ETV Bharat / entertainment

আমি এমন অভাগা মা, বুকের দুধ শুকিয়েছে কিনা, বুঝতে পারছি না- সোহিনী - SOHINI GANGULY MISCARRIAGE

22 অগস্ট প্রসবের আগেই মৃত্যু হয় সন্তানের । সেদিন সকাল থেকে ঠিক কী ঘটেছিল? স্বামীকে পাশে নিয়ে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন সোহিনী ৷

influencer-sohini-ganguly-and-husband-finally-opens-up-after-miscarriage-post-new-video-about-lost-pregnancy
সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায়-অনির্বাণ দে রায় (ভিডিয়ো স্ক্রিনশট)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 11:57 AM IST

5 Min Read

হায়দরাবাদ, 3 অগস্ট: সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিতর্ক যেন থামছেই না ৷ 22 অগস্টের আগে এবং পরে তাঁর জীবন ও পরিবারের ওপর দিয়ে কোন ঝড় বয়ে গিয়েছে তা নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন তিনি ৷ দীর্ঘ 1 ঘণ্টার ভিডিয়োতে সোহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর সঙ্গে ঠিক কী কী হয়েছিল ৷ মেক আপ আর্টিস্ট এবং ইনফ্লুয়েন্সার হিসাবে সমাজমাধ্যমে বেশ পরিচিত মুখ সোহিনী। অন্তঃসত্ত্বা সোহিনী হাসপাতালে মৃত সন্তান প্রসব করেন। এরপরেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলে পরিবার।

22 অগস্ট প্রসবের আগেই মৃত্যু হয় সন্তানের । সেদিন সকাল থেকে ঠিক কী ঘটেছিল? স্বামীকে পাশে নিয়ে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন সোহিনী ৷ সেখানেই উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর কিছু কথা। এমনকী,গর্ভাবস্থা জানার পর থেকে চিকিৎসক যা যা প্রেসক্রিপশনে লিখেছেন তার সবই তুলে ধরেন তিনি। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমি এমন অভাগা মা, বুকের দুধ শুকিয়েছে কিনা, বুঝতে পারছি না ৷ আমার সেলাই এখনও কাটেনি ৷ তাও আমায় এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে ৷"

সোহিনী বলেন, "22 তারিখ ভোরবেলা হঠাৎ করে বেবি মুভমেন্ট কম আসে ৷ আমি সাড়ে 5টা নাগাদ স্বামীকে (অনির্বাণ দে রায়) বলি মুভমেন্ট চেক করতে ৷ ও কানপেতে শুনে বলে সামান্য পাচ্ছি তো ৷ সাড়ে 7টা নাগাদ চিকিৎসককে ফোন করি ৷ তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন ৷" এরপর সোহিনীর স্বামী জানান চিকিৎসক, সেই সময় পেটের মধ্যে বেবির ফেটাল হার্ট রেট চেক করে দেখেন পার মিনিট 108 রেট আসে ৷ এরপর সোহিনীর স্বামী প্রত্যেকটি প্রেসক্রিপশন দেখান এবং জানান স্ত্রীর ব্লাড প্রেশার কখন-কীরকম ছিল ৷

মূলত, গর্ভেই সন্তানের মৃত্যু হওয়ার পর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলে পরিবার। চিকিৎসকের প্রতি ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয় একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে। যা ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ পরে অবশ্য তা ডিলিটও করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিতর্ক থামেনি। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আসরে নামেন চিকিৎসকও। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি বলেন, "22 তারিখ খুব সকালে সোহিনীর স্বামীর ফোন পাই বাচ্চা নড়ছে না জানিয়ে। রোগীর ব্লাড প্রেশার বেশি ছিল, বাচ্চার মাপ খুব ছোট, বয়সও খানিকটা বেশি ছিল বলে দেরি না করে বাড়িতে আসতে বলি। সকাল আট’টা নাগাদ তাঁরা আসেন, পরীক্ষা করে দেখি বাচ্চার হার্ট সাউন্ড নেই। মায়ের প্রেশারও বেশি ছিল। সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হতে বলি।"

এমনকী, চিকিৎসক অভিযোগ করেন পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে ভাঙচুরের চেষ্টা করেন, গায়ে হাত তোলার চেষ্টা করেন ৷ চিকিৎসকের যুক্তি ছিল, 'কনসিল্‌ড অ্যাক্সিডেন্টাল হেমারেজ' অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের দেহে অভ্যন্তরীণ রক্তপাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে শিশুর। চিকিৎসকের বয়ান প্রকাশ্যে আসতেই নেটদুনিয়া উত্তাল হয়। সোহিনীর প্রতি ধেয়ে আসে কটাক্ষ। এরপরেই এদিন, একাধিক প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে দম্পতি জানান, শুরু থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই এগিয়েছেন তাঁরা। গর্ভাবস্থার একেবারে শেষের দিকে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ দেওয়া হয় সোহিনীকে।

দম্পতি বলেন, "আমরা চিকিৎসকের একটা ডেটও মিস করিনি ৷ ওনার পরামর্শ ছাড়া কিচ্ছু করিনি ৷ আমরা দুদিনের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলাম বোলপুর ৷ মেডিক্যালি ফিট ছিলাম চিকিৎসক নিজে বলেছেন ৷ আমার যদি সিরিয়াস কোনও সমস্যা থাকত তাহলে কী নয়মাসের মাথায় আমরা এমন আনন্দ করতে পারতাম ? এমনকী, চিকিৎসক আমার স্ত্রীর ভিডিয়ো দেখতেন ৷" এরপর ভিডিয়োতে অভিযোগ করা হয়, পৌনে 11টা নাগাদ ওনার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সোহিনীকে ৷ তখন ও ব্লাড প্রেশার নর্মাল ছিল ৷ ইউএসজি দেখে উনি লেখেন, 'কর্ড অ্যারাউন্ড নেক' ৷ এরপর কেবিনে নিয়ে যান চিকিৎসক ৷ স্টেথো নিয়ে দেখেন, বাচ্চা নড়ছে কি না ৷ তখনও বাচ্চা নড়ছিল ৷ তখন চিকিৎসককে ধর্ম সংকটে পড়ে যান ৷ বাচ্চা প্রি-ম্যাচিওর ৷ একদিন অবজার্ভেশনে রাখার কথা বলেন ৷ কারণ চিকিৎসকের কোনও ক্লাস অ্যাটেন্ড করার ছিল ৷ যদি তেমন কিছু বোঝেন তারপর অপারেশন করবেন ৷

দম্পতির কথায়, "আমরা ভয় পাচ্ছিলাম ৷ আমি চিকিৎসককে গিয়ে বলি, বারবার বাচ্চার হার্ট রেট পরিবর্তন হচ্ছে ৷ আপনি অস্ত্রোপচার করে দিন ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ হাসাপাতালে থাক ৷ মনিটরিংয়ে রাখা হবে ৷ বেডে দেওয়ার পর কোনও মনিটারিং সিস্টেম রাখা হয় না ৷ অনেকক্ষণ থাকার পর দুজন নার্স ছিলেন ৷ একজনকে বলেছিলাম, একটু অক্সিজেনটা দেবেন ৷ আমার বাচ্চা তাহলে পাবে আমার থেকে ৷ একজন নার্স বলেন, তুমি বলবে না তোমার কী দরকার ৷ আমরা যেটা ভালো বুঝব সেটাই করব ৷"

এরপরেই একাধিক অভিযোগ উঠতে থাকে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ৷ কীভাবে আচমকাই চিকিৎসক জানান, বাচ্চার রেট পাওয়া যাচ্ছে না, হাসপাতালে ইউএসজি-র কোনও সুবিধা না থাকা, অন্য জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা ইত্যাদি করা হয় ৷ রিপোর্টে বলা হয়, বাচ্চা মারা গিয়েছে ৷ এই অবস্থায় চিকিৎসক বাড়িতে চলে যান ৷ হাসপাতালে আসতে রাজি হন না কারণ বাচ্চা মারা গিয়েছে ৷ গোটা ভিডিয়োতে সোহিনী ও তাঁর স্বামী জানান, কীভাবে চিকিৎসকের গাফিলতিতে পেটের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে ছোট্ট জীবন ৷

হায়দরাবাদ, 3 অগস্ট: সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিতর্ক যেন থামছেই না ৷ 22 অগস্টের আগে এবং পরে তাঁর জীবন ও পরিবারের ওপর দিয়ে কোন ঝড় বয়ে গিয়েছে তা নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন তিনি ৷ দীর্ঘ 1 ঘণ্টার ভিডিয়োতে সোহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর সঙ্গে ঠিক কী কী হয়েছিল ৷ মেক আপ আর্টিস্ট এবং ইনফ্লুয়েন্সার হিসাবে সমাজমাধ্যমে বেশ পরিচিত মুখ সোহিনী। অন্তঃসত্ত্বা সোহিনী হাসপাতালে মৃত সন্তান প্রসব করেন। এরপরেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলে পরিবার।

22 অগস্ট প্রসবের আগেই মৃত্যু হয় সন্তানের । সেদিন সকাল থেকে ঠিক কী ঘটেছিল? স্বামীকে পাশে নিয়ে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন সোহিনী ৷ সেখানেই উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর কিছু কথা। এমনকী,গর্ভাবস্থা জানার পর থেকে চিকিৎসক যা যা প্রেসক্রিপশনে লিখেছেন তার সবই তুলে ধরেন তিনি। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমি এমন অভাগা মা, বুকের দুধ শুকিয়েছে কিনা, বুঝতে পারছি না ৷ আমার সেলাই এখনও কাটেনি ৷ তাও আমায় এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে ৷"

সোহিনী বলেন, "22 তারিখ ভোরবেলা হঠাৎ করে বেবি মুভমেন্ট কম আসে ৷ আমি সাড়ে 5টা নাগাদ স্বামীকে (অনির্বাণ দে রায়) বলি মুভমেন্ট চেক করতে ৷ ও কানপেতে শুনে বলে সামান্য পাচ্ছি তো ৷ সাড়ে 7টা নাগাদ চিকিৎসককে ফোন করি ৷ তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন ৷" এরপর সোহিনীর স্বামী জানান চিকিৎসক, সেই সময় পেটের মধ্যে বেবির ফেটাল হার্ট রেট চেক করে দেখেন পার মিনিট 108 রেট আসে ৷ এরপর সোহিনীর স্বামী প্রত্যেকটি প্রেসক্রিপশন দেখান এবং জানান স্ত্রীর ব্লাড প্রেশার কখন-কীরকম ছিল ৷

মূলত, গর্ভেই সন্তানের মৃত্যু হওয়ার পর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলে পরিবার। চিকিৎসকের প্রতি ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয় একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে। যা ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ পরে অবশ্য তা ডিলিটও করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিতর্ক থামেনি। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আসরে নামেন চিকিৎসকও। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি বলেন, "22 তারিখ খুব সকালে সোহিনীর স্বামীর ফোন পাই বাচ্চা নড়ছে না জানিয়ে। রোগীর ব্লাড প্রেশার বেশি ছিল, বাচ্চার মাপ খুব ছোট, বয়সও খানিকটা বেশি ছিল বলে দেরি না করে বাড়িতে আসতে বলি। সকাল আট’টা নাগাদ তাঁরা আসেন, পরীক্ষা করে দেখি বাচ্চার হার্ট সাউন্ড নেই। মায়ের প্রেশারও বেশি ছিল। সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হতে বলি।"

এমনকী, চিকিৎসক অভিযোগ করেন পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে ভাঙচুরের চেষ্টা করেন, গায়ে হাত তোলার চেষ্টা করেন ৷ চিকিৎসকের যুক্তি ছিল, 'কনসিল্‌ড অ্যাক্সিডেন্টাল হেমারেজ' অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের দেহে অভ্যন্তরীণ রক্তপাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে শিশুর। চিকিৎসকের বয়ান প্রকাশ্যে আসতেই নেটদুনিয়া উত্তাল হয়। সোহিনীর প্রতি ধেয়ে আসে কটাক্ষ। এরপরেই এদিন, একাধিক প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে দম্পতি জানান, শুরু থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই এগিয়েছেন তাঁরা। গর্ভাবস্থার একেবারে শেষের দিকে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ দেওয়া হয় সোহিনীকে।

দম্পতি বলেন, "আমরা চিকিৎসকের একটা ডেটও মিস করিনি ৷ ওনার পরামর্শ ছাড়া কিচ্ছু করিনি ৷ আমরা দুদিনের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলাম বোলপুর ৷ মেডিক্যালি ফিট ছিলাম চিকিৎসক নিজে বলেছেন ৷ আমার যদি সিরিয়াস কোনও সমস্যা থাকত তাহলে কী নয়মাসের মাথায় আমরা এমন আনন্দ করতে পারতাম ? এমনকী, চিকিৎসক আমার স্ত্রীর ভিডিয়ো দেখতেন ৷" এরপর ভিডিয়োতে অভিযোগ করা হয়, পৌনে 11টা নাগাদ ওনার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সোহিনীকে ৷ তখন ও ব্লাড প্রেশার নর্মাল ছিল ৷ ইউএসজি দেখে উনি লেখেন, 'কর্ড অ্যারাউন্ড নেক' ৷ এরপর কেবিনে নিয়ে যান চিকিৎসক ৷ স্টেথো নিয়ে দেখেন, বাচ্চা নড়ছে কি না ৷ তখনও বাচ্চা নড়ছিল ৷ তখন চিকিৎসককে ধর্ম সংকটে পড়ে যান ৷ বাচ্চা প্রি-ম্যাচিওর ৷ একদিন অবজার্ভেশনে রাখার কথা বলেন ৷ কারণ চিকিৎসকের কোনও ক্লাস অ্যাটেন্ড করার ছিল ৷ যদি তেমন কিছু বোঝেন তারপর অপারেশন করবেন ৷

দম্পতির কথায়, "আমরা ভয় পাচ্ছিলাম ৷ আমি চিকিৎসককে গিয়ে বলি, বারবার বাচ্চার হার্ট রেট পরিবর্তন হচ্ছে ৷ আপনি অস্ত্রোপচার করে দিন ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ হাসাপাতালে থাক ৷ মনিটরিংয়ে রাখা হবে ৷ বেডে দেওয়ার পর কোনও মনিটারিং সিস্টেম রাখা হয় না ৷ অনেকক্ষণ থাকার পর দুজন নার্স ছিলেন ৷ একজনকে বলেছিলাম, একটু অক্সিজেনটা দেবেন ৷ আমার বাচ্চা তাহলে পাবে আমার থেকে ৷ একজন নার্স বলেন, তুমি বলবে না তোমার কী দরকার ৷ আমরা যেটা ভালো বুঝব সেটাই করব ৷"

এরপরেই একাধিক অভিযোগ উঠতে থাকে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ৷ কীভাবে আচমকাই চিকিৎসক জানান, বাচ্চার রেট পাওয়া যাচ্ছে না, হাসপাতালে ইউএসজি-র কোনও সুবিধা না থাকা, অন্য জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা ইত্যাদি করা হয় ৷ রিপোর্টে বলা হয়, বাচ্চা মারা গিয়েছে ৷ এই অবস্থায় চিকিৎসক বাড়িতে চলে যান ৷ হাসপাতালে আসতে রাজি হন না কারণ বাচ্চা মারা গিয়েছে ৷ গোটা ভিডিয়োতে সোহিনী ও তাঁর স্বামী জানান, কীভাবে চিকিৎসকের গাফিলতিতে পেটের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে ছোট্ট জীবন ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

SOHINI GANGULY NEW BORN DEATHসোহিনী গাঙ্গুলিINFLUENCER SOHINI GANGULY LOST BABYSOHINI GANGULY CONTROVERSYSOHINI GANGULY MISCARRIAGE

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.