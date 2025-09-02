ETV Bharat / entertainment

Interview: ভেনিসে বন্ধ ঘরে মায়ের বুক ফাটা কান্নার সাক্ষী 'ইকোস অফ ভ্যালর'... - INDIRA DHAR AND DIVYA DUTTA

যুদ্ধে নিহত সেনা অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা-মায়ের জার্নি এবার জানছে গোটা দেশ ৷ ভেনিস থেকে নিজেদের অনুভূতি ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন ইন্দিরা-দিব্যা দত্তা ৷

indira-dhar-divya-dutta-on-echoes-of-valour-screened-at-82nd-venice-film-festival
ভেনিস থেকে পরিচালক ইন্দিরা- অভিনেত্রী দিব্যা দত্তা (পোস্টার/ফেসবুক)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 4:11 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 4:27 PM IST

6 Min Read

হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'ইকোস অফ ভ্যালর' (ECHOES OF VALOUR) দেখে চোখে জল দর্শকদের ৷ সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে দেশের এমন অনেক বীর জওয়ান রয়েছেন যাঁরা শহীদ হয়েছেন হাসি মুখে ৷ দেশ মনে রেখেছে তাঁদের বীরত্ব ৷ কিন্তু সেই বীর সন্তানের পরিবার বাকি জীবন কীভাবে কাটায়, কজন জানেন সেই কথা ? যুদ্ধে নিহত সেনা অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা-মায়ের জার্নি এবার জানছে গোটা দেশ ৷ নেপথ্যে পরিচালক ইন্দিরা ধরের 'ইকোস অফ ভ্যালর' ৷ শহীদের মা শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে দিব্যা দত্তা ৷ বাবা রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে চরিত্রে রয়েছেন নীরজ কবি ৷

সম্প্রতি ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই সিনেমার ক্লোজড স্ক্রিনিং হয়ে গিয়েছে ৷ উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা-দিব্যা ৷ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে হৃতিক রোশন-দীপিকা পাড়ুকোনের 'ফাইটার' সিনেমা খ্যাত ঋষভ সাহনিকে ৷ সিনেমার স্ক্রিনিংয়ের পর কেমন ছিল অভিজ্ঞতা ? কেমন কেটেছে শুটিংয়ের দিনগুলি ? ভেনিস থেকে ইটিভি ভারতকে জানালেন পরিচালক ইন্দিরা, অভিনেত্রী দিব্যা ও ঋষভ ৷

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'ইকোস অফ ভ্যালর' সিনেমার ক্লোজড ডোর স্ক্রিনিং নিয়ে দিব্যা দত্তা বলেন, "'ইকোস অফ ভ্যালর' প্রথমবারের মতো এই চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ৷ দর্শকদের যে পরিমান সাড়া পেয়েছি তাতে আমরা অভিভূত ৷ বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে এই ছবিটা দেখেছেন ৷ সিনেমা শেষে প্রেক্ষাগৃহে সকলে চুপ ৷ শব্দহারা ৷ সকলে চুপচাপ, হল থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ তারপর তাঁদের অনুভূতি আমাদের সামনে ব্যক্ত হয় ৷ আমরা আনন্দিত ৷ আমি এখানকার দর্শকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ আমি নিশ্চিত এই সিনেমা আরও উঁচুতে উড়বে এবং যেখানে এই ছবিটি পৌঁছানোর যোগ্য সেখানে পৌঁছাবে।"

ভেনিসে 'ইকোস অফ ভ্যালর' সিনেমার জার্নি (ইটিভি ভারত)

পরিচালক ইন্দিরাও স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত ৷ কিছুটা আবেগতাড়িতও বটে ৷ তিনি বলেন, "এই সিনেমা এক ভারতীয় শহীদ জওয়ানের মায়ের জার্নি ৷ ভেনিসে এই সিনেমাকে ঘিরে দর্শকদের অসাধারণ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি ৷ আমি সত্যই আনন্দিত যে দিব্য়া দত্তার সঙ্গে আমি এই ছবিটা বানাতে পেরেছি ৷ আমি চাই প্রত্যেক ভারতবাসী এই সিনেমাটা দেখুক ৷"

একজন প্রয়াত সেনার মায়ের চরিত্রে অভিনয়, কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল ? দিব্যা জানান, "পর্দায় শুক্লা বন্দোপাধ্যায় হওয়ার জার্নির ক্ষেত্রে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং দিক ছিল প্রথমত, তার জীবন যাপন করা সহজ নয়। তিনি ছিলেন শক্তি, সাহস এবং করুণার এক প্রতিমূর্তি ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর এই সিনেমা আমার কাছে যেন এক বিশাল দায়িত্বের মতো মনে হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই চরিত্রে অভিনয় করা সহজ হবে না ৷ শুধু সেটে লাইন মুখস্থ করে অভিনয় নয়, সেই মায়ের যন্ত্রণা অনুভব করা, সেই মায়ের কষ্ট অনুভব করা, চরিত্রের প্রতি যতটা আন্তরিক, ততটা আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করা।"

যে কোনও বায়োপিকে অভিনয় করা সহজ নয় ৷ আরও কঠিন হয়ে যায় যখন সেই চরিত্র চোখের সামনে থাকে ৷ কিছুটা এইরকম হয়েছিল দিব্যার সঙ্গেও ৷ শুটিং সেটে অনেক সময় শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় আসতেন ৷ তিনি কাছ থেকে যেন নিজেরই প্রতিরূপ চোখের সামনে দেখতেন ৷ ফলে সেই অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্যরকম ছিল দিব্যার ৷ মনের ভিতর একটু কী ভয় ভয় ছিল অভিনেত্রীর ? তাঁর অভিনয় দেখে কী বললেন প্রয়াত বীর অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা ? দিব্যার জবাব, " আমার মনে হয়, একজন অভিনেতা হিসাবে তুমি সবসময় আরও বেশি ভালো করার চেষ্টা করতে থাকো ৷ ফলে যখন তোমার মনে হয় কোনও একটা চরিত্র তুমি ধরে ফেলেছো, পরমুহূর্তেই মনে হয়, 'এটা কি আমি আরও ভালো করতে পারতাম ?'

তবে আমার কাছে অভিনয়ে ভ্যালিডেশন এসেছে সেই মানুষটার কাছ থেকে যাঁর চরিত্র আমি পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছি ৷ তিনি সিনেমাটি দেখেন এবং মনে করেন আমি চরিত্রটার সঙ্গে ন্যায়বিচার করেছি ৷ আসলে এই সিনেমার শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও চরিত্রটা টানা দু'মাস আমার মধ্যে ছিল ৷ বলা যেতে পারে সেই চরিত্রটার হ্যাংওভার ছিল ৷ আমি এই সিনেমায় নিজেকে পুরো নিংড়ে দিয়েছি ৷ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যখন 'ইকোস অফ ভ্যালর' দেখলাম, গর্ব অনুভব হল এই সিনেমার অংশ হতে পেরে ৷ যখন গোটা দুনিয়া একটা কঠিন সময়ের মধ্য় দিয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে যুদ্ধ-যুদ্ধ রব সেই সময় এই সিনেমা ভালোবাসার বার্তা দেয় ৷"

সিনেমায় হ্যারি রায়ানের চরিত্রে দেখা যাবে ঋষভকে ৷ তিনি একজন অধ্যাপকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ সিনেমায় তাঁর চরিত্র অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, নায়ককে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করেন। অভিনেতা বলেন, "আমি এই সিনেমা নিয়ে বেশি কিছুু বলতে চাই না ৷ কারণ তাহলে ছবির গল্প সামনে চলে আসবে ৷ তবে, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, একবার আপনি ছবিটি দেখার পর চোখে জল আসতে বাধ্য ৷ এটা এমন একটা সিনেমা যেখানে দেশপ্রেম আছে, মায়ের ভালোবাসা আছে, মা-সন্তানের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে ৷ আমি আমার পরিচালককে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এই সিনেমার অংশ করার জন্য ৷ আজ এই সিনেমার দৌলতেই আমি এমন বিশ্বমানের চলচ্চিত্র উৎসবের অংশ হতে পেরেছি ৷

এর আগে মার্চ মাসে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের প্রথম হিন্দি ছবি ‘শাস্ত্রী বিরুদ্ধ শাস্ত্রী’ রাজ্যসভায় দেখানো হয়। এমনকী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সংসদে দেখেছেন 'সবরমতী রিপোর্ট' ৷ তেমন কোনও ইচ্ছা পরিচালকের রয়েছে ?ইন্দিরার কথায়, "আমি চাই এই সিনেমা সকলেই দেখুন ৷ টপ টু বটম ৷ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তা নেতা হন বা ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষ ৷ প্রত্যেকে যাতে এই সিনেমা দেখে সেটাই চাইব ৷"

জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেত্রী দিব্য়া দত্তাকে বরাবরই পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে ৷ ইকোস অফ ভ্যালোর- সিনেমায় তিনি মুখ্যচরিত্রে ৷ দিব্যা কাজ করেছেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গেও ৷ দিব্যার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ইন্দিরা বলেন, "আমি দিব্যাকে প্রোটাগনিস্ট নিয়েছি তাঁর কারণ সি ইজ আ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যাক্টর ৷ যেদিন আমি ওর সঙ্গে প্রথম দেখা করি, সেদিনই আমি ওকে নিয়ে এই চরিত্রটাকে ঘিরে নিশ্চিত হয়ে যাই ৷ অসাধারণভাবে পর্দায় শুক্লা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তুলেছে ৷ আর সেটে ও আমার মন পড়তে পারত সবসময় ৷ আমি খুব খুশি সিনেমাটি যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছি সেইভাবে তৈরি করতে পেরে ৷"

উল্লেখ্য, চলতি বছর কান চলচ্চিত্র (Cannes 2025) উৎসবে সামনে আসে 'ইকোস অফ ভ্যালোর' (Echoes of Valour) সিনেমার প্রথম ঝলক ৷ কানের মঞ্চে ইন্দিরা ধরের প্রথম হিন্দি ছবির প্রথম ঝলক প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক শেখর কাপুর, এনএফডিসির জেনারেল ম্যানেজার গৌতম ভানোট ও ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি অজয় নাগাভূষণ ৷

হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'ইকোস অফ ভ্যালর' (ECHOES OF VALOUR) দেখে চোখে জল দর্শকদের ৷ সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে দেশের এমন অনেক বীর জওয়ান রয়েছেন যাঁরা শহীদ হয়েছেন হাসি মুখে ৷ দেশ মনে রেখেছে তাঁদের বীরত্ব ৷ কিন্তু সেই বীর সন্তানের পরিবার বাকি জীবন কীভাবে কাটায়, কজন জানেন সেই কথা ? যুদ্ধে নিহত সেনা অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা-মায়ের জার্নি এবার জানছে গোটা দেশ ৷ নেপথ্যে পরিচালক ইন্দিরা ধরের 'ইকোস অফ ভ্যালর' ৷ শহীদের মা শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে দিব্যা দত্তা ৷ বাবা রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে চরিত্রে রয়েছেন নীরজ কবি ৷

সম্প্রতি ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই সিনেমার ক্লোজড স্ক্রিনিং হয়ে গিয়েছে ৷ উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা-দিব্যা ৷ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে হৃতিক রোশন-দীপিকা পাড়ুকোনের 'ফাইটার' সিনেমা খ্যাত ঋষভ সাহনিকে ৷ সিনেমার স্ক্রিনিংয়ের পর কেমন ছিল অভিজ্ঞতা ? কেমন কেটেছে শুটিংয়ের দিনগুলি ? ভেনিস থেকে ইটিভি ভারতকে জানালেন পরিচালক ইন্দিরা, অভিনেত্রী দিব্যা ও ঋষভ ৷

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'ইকোস অফ ভ্যালর' সিনেমার ক্লোজড ডোর স্ক্রিনিং নিয়ে দিব্যা দত্তা বলেন, "'ইকোস অফ ভ্যালর' প্রথমবারের মতো এই চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ৷ দর্শকদের যে পরিমান সাড়া পেয়েছি তাতে আমরা অভিভূত ৷ বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে এই ছবিটা দেখেছেন ৷ সিনেমা শেষে প্রেক্ষাগৃহে সকলে চুপ ৷ শব্দহারা ৷ সকলে চুপচাপ, হল থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ তারপর তাঁদের অনুভূতি আমাদের সামনে ব্যক্ত হয় ৷ আমরা আনন্দিত ৷ আমি এখানকার দর্শকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ আমি নিশ্চিত এই সিনেমা আরও উঁচুতে উড়বে এবং যেখানে এই ছবিটি পৌঁছানোর যোগ্য সেখানে পৌঁছাবে।"

ভেনিসে 'ইকোস অফ ভ্যালর' সিনেমার জার্নি (ইটিভি ভারত)

পরিচালক ইন্দিরাও স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত ৷ কিছুটা আবেগতাড়িতও বটে ৷ তিনি বলেন, "এই সিনেমা এক ভারতীয় শহীদ জওয়ানের মায়ের জার্নি ৷ ভেনিসে এই সিনেমাকে ঘিরে দর্শকদের অসাধারণ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি ৷ আমি সত্যই আনন্দিত যে দিব্য়া দত্তার সঙ্গে আমি এই ছবিটা বানাতে পেরেছি ৷ আমি চাই প্রত্যেক ভারতবাসী এই সিনেমাটা দেখুক ৷"

একজন প্রয়াত সেনার মায়ের চরিত্রে অভিনয়, কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল ? দিব্যা জানান, "পর্দায় শুক্লা বন্দোপাধ্যায় হওয়ার জার্নির ক্ষেত্রে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং দিক ছিল প্রথমত, তার জীবন যাপন করা সহজ নয়। তিনি ছিলেন শক্তি, সাহস এবং করুণার এক প্রতিমূর্তি ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর এই সিনেমা আমার কাছে যেন এক বিশাল দায়িত্বের মতো মনে হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই চরিত্রে অভিনয় করা সহজ হবে না ৷ শুধু সেটে লাইন মুখস্থ করে অভিনয় নয়, সেই মায়ের যন্ত্রণা অনুভব করা, সেই মায়ের কষ্ট অনুভব করা, চরিত্রের প্রতি যতটা আন্তরিক, ততটা আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করা।"

যে কোনও বায়োপিকে অভিনয় করা সহজ নয় ৷ আরও কঠিন হয়ে যায় যখন সেই চরিত্র চোখের সামনে থাকে ৷ কিছুটা এইরকম হয়েছিল দিব্যার সঙ্গেও ৷ শুটিং সেটে অনেক সময় শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় আসতেন ৷ তিনি কাছ থেকে যেন নিজেরই প্রতিরূপ চোখের সামনে দেখতেন ৷ ফলে সেই অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্যরকম ছিল দিব্যার ৷ মনের ভিতর একটু কী ভয় ভয় ছিল অভিনেত্রীর ? তাঁর অভিনয় দেখে কী বললেন প্রয়াত বীর অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা ? দিব্যার জবাব, " আমার মনে হয়, একজন অভিনেতা হিসাবে তুমি সবসময় আরও বেশি ভালো করার চেষ্টা করতে থাকো ৷ ফলে যখন তোমার মনে হয় কোনও একটা চরিত্র তুমি ধরে ফেলেছো, পরমুহূর্তেই মনে হয়, 'এটা কি আমি আরও ভালো করতে পারতাম ?'

তবে আমার কাছে অভিনয়ে ভ্যালিডেশন এসেছে সেই মানুষটার কাছ থেকে যাঁর চরিত্র আমি পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছি ৷ তিনি সিনেমাটি দেখেন এবং মনে করেন আমি চরিত্রটার সঙ্গে ন্যায়বিচার করেছি ৷ আসলে এই সিনেমার শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও চরিত্রটা টানা দু'মাস আমার মধ্যে ছিল ৷ বলা যেতে পারে সেই চরিত্রটার হ্যাংওভার ছিল ৷ আমি এই সিনেমায় নিজেকে পুরো নিংড়ে দিয়েছি ৷ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যখন 'ইকোস অফ ভ্যালর' দেখলাম, গর্ব অনুভব হল এই সিনেমার অংশ হতে পেরে ৷ যখন গোটা দুনিয়া একটা কঠিন সময়ের মধ্য় দিয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে যুদ্ধ-যুদ্ধ রব সেই সময় এই সিনেমা ভালোবাসার বার্তা দেয় ৷"

সিনেমায় হ্যারি রায়ানের চরিত্রে দেখা যাবে ঋষভকে ৷ তিনি একজন অধ্যাপকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ সিনেমায় তাঁর চরিত্র অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, নায়ককে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করেন। অভিনেতা বলেন, "আমি এই সিনেমা নিয়ে বেশি কিছুু বলতে চাই না ৷ কারণ তাহলে ছবির গল্প সামনে চলে আসবে ৷ তবে, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, একবার আপনি ছবিটি দেখার পর চোখে জল আসতে বাধ্য ৷ এটা এমন একটা সিনেমা যেখানে দেশপ্রেম আছে, মায়ের ভালোবাসা আছে, মা-সন্তানের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে ৷ আমি আমার পরিচালককে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এই সিনেমার অংশ করার জন্য ৷ আজ এই সিনেমার দৌলতেই আমি এমন বিশ্বমানের চলচ্চিত্র উৎসবের অংশ হতে পেরেছি ৷

এর আগে মার্চ মাসে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের প্রথম হিন্দি ছবি ‘শাস্ত্রী বিরুদ্ধ শাস্ত্রী’ রাজ্যসভায় দেখানো হয়। এমনকী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সংসদে দেখেছেন 'সবরমতী রিপোর্ট' ৷ তেমন কোনও ইচ্ছা পরিচালকের রয়েছে ?ইন্দিরার কথায়, "আমি চাই এই সিনেমা সকলেই দেখুন ৷ টপ টু বটম ৷ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তা নেতা হন বা ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষ ৷ প্রত্যেকে যাতে এই সিনেমা দেখে সেটাই চাইব ৷"

জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেত্রী দিব্য়া দত্তাকে বরাবরই পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে ৷ ইকোস অফ ভ্যালোর- সিনেমায় তিনি মুখ্যচরিত্রে ৷ দিব্যা কাজ করেছেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গেও ৷ দিব্যার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ইন্দিরা বলেন, "আমি দিব্যাকে প্রোটাগনিস্ট নিয়েছি তাঁর কারণ সি ইজ আ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যাক্টর ৷ যেদিন আমি ওর সঙ্গে প্রথম দেখা করি, সেদিনই আমি ওকে নিয়ে এই চরিত্রটাকে ঘিরে নিশ্চিত হয়ে যাই ৷ অসাধারণভাবে পর্দায় শুক্লা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তুলেছে ৷ আর সেটে ও আমার মন পড়তে পারত সবসময় ৷ আমি খুব খুশি সিনেমাটি যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছি সেইভাবে তৈরি করতে পেরে ৷"

উল্লেখ্য, চলতি বছর কান চলচ্চিত্র (Cannes 2025) উৎসবে সামনে আসে 'ইকোস অফ ভ্যালোর' (Echoes of Valour) সিনেমার প্রথম ঝলক ৷ কানের মঞ্চে ইন্দিরা ধরের প্রথম হিন্দি ছবির প্রথম ঝলক প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক শেখর কাপুর, এনএফডিসির জেনারেল ম্যানেজার গৌতম ভানোট ও ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি অজয় নাগাভূষণ ৷

Last Updated : September 2, 2025 at 4:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DIVYA DUTTANEERAJ KABI82ND VENICE FILM FESTIVALইকোস অফ ভ্যালর দিব্যা দত্তাINDIRA DHAR AND DIVYA DUTTA

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.