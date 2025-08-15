কলকাতা, 15 অগস্ট: প্রত্যেক বছর স্বাধীনতা দিবস হোক বা প্রজাতন্ত্র দিবস কিংবা নেতাজি জয়ন্তী- স্বয়ং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দেখা মেলে আলিপুরের জেল মিউজিয়ামে। না, তিনি যে সত্যিকারের সুভাষ নন তা বলাই বাহুল্য। তাঁরই মতো দেখতে কেউ। নেতাজির মতো পোশাক ঘুরে বেড়ান তিনি মিউজিয়ামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।
এতটুকু ক্লান্তি নেই তাঁর চোখে মুখে। তিনি গৌরব সিনহা। বেহালার বাসিন্দা। পেশা অভিনয় এবং মডেলিং। তাঁকে হাতের নাগালে পেয়ে আগতদের তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার দাবি চোখে পড়ার মতো। আর তিনিও ক্লান্তিহীন। সবার সঙ্গেই তুলছেন ছবি। কখনও পতাকা ওড়াচ্ছেন কখনও আবার হেঁটে চলেছেন আপন মনে। আর তাঁকে দেখে এক প্রকার চমকে উঠছে সাধারণ মানুষ। খানিক সামলে নিয়েই ছুটে আসছেন ছবি তোলার আবদার নিয়ে।
গৌরব বলেন, "দেব দা'র মতো মানুষ হয় না। যিনি কোনও অনামী শিল্পীকে এভাবে সম্মান দিতে পারেন। ওই দিনটা আমার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।আমি প্রতি বছর রি কয়েকটি দিনে এই সাজে সাজবই। বাড়ি থেকে এই সাজেই আসব এখানে। প্রতিবারই সেটাই করি। অনেক মানুষ এগিয় এসে কথা বলেন, ছবি তোলেন। ভালো লাগে। এ যেন বীর নায়কেরই আশীর্বাদ।"
হাজরা রোডের সুজাতা সদনে একবার নেতাজির ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ হয়। সেই সাজে নিজেকে ভালো লাগে এবং প্রশংসা পান গৌরব। তারপর কাজ শেষ হয়ে গেলেও ছেড়ে ফেলেননি পোশাক। ওই পোশাকেই বাড়ি ফেরেন। তিনি মনে করেন, একজন শিল্পীর কোনওদিন লজ্জা থাকা উচিত নয়। এখানেই শেষ নয়, গৌরব স্বয়ং সুপারস্টার দেবের স্নেহধন্য। 'বাঘাযতীন' ছবির ট্রেলার লঞ্চ হয় এই ঐতিহাসিক আলিপুর জেল মিউজিয়ামে। সেদিনও সেখানে নেতাজির বেশে হাজির ছিলেন গৌরব সিনহা। আর সেদিন তাঁকে দেখে মঞ্চে ডেকে নেন দেব। ধন্য হন গৌরব।