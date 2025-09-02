ETV Bharat / entertainment

তারুণ্যের রাগরাগিনী 'উড়ান', কলকাতার মঞ্চ কাঁপাবে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা - UDAAN EVENT AT GD BIRLA SABHAGHAR

একঝাঁক তরুণ প্রতিভাকে নিয়ে জিডি বিড়লা সভাঘরে বসছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর 'উড়ান'।

তারুণ্যের রাগরাগিনী 'উড়ান' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 2:33 PM IST

কলকাতা, 2 অগস্ট: শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর কলকাতায় নতুন কিছু নয়। তাবড় তাবড় শিল্পীদের কাছে কলকাতার দর্শকদের সাংস্কৃতিক চেতনা বরাবরই প্রশংসা পেয়েছে। তাবড় তাবড় শিল্পীদের গান-বাজনা তো লেগেই আছে শহরে, কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দেশের তরুণ তুর্কিরা কেমন তৈরি হচ্ছে, তা জানার খুব একটা সুযোগ তৈরি হয় না। অথচ এই তরুণ প্রতিভারাই দেশের ভবিষ্যৎ। আগের বছরের মতো এবারও এই সুযোগ করে দিচ্ছে ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং সংস্কৃতি সাগর। এদের যৌথ উদ্যোগে একঝাঁক তরুণ প্রতিভাকে নিয়ে জিডি বিড়লা সভাঘরে 6 সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে 5টায় বসতে চলেছে অভিনব শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর 'উড়ান'। এবার দ্বিতীয় বছর। নিঃসন্দেহে তরুণ প্রতিভাদের কাছে এ এক বড় সুযোগ।

'উড়ান'-এ অংশগ্রহণ করবেন দেশের অন্যতম বাছাইকরা কয়েকজন তরুণ প্রতিভা। এঁরা ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশে সাড়া ফেলতে শুরু করেছেন। এই আসরে থাকছে তাল-ছন্দের সংমিশ্রণ। নৃত্য এবং তালবাদ্যের অভিনব মিশেল। থাকছে কত্থকের যুগলবন্দি 'কৃষ্ণপ্রিয়া'। এই সময়কার দুই প্রতিভাবান শিল্পী বিশাল কৃষ্ণ এবং রাগিনী মহারাজ কত্থক পরিবেশনা করবেন। থাকছে 'হিন্দুস্থানী-কর্ণাটকী যুগলবন্দি'। এই অভিনব যুগলবন্দি তৈরি হবে হিন্দুস্থান এবং কর্ণাটকী ভায়োলিন, তবলা এবং মৃদঙ্গমের সংমিশ্রণে।

হিন্দুস্থান ভায়োলিন বাজাবেন ইয়াদনেশ রায়কর, কর্ণাটকী ভায়োলিনে সুমন্ত মঞ্জুনাথ, তবলায় আর্চিক ব্যানার্জি এবং মৃদঙ্গমে নন্দন। তরুণ তুর্কিদের এমন অভিনব যুগলবন্দির সাক্ষী থাকতে চলেছে কলকাতা। চমক এখানেই শেষ নয়। থাকছে অন্যধারার 'তালবাদ্য যুগলবন্দি'। ডিজেম্বে, ড্রামস এবং হারমোনিয়ামের মিশেলে তৈরি হবে এই অভূতপূর্ব যুগলবন্দি। বাজাবেন একঝাঁক তরুণ প্রতিভা। উদ্যোক্তাদের মতে, এঁরা সবাই এক একজন ছাইচাপা আগুন। ডিজেম্বে বাজাবেন শিখর নাদ কুরেশি, ড্রামসে থাকবেন শ্রাবণ সামসি এবং হারমোনিয়ামে জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা মুগ্ধ হয়ে শুনবে তারুণ্যের রাগরাগিনী।

তরুণদের নিয়ে এমন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর খুব একটা হয় না। তরুণদের মেলে ধরার জন্য ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং সংষ্কৃতি সাগরের তাই এই উদ্যোগ। শারদীয়ার সন্ধ্যায় এক নতুন যৌবনের ডাকে শামিল হবে গোটা কলকাতা, আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

