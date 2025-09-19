অস্কারের মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করবে ভারতীয় কোন সিনেমা ? জানা যাবে কয়েক ঘণ্টা পরেই

অস্কারের মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করবে ভারতীয় কোন সিনেমা ? জানা যাবে কয়েক ঘণ্টা পরেই
আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে, অস্কার প্রতিযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফিল্ম ক্যাটাগরিতে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে কোন সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 11:22 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: অস্কারের মঞ্চে ভারতীয় কোন সিনেমা ও তারকার ওপর পড়তে চলেছে স্পটলাইট, জানা যাবে আজ অর্থাৎ শুক্রবার ৷ ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (FFI) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে, অস্কার প্রতিযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফিল্ম ক্যাটাগরিতে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে কোন সিনেমা ৷ 19 ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি তাদের আন্তর্জাতিক ফিচার ছবির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করবে ৷ এরপর 22 জানুয়ারি চূড়ান্ত পাঁচটি মনোনয়ন প্রকাশ করবে। 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (Academy Awards) 2026-এর 15 মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়ন ঘোষণা করা হবে আগামী বছর 22 জানুয়ারি ৷
কখন ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় সিনেমার অফিসিয়াল এন্ট্রি ঘোষণা করবেন ?
- তারিখ-সময় : 19 সেপ্টেম্বর, বিকেল 5.30 মিনিটে
- স্থান - অনুষ্ঠান ঘোষণা পর্ব অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা, পার্ক স্ট্রিটের দ্য বেঙ্গল ক্লাবে ৷
এফএফআই সভাপতি ফিরদৌসুল হাসান এর আগে ইটিভি ভারতকে বলেছিলেন, "অস্কারের জন্য ভারত থেকে একটি সিনেমা নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বছর আমি কলকাতায় ঘোষণাটি করার চেষ্টা করছি।" হাসান আরও আশ্বস্ত করেছেন যে ফেডারেশন একটি স্বচ্ছ এবং গণতান্ত্রিক মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ আরও প্রযোজকদের তাদের সিনেমা বিবেচনার জন্য পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
1957 সাল থেকে ভারত অস্কারে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন পাঠিয়ে আসছে ৷ যখন মেহবুব খানের 'মাদার ইন্ডিয়া' দেশের হয়ে প্রথমবার নমিনেশনে যায় ৷ গত বছর, কিরণ রাওয়ের 'লাপাতা লেডিস' ভারতের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন ছিল ৷ যদিও এটি শীর্ষ সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পায়নি। অস্কারে ভারতীয় সিনেমার প্রচারণার জন্য বৃহত্তর সরকারি সহায়তা চাওয়ার জন্য এফএফআই জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনএফডিসি)-এর সঙ্গেও আলোচনা করছে। হাসান জানিয়েছেন, বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় সিনেমা যাতে আরও ভালোভাবে দৃশ্যমান হয় সেজন্য আরও বেশি সমর্থন নিশ্চিত করার উপায় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ৷"
আর মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভারত জানতে পারবে কোন ছবিটি 98তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারে আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। উল্লেখ্য, মালায়ালাম চলচ্চিত্র নির্মাতা ডক্টর বিজুর 'পাপা বুকা', যেখানে বাঙালি অভিনেতা ঋতাভরী চক্রবর্তী এবং মালায়ালাম অভিনেতা প্রকাশ বারে রয়েছেন, সেই সিনেমা আসন্ন অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য পাপুয়া নিউ গিনির আনুষ্ঠানিক এন্ট্রি হিসেবে ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছে।