে আমার মাতৃসত্তা জেগে উঠেছিল ৷ এখনও ওদের কাছ থেকে প্রচন্ড ভালোবাসা পাই ৷ আমি সংশোধনাগারের ভীতরে নিজেকে নিরাপদ মনে করি ৷" প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বন্দীদের নিয়ে মঞ্চস্থ হয় 'বাল্মিকী প্রতিভা' ৷ যা আলাদা ইতিহাস তৈরি করেছে ৷ অলকানন্দা রায় বলেন, "ভীষণ মজা করে রিহার্সাল করেছি সকলের সঙ্গে ৷ নাচের কস্টিউম তৈরি, প্রপস বানানো, ওরা নিজেরাও জানত না, ওদের মধ্যে এত গুণ লুকিয়ে রয়েছে ৷ ওদের যদি ব্যাকস্টেজে দেখো, কীভাবে ওরা সবকিছু অ্যারেঞ্জ করে তাহলে অবাক হবে ৷ আর্মিতে কাজ করার মতো দক্ষতা রাখে ৷ ভুল করলে বকাও খায়, আমার হাতে মারও খায় ৷ কিন্তু ওরা জানে এই মার খাওয়ার পর আমি ভালোবাসব ৷ ওরা সেই ভালোবাসার কাঙাল ৷" পাশাপাশি এখান থেকেই অভিনেতা হিসাবে আবিষ্কার হয়েছে নাইজেল আকারার ৷ একাধিক অভিযোগে নাইজেল ছিলেন জেলবন্দী ৷ ছিলেন প্রচন্ড রাগী, বদমেজাজী ৷ কিন্তু অলকানন্দা তাঁকে ধীরে ধীরে জীবনের নতুন রূপ দেখায় ৷ শিল্পীর কথায়, নাইজেল ভীষণ প্রতিভাবান ৷ কিন্তু দুষ্টু ৷ সংশোধনাগারে নাকি খুব জ্বালিয়েছে ৷ কিন্তু কখনও শিল্পীর বিশ্বাস ভাঙেননি ৷ সেখান থেকে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের ছবি মুক্তধারাতে অভিনয়ের সুযোগ পান নাইজেল ৷ শুরু করেন জীবনের নতুন অধ্যায় ৷ তবে শুধু নাইজেল নন, এমন অনেক বন্দী আছেন আজ যাঁরা মাথা উঁচু করে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ৷ কেউ মুম্বইয়ে বড় হোটেলে মাস্টার শেফ হিসাবে কাজ করছেন ৷ কেউবা ট্রাক চালক থেকে ট্রাকের মালিক হয়েছেন ৷ কেউবা, এলাকাতেই বড় শাড়ির দোকান খুলে ব্যবসা করছেন ৷ একসময় যাঁরা কুখ্যাত অপরাধী ছিলেন আজ তাঁরা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন ৷ সংশোধনাগারে বন্দীদের নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি সেখানকার শিশুদের শিক্ষা নিয়েও বিশেষ সচেতনতা গ্রহণ করেন নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা ৷ তিনি সংশোধনাগারের শিশুদের স্কুলমুখী করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর কথায়, "জেলের ভিতরে যে সকল মায়েরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে থাকেন আমি তাঁদের কাছে দিদুন ৷ তাদের গল্প শোনাই ৷ একদিন একটা ছোট্ট বাচ্চা আমার কাছে জানতে চায়, বাড়ি কি ? বাড়ি কোথায় ? এই প্রশ্ন আমাকে চমকে দিয়েছিল ৷ মানসিকভাবে খুব ডিস্টার্ব হয়েছিলাম ৷ তারপরেই তাদের শিক্ষা-পড়াশোনা নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷" সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এখন চারিদিকে যা পরিস্থিতি সেখানে সকলেই ফোনে ব্যস্ত ৷ কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না ৷ মনের কথা শেয়ার করে না ৷ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত ৷ ফলে আগামীতে এই জেনারেশনকে দেখে বেশ ভয় পান নৃত্যশিল্পী ৷ পাশাপাশি জানান, সংশোধনাগারে যাঁরা জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসে তাঁদের সমাজ আগের মতো গ্রহণ করতে চায় না ৷ তিনি বলেন, "আমার এখন 75 বছর বয়স ৷ আমার জীবন তো শেষের দিকে ৷ আমার মাঝেমধ্যে মনে হয় কোন পৃথিবীতে রেখে যাচ্ছি এদের ৷ আমার মনে হয় ওদের সবথেকে বড় শাস্তি হল যখন ওরা জেল থেকে বেরিয়ে আসে তখন সমাজ ওদের আগের মতো মেনে নেয় না ৷ অপরাধী হিসাবেই তাঁদের দেখে ৷ ফলে সমাজের এই মানসিকতা বদলাতে হবে ৷" অলকানন্দা রায় একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব যিনি সমাজকে উন্নত করতে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আজও। আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে তাঁর এই জার্নিকে কুর্নিশ জানায় ইটিভি ভারত ৷ 'রাখীদি নিজের ভাইকে হারিয়েছেন, তাঁর নামও শিবু, হয়তো সেই কারণেই...' - নন্দিতা রায়

