অস্কার 2026-এ ভারত থেকে এন্ট্রি ! কী বলছেন ফেডারেশন সভাপতি ফিরদৌসুল ?

সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগেও এবার পুরস্কার প্রদান চালু হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে 10 থেকে 20টি ছবির সিনেমাটোগ্রাফি শর্টলিস্ট হবে ৷

অস্কার 2026-এ ভারত থেকে এন্ট্রি ! (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025 at 12:16 PM IST

কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: আগামী বছর অর্থাৎ 2016 সালের 15 মার্চ অনুষ্ঠিত হবে 98 তম অস্কার পুরস্কার। ইন্টারন্যাশনাল ফিচার সিলেকশন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 1 অক্টোবর। 2026 সালে 98 তম অস্কারের শর্টলিস্টটি প্রকাশিত হবে চলতি বছরের 19 ডিসেম্বর।

ইটিভি ভারত কথা বলে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ফিরদৌসুল হাসানের সঙ্গে। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ থেকে যে ছবিটা অস্কারে যায় তার পুরো প্রক্রিয়াটা ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া করে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ বছর সেটা আমি চেষ্টা করছি কলকাতায় করার। আশা করি সেটা কবে হবে, কোথায় হবে তা জানাতে পারব খুব তাড়াতাড়ি।"

ফিরদৌসুল হাসানের কথায়, "এফএফআই প্রযোজকদের একটি মসৃণ, গণতান্ত্রিক এবং স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত সহায়তা প্রদান করা হবে। আমরা এই বছর অস্কারে ভারতের প্রবেশের জন্য আরও বেশি সিনেমাকে স্বাগত জানাই।" এফএফআই ভারতের সমস্ত শীর্ষস্থানীয় ফিল্ম অ্যাসোসিয়েশনের মূল সংস্থা, বিভিন্ন সৃজনশীল ক্ষেত্রের যোগ্য ব্যক্তিদের পাশাপাশি জুরির চেয়ারম্যানকে মনোনীত করবে এই সংস্থা। অভিনয় থেকে শুরু করে পোশাক, সংগীত, প্লে-ব্যাক গায়ক, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট এবং সম্পাদনা, 25 সদস্যের জুরির নাম 18-22 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জানানো হবে বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন ফিরদৌসুল হাসান।

জানা গিয়েছে এবার লড়াই হবে আরও কঠিন। একাধিক নিয়ম মেনে নির্বাচিত হবে সিনেমা। সেই নিয়মের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের কারণে কোনও ছবি মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হবে না। পরিবর্তে, কাজের সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হবে। সেরা ছবি বিভাগে লড়াইয়ের জন্য, চলতি বছর 1 জানুয়ারী থেকে 30 জুন পর্যন্ত যে সমস্ত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে তা 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে। আবার 1 জুলাই থেকে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সিনেমা মুক্তি পাবে তা মুক্তিপ্রাপ্ত 13 নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে।

অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম বিভাগে যে সকল সদস্যরা ভোট দেবেন, তাঁদের শর্টলিস্ট হওয়া 15টি ছবি অবশ্যই দেখতে হবে ৷
সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগেও এবার পুরস্কার প্রদান চালু হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে 10 থেকে 20টি ছবির সিনেমাটোগ্রাফি শর্টলিস্ট হবে ৷ ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে রিফিউজি পরিচালকরাও (যাঁরা অন্য দেশে বসবাস করেন, নাগরিকত্ব নেই) অংশগ্রহণ করতে পারবেন ৷ মিউজিক বিভাগে গান দিতে চাইলে তা চলতি বছর 15 অক্টোবরের মধ্যে তা জমা দিতে হবে ৷ পাশাপাশি অরজিনাল স্কোর জমা দিতে হবে চলতি বছর 3 নভেম্বর বিকেল 5টার মধ্যে।

প্রসঙ্গত, 'ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া' 1951 সালে গঠিত হয়। আর এবার 98 তম বর্ষে অস্কার। 1957 সাল থেকে অস্কারের সঙ্গে যুক্ত 'ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'। এফএফআই থেকে পাঠানো প্রথম ভারতীয় ছবিটি ছিল 'মাদার ইন্ডিয়া'। আর 2024-এ পাঠানো হয় 'লাপাতা লেডিজ'। ফিল্মগুলির বিষয়বস্তু অবশ্যই ভারতীয় ভাষার যে কোনও ভাষায় স্থানীয় উপভাষায় 60 শতাংশ হতে হবে। ভারতে প্রেক্ষাগৃহে ন্যূনতম এক সপ্তাহ সেটি চলেছে তার প্রমাণও থাকতে হবে। এ ছাড়াও, ফিল্ম ফেস্টিভাল এন্ট্রি বা ফিল্মের জন্য প্রাপ্ত পুরস্কারের বিবরণ এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতির সময় জিএসটি -র 1 লাখ 25,000 টাকা প্রদান করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

অস্কার প্রচারের জন্য সরকারের সহায়তার কথা চেয়েছে এফএফআই। কয়েক মাস আগে এনএফডিসির সঙ্গেও একটি বৈঠক হয় 'এফএফআই'-এর। এই ব্যাপারে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন হাসান। উল্লেখ্য, 98 তম অ্যাকাডেমি পুরষ্কার অনুষ্ঠানটি 15 মার্চ, 2026-এ ওভেশন হলিউডের ডলবি থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হবে।

